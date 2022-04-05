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    Twitter'ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk sordu: Düzenleme tuşu istiyor musunuz?

    Elon Musk, Twitter kullanıcılarına bir düzenleme tuşu isteyip istemediklerini sordu. Amerikalı girişimci kısa süre önce 3 milyar dolarlık hisse alarak Twitter'ın en büyük hissedarı haline gelmişti.
    Oy Ver

    Elon Musk, Twitter'da sordu: Düzenleme tuşu istiyor musunuz?
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk kısa süre önce yaptığı yatırımla Twitter'ın en büyük dış hissedarı haline gelmişti. Amerikalı girişimci aktif olarak kullandığı Twitter hesabında ilgi çekici bir paylaşım daha yaptı.

    Musk, sosyal medya hesabı aracılığı ile kullanıcılara Twitter'da düzenleme tuşu isteyip istemediklerini soran bir anket yayınladı. Hatta anket şıklarındaki "yes" ve "no" seçeneklerini hatalı yazarak söz konusu tuşun gerekliliğine ince bir gönderme yaptı. Ünlü girişimcinin gönderisi Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından retweet'lendi.

    Twitter CEO'su alıntıladı

    Agrawal alıntıladığı tweet için "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin" ifadelerini kullandı. Bildiğiniz üzere birçok Twitter kullanıcısı yıllardır bir düzenleme tuşu istiyor, ancak platform inatla bu isteğe kayıtsız kaldı.

    Elon Musk, yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın almıştı. Haberin basına yansımasının ardından Twitter hisseleri %26-28 oranında değer kazandı. Bakalım platformun en büyük hissedarı olan Musk, düzenleme tuşunun hayata geçirilmesine ön ayak olabilecek mi?

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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