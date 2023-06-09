Amazon Gaming Week indirimlerinde günün öne çıkanları

Amazon Gaming Week indirimleri
Gaming Week indirimlerine baktığımızda klavye, mouse, kulaklık, dizüstü bilgisayar, ekran kartı, anakart, monitör, oyuncu koltuğu, televizyon, konsol aksesuarları ve depolama ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Lenovo, Steelseries, Logitech, HP, Monster Notebok, Samsung, Acer gibi önemli markaların çok sayıda ürününde indirim mevcut.
Amazon Gaming Week'te öne çıkan indirimler
- Logitech G G102 Oyuncu Mouse: 399 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse: 739 TL
- Logitech MX Master 2S kablosuz fare: 1.599 TL
- SteelSeries Rival 3 Wireless Gaming Mouse: 797 TL
- SteelSeries Prime Gaming Mouse: 599 TL
- SteelSeries Arctis 7P+ Wireless Gaming Kulaklık: 3.999 TL
- Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye: 2.868 TL
- Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi: 899 TL
- HyperX FURY S Speed Gaming MousePad L: 249 TL
- Mack MCC-201 15.6" BELIZE Notebook Çantası: 79 TL
- VEGMANN VGM-030 Sırt çantası 15,6 inç: 395 TL
- Samsung SATA 870 EVO 500 GB SSD: 889 TL
- Acer Nitro 5 AN515-45 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050Ti: 15.999 TL
- Acer Nitro 5 AN515-58-51U3 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050: 16.299 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar RTX 3050Ti: 17.999 TL
- Lenovo Legion 5 Dizüstü Bilgisayar RTX 3070: 43.999 TL
- MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC Ekran Kartı: 6.399 TL
- ViewSonic VX3418-2KPC 34” WQHD Oyuncu Monitörü: 8.299 TL
- Samsung Odyssey Neo G7 43 İnç Gaming Monitör: 14.799 TL
- ASUS Rt-Ax92U Router Wifi 6 Ax6100: 4.409 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi