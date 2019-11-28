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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir

    Teknoloji devi Apple'ın yeni aldığı bir patent, kablosuz kulaklık modeli AirPods'un gelecek nesillerinde, kulakta olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilecğini gösteriyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir

    Apple'ın yeni yayınlanan bir patenti, şirketin kablosuz kulaklık modeli olan AirPods ile ilgili planlarını ortaya koyuyor. Bilgilere bakılacak olursa AirPods'un yeni modelleri kulakta olup olmadığını alglılayabilecek özelliklere sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Motorola, Razr 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor"

    Yakınlık sensöründen daha iyi

    AppleInsider tarafından yayınlanan yeni Apple patentindeki açıklamalar, AirPods kulaklıkların hava basıncı sensörü kullanarak, kulakta olup olmadığını algılamasını konu alıyor. Basitçe açıklamak gerekirse, sensör, AirPods'ları kulağınıza soktuğunuz anda meydana gelen hava basıncındaki değişimi algıyarak kulaklığı aktif duruma getirebilecek.

    Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir

    Patent Apple'ın, AirPods'lardaki mevcut teknolojiyi bir adım ileri taşıyacağını gösteriyor diyebiliriz. Zira piyasada olan AirPods modellerinin çoğunda bu işlem yakınlık sensörü tarafından yapılıyor. Ancak bu çözümün dezavantajları olduğunu da belirtmek gerek. Çünkü çoğu zaman cebinizde veya çantanızdaki diğer nesnelerden etkilenmesi mümkün olabiliyor. Apple ise bu durumu ortadan kaldırmak için hava basıncı sensörüne yönelmiş durumda.



    https://appleinsider.com/articles/19/11/26/future-airpods-could-use-air-pressure-to-detect-when-theyre-in-an-ear Yorum Yaz
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    crazywinner3 1 sa.
    Overengineering nedir...
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