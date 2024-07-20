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    Amazon Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim!

    Prime Day indirimlerinde Samsung telefon, tablet ve akıllı saatlerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca belirli modellerde tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim uygulanıyor.
    Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime Day indirimleri Samsung’a özel kampanya ile başladı. Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisinde tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim uygulanıyor. Diğer Samsung telefon ve tabletlerde ise indirimli fiyatlar öne çıkıyor.

    Tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim

    Prime Day kampanyası boyunca Samsung Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerine ödeme adımında anında 2.000 TL indirim uygulanacak. Bu kampanyayla birlikte Galaxy modellerini son ayların en düşük fiyatına satın alma imkanı elde edebilirsiniz.

    Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/ACD5M33DON70T

    Galaxy AI özellikli Galaxy S23 Ultra indirimde

    Samsung’un geçen seneki amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra indirime girdi. Galaxy S23 Ultra son güncellemeyle birlikte Galaxy AI özelliklerine kavuştu. Samsung Galaxy S23 Ultra’yı Amazon Prime Day indirimlerinden satın alabilirsiniz.

    Satın almak için: Samsung Galaxy S23 Ultra

    Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • RAM: 8GB / 12 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
    • Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
    • Batarya: 5000 mAh

    Giriş seviyesi için fiyat/performans: Samsung Galaxy A24

    Samsung’un giriş-orta segmentte dolu özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy A24 modeli Amazon’da son ayların en düşük fiyatına indi. Super AMOLED 90 Hz ekran, 50 MP yapay zeka sahne algılama özellikli kamera, MediaTek Helio G99 yonga seti ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Satın almak için: Samsung Galaxy A24

    Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim başladı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A24 özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç 1080 x 2340 çözünürlük, Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit
    • Boyut ve ağırlık: 162.1 x 77.6 x 8.3 mm – 195 gr
    • İşlemci: Mediatek Helio G99
    • RAM: 4GB / 6 GB / 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka kamera: 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro
    • Ön kamera: 13 MP
    • Batarya: 5000 mAH

    Üst sınıf tablet: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

    Samsung’un Galaxy Tab S9 Ultra modeli şu an için en ucuz olarak Amazon’da satılıyor. 14.6 inç ekran boyutuna Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setine sahip bu tablet ile Android’in özgürlüklerini kullanarak yüksek üretkenlik ve eğlence deneyimi elde edebilirsiniz.

    Satın almak için: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri

    • 14.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
    • 12GB/16GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB71TB depolama
    • Wi-Fi/5G seçenekleri
    • 13MP+12MP arka kamera, LED flaş
    • 11200mAh batarya
    • 45W hızlı şarj
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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