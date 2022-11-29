Amazon'da indirimli bilgisayar ürünleri

- İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Mouse ve Klavyeler
- İndirimli Gaming Kulaklıklar
- İndirimli Monitörler
- İndirimli Bilgisayar Donanımları
- Yorumlar
İndirim döneminde dizüstü bilgisayar, monitör, mouse, gaming kulaklık, ekran kartı, anakart gibi bilgisayar ürünleri almayı düşünüp indirimleri kaçırdıysanız üzülmeyin. D,ğer e-ticaret sitelerine kıyasla Amazon’un en düşük fiyata sattığı bilgisayar ürünlerini listeledik.
Tüm indirimler: Gülümseten Kasım Fırsatları
İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Lenovo Ideapad 3 Dizüstü Bilgisayar 82H802RWTX: 6.999 TL
- Lenovo Idepad 3 Dizüstü Bilgisayar 82KU0210TX: 8.499 TL
- Lenovo Thinkpad E14 20TAS0S8TX i5-1135G7: 15.850 TL
- Acer Swift X AMD SFX14-41G RTX 3050: 15.999 TL
- Lenovo IdeaPad Flex 5 Dokunmatik Dizüstü MX450: 19.299 TL
- Monster Huma H4 V4.1.1: 24.458 TL
İndirimli Mouse ve Klavyeler
- ASUS ROG Gladius II Origin FPS Oyuncu Mouse: 819 TL
- SteelSeries Aerox 3 Onyx Oyuncu Mouse: 674,10 TL
- A4tech FG10S Kablosuz Mouse: 141,45 TL
- Bloody X5 Pro S.Black Oyuncu Mouse: 412,20 TL
- Rampage SMX-R58 EAGLE Oyuncu Mouse: 239,68 TL
- A4 TECH F1010 Klavye Mouse Set: 204,41 TL
- Performax Xargon Oyuncu Klavyesi Blue Switch: 487,07 TL
- Philips Spk8404 Gaming Klavye Blue Switch: 549 TL
- Bloody B318 Q Oyuncu Klavyesi: 572,77 TL
İndirimli Gaming Kulaklıklar
- HP H360G 7.1 Surround: 308,90 TL
- Rampage RM-K89 Fighter 7.1 Surround: 664,90 TL
- Rampage R81 CHAMPION 7.1 Surround: 913,76 TL
- Rampage RM-K26 RATLE 3,5mm Kulakiçi Kulaklık: 229,90 TL
İndirimli Monitörler
- Acer Nitro EG241YPbmiipx, 23,8" 165 Hz: 2.799 TL
- Acer SA270A, 27" 75 Hz: 2.599 TL
- MSI 23.6" OPTIX G24C6 144 Hz: 3.899 TL
- HP X27c FHD 27” 165 Hz: 4.399 TL
- Acer Nitro ED320QXbi 31,5” 240 Hz: 4.899 TL
- LG UltraGear 32GN550 32” 165 Hz: 4.999 TL
- LG 27GL83A 27" 1ms QHD G-Sync: 7.499 TL
İndirimli Bilgisayar Donanımları
- MSI Radeon RX 6400 AERO ITX Ekran Kartı: 2.803 TL
- Asus GTX 1650 OC Edition Ekran Kartı: 4.239 TL
- Colorful GeForce GTX 1650 Ekran Kartı: 4.501 TL
- MSI RTX 2060 VENTUS GP OC Ekran Kartı: 6.099 TL
- Gigabyte RX 6700 XT EAGLE: 10.149 TL
- Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ekran Kartı: 13.430 TL
- MSI RTX 3070 SUPRIM Ekran Kartı: 21.499 TL
- Asus TUF RTX3080 Ekran Kartı: 30.579 TL
- Gigabyte H310M S2V 2.0 Anakart: 997 TL
- Colorful H510M-K M.2 Anakart: 1.024 TL
- Asus PRIME H610M-E D4 Anakart: 2.089 TL
- MSI MPG Z590 Gaming Plus LGA1200 Anakart: 4.799 TL
- Longline 8 GB 2400 MHz DDR4 RAM: 494 TL
- Crucial Ballistix 8 GB 3200 Mhz DDR4 RAM: 589 TL
- Lexar 240 GB SATA SSD: 399 TL
- Longline 1.92TB SATA SSD: 4.299 TL
- MSI MAG Shield 110R 2 Fanlı ATX Oyuncu Kasası: 1.099 TL
- Asus ROG STRIX LC 240 RGB Sıvı Soğutma: 3.869 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam