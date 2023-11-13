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Amazon'un Türkiye'nin en büyük indirim kampanyalarından biri olan Gülümseten Kasım İndirimleri, bugün başladı. 13-30 Kasım tarihleri arasında sürecek kampanya kapsamında, elektronikten giyim ürünlerine, akıllı telefonlarından süper market ürünlerine, kitaplardan kişisel bakım ürünlerine kadar her kategoride büyük indirimler sunulacak.

Kampanya süresince, uzun vadeli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00'da, 14.00'da ve 19.00'da kısa süreli “Flaş Fırsatlar” da sunulacak. Bu flaş indirimli ürünler her gün üç kez güncellenecek. Donanım Haber Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'sunu takip ederek kampanya kapsamındaki en yeni indirimleri ve fırsatları ilk siz öğrenebilirsiniz.

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Amazon, Kasım ayını gülümseten indirimleriyle kutluyor, ve tabii ki bu indirimler kahve severleri unutmuyor. Eğer kahve dünyasında yeni lezzetleri deenemek istiyorsanız ya da favori çekirdek kahvenizi uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız aşağıdaki fırsatlara göz atabilirsiniz:

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Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde çekirdek kahve fırsatları