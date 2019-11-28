Gelecek AirPods modelleri, kulağa takılı olduğunu algılamak için hava basıncını kullanabilir

Apple'ın yeni yayınlanan bir patenti, şirketin kablosuz kulaklık modeli olan AirPods ile ilgili planlarını ortaya koyuyor. Bilgilere bakılacak olursa AirPods'un yeni modelleri kulakta olup olmadığını alglılayabilecek özelliklere sahip olacak.

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Yakınlık sensöründen daha iyi

AppleInsider tarafından yayınlanan yeni Apple patentindeki açıklamalar, AirPods kulaklıkların hava basıncı sensörü kullanarak, kulakta olup olmadığını algılamasını konu alıyor. Basitçe açıklamak gerekirse, sensör, AirPods'ları kulağınıza soktuğunuz anda meydana gelen hava basıncındaki değişimi algıyarak kulaklığı aktif duruma getirebilecek.

Patent Apple'ın, AirPods'lardaki mevcut teknolojiyi bir adım ileri taşıyacağını gösteriyor diyebiliriz. Zira piyasada olan AirPods modellerinin çoğunda bu işlem yakınlık sensörü tarafından yapılıyor. Ancak bu çözümün dezavantajları olduğunu da belirtmek gerek. Çünkü çoğu zaman cebinizde veya çantanızdaki diğer nesnelerden etkilenmesi mümkün olabiliyor. Apple ise bu durumu ortadan kaldırmak için hava basıncı sensörüne yönelmiş durumda.

https://appleinsider.com/articles/19/11/26/future-airpods-could-use-air-pressure-to-detect-when-theyre-in-an-ear