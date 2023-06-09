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    Amazon Gaming Week indirimlerinde günün öne çıkanları

    Amazon Gaming Week indirimleri başladı. Klavye, mouse, kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi pek çok oyuncu ürünlerinde indirimli fiyatlar sunuluyor.                   
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    Amazon Gaming Week indirimlerinde günün öne çıkanları Tam Boyutta Gör
    Amazon’un oyunculara özel kampanya dönemi Amazon Gaming Week devam ediyor. Gaming Week indirimleri 12 Haziran’da sona erecek.

    Amazon Gaming Week indirimleri

    Gaming Week indirimlerine baktığımızda klavye, mouse, kulaklık, dizüstü bilgisayar, ekran kartı, anakart, monitör, oyuncu koltuğu, televizyon, konsol aksesuarları ve depolama ürünlerinde indirimler göze çarpıyor. Lenovo, Steelseries, Logitech, HP, Monster Notebok, Samsung, Acer gibi önemli markaların çok sayıda ürününde indirim mevcut.

    Amazon Gaming Week'te öne çıkan indirimler

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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