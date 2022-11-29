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    Amazon'da indirimli bilgisayar ürünleri

    Laptop, ekran kartı, anakart, mouse, klavye gibi bilgisayar ürünleri alacak olup Efsane Cuma indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin. Amazon'un piyasanın altında fiyatlara sattığı ürünleri listeledik.
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    Amazon'da indirimli bilgisayar ürünleri Tam Boyutta Gör
    Kasım ayıyla birlikte başlayan kampanyaların büyük çoğunluğu Black Friday gününde sona erdi. Amazon’da ise Gülümseten Kasım Fırsatları 30 Kasım’a kadar devam ediyor. Diğer e-ticaret sitelerinde kampanyaların bitmesiyle birlikte fiyatların arttığını ancak Amazon’da düşük fiyatların devam ettiğini görüyoruz.

    İndirim döneminde dizüstü bilgisayar, monitör, mouse, gaming kulaklık, ekran kartı, anakart gibi bilgisayar ürünleri almayı düşünüp indirimleri kaçırdıysanız üzülmeyin. D,ğer e-ticaret sitelerine kıyasla Amazon’un en düşük fiyata sattığı bilgisayar ürünlerini listeledik.

    Tüm indirimler: Gülümseten Kasım Fırsatları

    İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

    İndirimli Mouse ve Klavyeler

    İndirimli Gaming Kulaklıklar

    İndirimli Monitörler

    İndirimli Bilgisayar Donanımları

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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