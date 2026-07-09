Elon Musk’tan OpenAI ve Anthropic’e misilleme: Grok 4.5 çıktı

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SpaceXAI, üst şirketin halka arzının ardından ilk büyük yapay zeka modeli olan Grok 4.5'i duyurdu. Şirket, yeni modeli şimdiye kadarki en gelişmiş Grok sürümü olarak tanımlıyor. Yeni modelin yazılım geliştirme, ajan tabanlı görevler, ofis işleri ve bilgi odaklı çalışmalar için optimize edildiği açıklandı. SpaceXAI'a göre Grok 4.5, aynı işleri rakip modellere kıyasla daha az işlem maliyetiyle tamamlayabiliyor.

Hız ve maliyet avantajı öne çıkıyor

Yeni modelin en dikkat çeken iddiası ise token verimliliği. Şirket, Grok 4.5'in benzer görevlerde önde gelen modellere göre yaklaşık iki kat daha verimli çalıştığını, böylece daha düşük maliyetle daha hızlı sonuç üretebildiğini ifade ediyor.

SpaceXAI kurucusu Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada Grok 4.5'in Anthropic'in karmaşık görevler için geliştirdiği Opus serisiyle aynı sınıfta yer aldığını söyledi. Daha sonra yaptığı paylaşımda ise şirket içi değerlendirmelere göre Grok 4.5'in yaklaşık Opus 4.7 seviyesinde performans sunduğunu ancak çok daha yüksek hızda çalıştığını aktardı. Musk'a göre modeli öne çıkaran unsur, performans, hız ve maliyet avantajını aynı anda sunabilmesi.

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SpaceXAI'a göre Grok 4.5, Rust ile C/C++ gibi zorlu programlama dillerinde kod üretebiliyor ve tek bir istemle uçtan uca çalışan uygulamalar geliştirebiliyor. Şirket, modelin sınırlı yönlendirmeyle işlevsel ve iyi tasarlanmış uygulamalar oluşturabildiğini vurguluyor.

Model, Grok Build platformunda varsayılan seçenek olarak sunuluyor. Grok 4.5 burada web araştırması yapabiliyor, çok sayfalı formüller içeren Excel dosyaları hazırlayabiliyor ve çalışma notları bırakabiliyor. Ayrıca model, PowerPoint'te yerleşik şekilleri kullanarak diyagramlar oluşturabiliyor ve Word tarafında düzenli ve okunabilir metinler hazırlayabiliyor.

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Şirkete göre Grok 4.5, 80 TPS (Token Per Second) hızında hizmet veriyor. Bunun yanında aynı görevleri yerine getirirken karşılaştırılabilir modellere göre yaklaşık 4,2 kat daha az token tüketiyor. SpaceXAI, bu sayede modelin hem daha kısa sürede sonuç ürettiğini hem de toplam kullanım maliyetini düşürdüğünü ifade ediyor.

Fiyatlandırmada iddialı

Grok 4.5'in kullanım ücreti 1 milyon girdi (input) tokenı için 2 dolar, 1 milyon çıktı (output) tokenı için ise 6 dolar olarak belirlendi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Anthropic'in Opus 4.7 modeli sırasıyla 5 dolar ve 25 dolar ücretle sunuluyor. OpenAI tarafında ise Sol modeli 5 dolar / 30 dolar, Luna modeli ise 1 dolar / 6 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor.

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Elon Musk’tan OpenAI ve Anthropic’e misilleme: Grok 4.5 çıktı

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