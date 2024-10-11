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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime Alışveriş Festivali indirimleri 14 Ekim saat 23.59’da sona erecek. Prime üyelerini on binlerce üründe cazip indirimler bekliyor. Öne çıkan fırsatları sizin için listeledik.

Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan fırsatlar 1 gün önce eklendi

Kampanya elektronikten cep telefonuna, bilgisayardan televizyona, giyimden kitaba, marketten oyuncağa, kişisel bakımdan kozmetiğe on binlerce üründe geçerli. Kampanyadan yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 39 TL'ye Prime aboneliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

Tüm indirimli ürünler: https://www.amazon.com.tr/primealisverisfestivali

Amazon'da öne çıkan indirimli ürünler

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Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde son 4 gün: En iyi indirimler