Amazon Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim!

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Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Day indirimleri Samsung’a özel kampanya ile başladı. Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S24 serisinde tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim uygulanıyor. Diğer Samsung telefon ve tabletlerde ise indirimli fiyatlar öne çıkıyor.

Tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim

Prime Day kampanyası boyunca Samsung Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerine ödeme adımında anında 2.000 TL indirim uygulanacak. Bu kampanyayla birlikte Galaxy modellerini son ayların en düşük fiyatına satın alma imkanı elde edebilirsiniz.

Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/ACD5M33DON70T

Galaxy AI özellikli Galaxy S23 Ultra indirimde

Samsung’un geçen seneki amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra indirime girdi. Galaxy S23 Ultra son güncellemeyle birlikte Galaxy AI özelliklerine kavuştu. Samsung Galaxy S23 Ultra’yı Amazon Prime Day indirimlerinden satın alabilirsiniz.

Satın almak için: Samsung Galaxy S23 Ultra

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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit Boyut ve ağırlık : 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr

: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8GB / 12 GB

: 8GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)

: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm) Ön kamera : 12 MP (f/2.2, 13mm)

: 12 MP (f/2.2, 13mm) Batarya: 5000 mAh

Giriş seviyesi için fiyat/performans: Samsung Galaxy A24

Samsung’un giriş-orta segmentte dolu özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy A24 modeli Amazon’da son ayların en düşük fiyatına indi. Super AMOLED 90 Hz ekran, 50 MP yapay zeka sahne algılama özellikli kamera, MediaTek Helio G99 yonga seti ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Satın almak için: Samsung Galaxy A24

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy A24 özellikleri

Ekran : 6.5 inç 1080 x 2340 çözünürlük, Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit

: 6.5 inç 1080 x 2340 çözünürlük, Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit Boyut ve ağırlık : 162.1 x 77.6 x 8.3 mm – 195 gr

: 162.1 x 77.6 x 8.3 mm – 195 gr İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 RAM : 4GB / 6 GB / 8 GB

: 4GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka kamera : 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro

: 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya: 5000 mAH

Üst sınıf tablet: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung’un Galaxy Tab S9 Ultra modeli şu an için en ucuz olarak Amazon’da satılıyor. 14.6 inç ekran boyutuna Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setine sahip bu tablet ile Android’in özgürlüklerini kullanarak yüksek üretkenlik ve eğlence deneyimi elde edebilirsiniz.

Satın almak için: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri

14.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

12GB/16GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB71TB depolama

Wi-Fi/5G seçenekleri

13MP+12MP arka kamera, LED flaş

11200mAh batarya

45W hızlı şarj

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Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim başladı