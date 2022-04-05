Amazon internet uydularını fırlatmak için 83 roket rezervasyonu yaptı: Tarihi anlaşma

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Amazon, SpaceX'in Starlink hizmeti ile doğrudan rekabet edecek uydu internet projesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. E-ticaret devi, Project Kuiper hizmeti için ticari uzay endüstrisi tarihindeki en büyük roket anlaşmasına imza attığını duyurdu.

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Amazon beş yılda toplam 83 roket fırlatmak üzere Arianespace, Blue Origin ve United Launch Alliance (ULA) şirketleriyle anlaştı. Yapılan milyarlarca dolarlık rezervasyon şirketin Project Kuiper için planlanan 3.236 uydunun büyük bir kısmını alçak dünya yörüngesine yerleştirmesine olanak sağlayacak.

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Hedef 2024'te uydu üzerinden internet sunmak

Uzaydan geniş bant internet savaşı böylece yeni bir aşamaya geçiyor. Amazonun hedefi 2024'ün başlarında uydu üzerinden internet hizmeti sağlamaya başlamak. Bununla birlikte Project Kuiper projesinin tamamen işlevsel hale gelmesi 2028 yılını bulacak.

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Starlink'in ise Project Kuiper'den birkaç yıl ileride olma gibi bir avantajı söz konusu. SpaceX, 2018'den bu yana 2.110 uyduyu alçak dünya yörüngesine (Leo) fırlattı. Şirket şu anda dünya genelinde 29 ülkede 250 bin kişiye uydudan internet hizmeti sunuyor. Project Kuiper için henüz bir tane bile uydu fırlatılmış değil.

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