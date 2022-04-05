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    Amazon internet uydularını fırlatmak için 83 roket rezervasyonu yaptı: Tarihi anlaşma

    Amazon ticari uzay endüstrisi tarihindeki en büyük roket fırlatma anlaşmasına imza attı. Şirket Starlink'e rakip uydularını fırlatması için üç şirketle milyarlarca dolarlık bir sözleşme yaptı.
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    Amazon internet uyduları için 83 roket rezervasyonu yaptı
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    Amazon, SpaceX'in Starlink hizmeti ile doğrudan rekabet edecek uydu internet projesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. E-ticaret devi, Project Kuiper hizmeti için ticari uzay endüstrisi tarihindeki en büyük roket anlaşmasına imza attığını duyurdu.

    Amazon beş yılda toplam 83 roket fırlatmak üzere Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance (ULA) şirketleriyle anlaştı. Yapılan milyarlarca dolarlık rezervasyon şirketin Project Kuiper için planlanan 3.236 uydunun büyük bir kısmını alçak dünya yörüngesine yerleştirmesine olanak sağlayacak.

    Amazon internet uyduları için 83 roket rezervasyonu yaptı
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    Hedef 2024'te uydu üzerinden internet sunmak

    Uzaydan geniş bant internet savaşı böylece yeni bir aşamaya geçiyor. Amazonun hedefi 2024'ün başlarında uydu üzerinden internet hizmeti sağlamaya başlamak. Bununla birlikte Project Kuiper projesinin tamamen işlevsel hale gelmesi 2028 yılını bulacak.

    Amazon internet uyduları için 83 roket rezervasyonu yaptı
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    Starlink'in ise Project Kuiper'den birkaç yıl ileride olma gibi bir avantajı söz konusu. SpaceX, 2018'den bu yana 2.110 uyduyu alçak dünya yörüngesine (Leo) fırlattı. Şirket şu anda dünya genelinde 29 ülkede 250 bin kişiye uydudan internet hizmeti sunuyor. Project Kuiper için henüz bir tane bile uydu fırlatılmış değil.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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