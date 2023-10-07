Starlink’e rakip geldi: Amazon, uydu tabanlı internet projesinde ilk uyduyu fırlattı

Amazon, Starlink rekabetinde ilk adımı attı
Amazon bir süredir Starlink benzeri internet uydusu girişimi olan Project Kuiper/Kuiper Projesi üzerinde çalışıyordu. Şirket Protoflight olarak adlandırılan görev ile çok önemli veriler toplamayı planlıyor. Amazon zaten laboratuar ortamlarında testler yapmıştı ancak şimdi iki prototip uydunun yörüngeye çıkartılmasıyla veri alışverişi ve diğer testler gerçek dünya koşullarında icra edilecek. Bu aynı zamanda uydu işleme, fırlatma ve görev operasyonlarının da bir testi. Amazon, ilgili hedeflere ulaştığında her iki uyduyu da yörüngeden çıkaracak ve uydular atmosferde imha olacak.
Amazon, Kuiper Projesi'nin amacının dünya genelinde hizmet almayan ve yetersiz hizmet alan topluluklara hızlı ve uygun fiyatlı geniş bant sunmak olduğunu söylüyor. FCC onayını aldıktan sonra firma, önümüzdeki altı yıl içinde 3.200'den fazla uydu konuşlandırmayı planlıyor ve KuiperSat-1 ile KuiperSat-2 prototipleri bu hedefte atılmış ilk adımlar. Amazon, 2024 yılının ilk yarısında ilk tam uydularını fırlatmayı ve yılın ikinci yarısında ise müşterilerle beta testlerine başlamayı hedefliyor.
Aşağıdaki fırlatma yayınında tüm süreci takip edebilirsiniz. Fırlatma işlemi ise 26:05 civarında başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.