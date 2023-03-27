Amazon Bahar Fırsatları’nda indirime giren televizyonlar

Amazon Bahar Fırsatları’nda televizyon, cep telefonu, cep telefonu aksesuarı, bilgisayar, giyim, kitap, gıda gibi çeşitli kategorilerde indirimler mevcut. Bu içeriğimizde avantajlı fiyatıyla dikkat çeken indirimli televizyon modellerini listeledik.
Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
Amazon’da indirimli televizyon modelleri
- Dijitsu 32D7000 32" HD Ready: 2.487 TL
- AXEN AX39HDAL13 39" inç Android Smart TV: 3.599 TL
- Philips 32PHS5505/62 5500 Series 32 Inç Led TV: 4.458 TL
- Philips 43PFS6805/62 43 'inç FHD LED Smart TV: 5.999 TL
- LG 42LM6370 FHD LED Smart TV: 7.463 TL
- LG 43UP77 108 Ekran 4K webOS Smart UHD TV: 8.525 TL
- Philips 50 inç 50PUS7506/12 4K Smart LED TV: 9.941 TL
- TCL 50P735 50 inç 4K UHD LED Google TV: 10.988 TL
- TCL 50C725 50 inç 4K UHD Uydulu QLED: 11.999 TL
- TCL 55P735 55 inç 4K UHD LED Google TV: 13.485 TL
- LG 50QNED81 50 inç Smart QNED TV: 15.397 TL
- Samsung 55BU8500 Crystal Smart LED TV: 16.953 TL
- Xiaomi Akıllı TV P1E 65 inç: 18.709 TL
- Samsung 55LS01T SERIF 55 inç QLED TV: 24.735 TL
- TCL 55C835 55 inç 4K UHD MINILED Google TV: 31.999 TL
- LG 75NANO816QA 4K 75 inç QNEDTV: 34.299 TL
- Sony BRAVIA XR-55A90J 55 inç 4K OLED TV: 36.642 TL
- TCL 65C935 65 inç 4K UHD MINILED Google TV: 53.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)