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Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım Fırsatları bugün sona eriyor. İndirimler bugün saat 23.59’da bitecek.

Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca binlerce üründe öne çıkan indirimler yapıldı. Bugün pek çok kategoride indirimler devam ediyor ancak indirimlerden yararlanmak için bugün son fırsat.

Amazon'da indirimli bilgisayar ürünleri 17 sa. önce eklendi

Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları’nda öne çıkan indirimler

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Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları bugün sona eriyor