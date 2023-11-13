Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde çekirdek kahve fırsatları

Amazon'un Türkiye'nin en büyük indirim kampanyalarından biri olan Gülümseten Kasım İndirimleri, bugün başladı. 13-30 Kasım tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında, elektronikten giyim ürünlerine, akıllı telefonlarından süper market ürünlerine, kitaplardan kişisel bakım ürünlerine kadar her kategoride büyük indirimler sunulacak.
Kampanya süresince, uzun vadeli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00'da, 14.00'da ve 19.00'da kısa süreli “Flaş Fırsatlar” da sunulacak. Bu flaş indirimli ürünler her gün üç kez güncellenecek. Donanım Haber Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'sunu takip ederek kampanya kapsamındaki en yeni indirimleri ve fırsatları ilk siz öğrenebilirsiniz.
Amazon, Kasım ayını gülümseten indirimleriyle kutluyor, ve tabii ki bu indirimler kahve severleri unutmuyor. Eğer kahve dünyasında yeni lezzetleri deenemek istiyorsanız ya da favori çekirdek kahvenizi uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız aşağıdaki fırsatlara göz atabilirsiniz:
- Moliendo Salerno Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 250 g - 119 TL
- Moliendo Ravello Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 250 g - 135 TL
- Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 250 g - 85.43 TL
- Moliendo Positano Espresso Blend Kahve (Çekirdek) 1000 g - 499 TL
- Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı, 500 g - 174 TL
- Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve - 188 TL
- Julius Meinl Çekirdek Kahve Seti - 335 TL
- Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso Çekirdek Kahve 1 kg - 399 TL
- Julius Meinl President 500 g & Jubileum Çekirdek Kahve 500 g & Kahve Bardağı - 785 TL
- Julius Meinl Trend Collection Crema Intenso Çekirdek Kahve 1 kg & Kahve Bardağı - 785 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.