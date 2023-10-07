Starlink’e rakip geldi: Amazon, uydu tabanlı internet projesinde ilk uyduyu fırlattı

Tam Boyutta Gör United Launch Alliance veya kısaca ULA, Amazon'un ilk uydu fırlatmasının başarılı olduğunu duyurdu. Havacılık ve uzay üreticisinin Atlas V roketi, geçtiğimiz gece ilk iki Project Kuiper uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıdı. Protoflight adı verilen görev, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan TSİ 21:06’da havalandı.

Amazon, Starlink rekabetinde ilk adımı attı

Amazon bir süredir Starlink benzeri internet uydusu girişimi olan Project Kuiper/Kuiper Projesi üzerinde çalışıyordu. Şirket Protoflight olarak adlandırılan görev ile çok önemli veriler toplamayı planlıyor. Amazon zaten laboratuar ortamlarında testler yapmıştı ancak şimdi iki prototip uydunun yörüngeye çıkartılmasıyla veri alışverişi ve diğer testler gerçek dünya koşullarında icra edilecek. Bu aynı zamanda uydu işleme, fırlatma ve görev operasyonlarının da bir testi. Amazon, ilgili hedeflere ulaştığında her iki uyduyu da yörüngeden çıkaracak ve uydular atmosferde imha olacak.

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Amazon, Kuiper Projesi'nin amacının dünya genelinde hizmet almayan ve yetersiz hizmet alan topluluklara hızlı ve uygun fiyatlı geniş bant sunmak olduğunu söylüyor. FCC onayını aldıktan sonra firma, önümüzdeki altı yıl içinde 3.200'den fazla uydu konuşlandırmayı planlıyor ve KuiperSat-1 ile KuiperSat-2 prototipleri bu hedefte atılmış ilk adımlar. Amazon, 2024 yılının ilk yarısında ilk tam uydularını fırlatmayı ve yılın ikinci yarısında ise müşterilerle beta testlerine başlamayı hedefliyor.

Aşağıdaki fırlatma yayınında tüm süreci takip edebilirsiniz. Fırlatma işlemi ise 26:05 civarında başlıyor.

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