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    Amazon Prime üyelerine özel “Çok Al & Az Öde” kampanyası başladı

    Amazon Türkiye, Prime üyeleri için hizmete giren Çok Al & Az Öde kampanyasını duyurdu. Prime üyelerine çok sayıda üründe tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim uygulanıyor.
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    Amazon Prime üyelerine özel “Çok Al & Az Öde” kampanyası
    Amazon Türkiye, Prime üyeleri için yeni kampanyasını duyurdu. “Çok Al & Az Öde” ile kampanyası ile Prime üyeleri, binlerce seçili üründe 250 TL ve üzeri alışverişleri için adet ve tutar limiti olmaksızın sepette yüzde 10 indirim hakkı kazanıyor.

    Yüzde 10 indirim kodu: PRIME10

    Yüzde 10 indirim uygulanan ürünlere ve kampanya hakkında detaylara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İndirimi uygulamak için ödeme bilgileri sayfasında "Hediye Kartları ve Promosyon Kodları” yazan kutuya “PRIME10" yazarak sepete yüzde 10 indirim uygulayabilirsiniz.

    Prime ayrıcalıkları neler?

    Prime programı, üyelerine ayda sadece 39 TL'ye sahip olabileceği daha birçok avantaj da sunuyor:  

    • Hızlı ve esnek teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.  
    • Alışveriş ayrıcalıkları: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor.
    • Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. 
    • Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. 
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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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