Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (31 Mart)

Tam Boyutta Gör Amazon'da Bahar Fırsatları devam ediyor. 10 Nisan'a kadar devam edecek Bahar Fırsatları'nda teknolojik ürünlerden giyime, ev elektroniğinden kitaplara, gıdadan yapı markete pek çok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Bahar Fırsatları indirimlerinden 4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri yararlanacak. 4-10 Nisan tarihlerinde ise tüm Amazon müşterileri indirimli fiyatlardan alışveriş yapabilecek. Ayda 7,90 TL'ye Prime'a üye olarak indirimlerden stoklar tükenmeden yararlanabilirsiniz.

Amazon Bahar Fırsatları’nda indirimli televizyonlar 2 gün önce eklendi

Kampanya dönemi boyunca uzun soluklu indirimlere ek olarak Flaş Fırsatlar etiketiyle kısa süreli indirimler de yapılıyor. Bugüne özel indirimleri sizin için listeledik.

Tüm indirimler için: Amazon Bahar Fırsatları

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Amazon’da sadece bugüne özel indirimler 31 Mart 2023