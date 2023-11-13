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    Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde çekirdek kahve fırsatları

    Amazon'un heyecanla beklenen Gülümseten Kasım İndirimleri sonunb başladı. 13-30 Kasım tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında öne çıkan çekirdek kahve fırsatlarını derledik.

    Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde çekirdek kahve fırsatları Tam Boyutta Gör

    Amazon'un Türkiye'nin en büyük indirim kampanyalarından biri olan Gülümseten Kasım İndirimleri, bugün başladı. 13-30 Kasım tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında, elektronikten giyim ürünlerine, akıllı telefonlarından süper market ürünlerine, kitaplardan kişisel bakım ürünlerine kadar her kategoride büyük indirimler sunulacak.

    Kampanya süresince, uzun vadeli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00'da, 14.00'da ve 19.00'da kısa süreli “Flaş Fırsatlar” da sunulacak. Bu flaş indirimli ürünler her gün üç kez güncellenecek. Donanım Haber Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'sunu takip ederek kampanya kapsamındaki en yeni indirimleri ve fırsatları ilk siz öğrenebilirsiniz.

    Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde çekirdek kahve fırsatları Tam Boyutta Gör

    Amazon, Kasım ayını gülümseten indirimleriyle kutluyor, ve tabii ki bu indirimler kahve severleri unutmuyor. Eğer kahve dünyasında yeni lezzetleri deenemek istiyorsanız ya da favori çekirdek kahvenizi uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız aşağıdaki fırsatlara göz atabilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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