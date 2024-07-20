Amazon Prime Day'de Samsung telefon ve tabletlerde indirim!

- Tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim
- Galaxy AI özellikli Galaxy S23 Ultra indirimde
- Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Giriş seviyesi için fiyat/performans: Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A24 özellikleri
- Üst sınıf tablet: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri
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Tüm indirimlere ek 2.000 TL indirim
Prime Day kampanyası boyunca Samsung Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerine ödeme adımında anında 2.000 TL indirim uygulanacak. Bu kampanyayla birlikte Galaxy modellerini son ayların en düşük fiyatına satın alma imkanı elde edebilirsiniz.
Kampanya sayfası: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/ACD5M33DON70T
Galaxy AI özellikli Galaxy S23 Ultra indirimde
Samsung’un geçen seneki amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra indirime girdi. Galaxy S23 Ultra son güncellemeyle birlikte Galaxy AI özelliklerine kavuştu. Samsung Galaxy S23 Ultra’yı Amazon Prime Day indirimlerinden satın alabilirsiniz.
Satın almak için: Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- RAM: 8GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
- Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
- Batarya: 5000 mAh
Giriş seviyesi için fiyat/performans: Samsung Galaxy A24
Samsung’un giriş-orta segmentte dolu özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy A24 modeli Amazon’da son ayların en düşük fiyatına indi. Super AMOLED 90 Hz ekran, 50 MP yapay zeka sahne algılama özellikli kamera, MediaTek Helio G99 yonga seti ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Satın almak için: Samsung Galaxy A24
Samsung Galaxy A24 özellikleri
- Ekran: 6.5 inç 1080 x 2340 çözünürlük, Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit
- Boyut ve ağırlık: 162.1 x 77.6 x 8.3 mm – 195 gr
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- RAM: 4GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP makro
- Ön kamera: 13 MP
- Batarya: 5000 mAH
Üst sınıf tablet: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Samsung’un Galaxy Tab S9 Ultra modeli şu an için en ucuz olarak Amazon’da satılıyor. 14.6 inç ekran boyutuna Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setine sahip bu tablet ile Android’in özgürlüklerini kullanarak yüksek üretkenlik ve eğlence deneyimi elde edebilirsiniz.
Satın almak için: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri
- 14.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- 12GB/16GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB71TB depolama
- Wi-Fi/5G seçenekleri
- 13MP+12MP arka kamera, LED flaş
- 11200mAh batarya
- 45W hızlı şarj
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.