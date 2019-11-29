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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon sanal asistanı Alexa'ya, duygusal konuşma stilleri ekliyor

    Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Amazon, sesli asistanı Alexa'ya duygusal konuşma stilleri ekleyerek, insani tepkiler vermesini sağlamanın peşinde...
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon sanal asistanı Alexa'ya, duygusal konuşma stilleri ekliyor
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    Teknoloji endüstrisi gün geçtikçe, yapay zekaların insanlar gibi düşünmesini ve davranmasını sağlamaya çalışıyor ve sanal asistanların gelişimi de bunun kanıtı. Zira birçok sanal asistan artık şarkı söyleyip, espri yapabiliyor ve hatta şiir yazıp okuyanları bile mevcut.

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    Duygusal sanal asistan dönemi başlıyor

    Ancak Amazon'un, sanal asistanlar için tüm bunları yeterli bulduğunu söylemek mümkün değil. Amazon Alexa zaten şaşırtıcı bir şekilde insan sesinin doğallığına yakın konuşma yapıyor olsa da, şirket mühendisleri sanal asistana Alexa Emotions ve Speaking Styles adlı özelliklerini ekleyecek çalışmaları tamamladılar. Alexa Emotions, asistanın farklı duygu hallerine bürünerek mutlu, heyecanlı ve hayal kırıklığına uğramış gibi tepkiler vermesini sağlıyor.

    Speaking Styles ise Alexa'yı biraz daha insancıl ve gerçek hissettirmeyi amaçlayan bir özellik olarak tanıtılmış. Özellik etkinleştirilince Alexa, haber veya diğer içerik türlerine göre konuşmalar gerçekleştiriyor. Örneğin haber okurken, haber spikeri vurgusu yaparak sanki bir bülten dinliyormuşsunuz hissi sağlıyor. Amazon'un kullanıma sunduğu bu özelliklerle birlikte yapay zekanın robotik ve duygusuz tarzının da artık yavaş yavaş tarihe karışacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://developer.amazon.com/en-US/blogs/alexa/alexa-skills-kit/2019/11/new-alexa-emotions-and-speaking-styles Yorum Yaz
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