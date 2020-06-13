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    PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı

    Sony'nin hayranlarına gösterdiği ancak fiziksel detayları hakkında bilgi vermediği PlayStation 5 oyun konsolunun boyutları ile ilgili tahminler gecikmedi. Buna göre bizleri dev bir konsol bekliyor.
    10 dk.
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    134
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı
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    Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 neye benzeyeceği geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte nihayet ortaya çıktı. Konsolu ana hatlarıyla gördüğümüz tanıtım sonrası bazı hayranlar tasarımı çok beğenirken bazıları ise konsolun ince yapısı nedeniyle özellikle soğutma anlamında konsolda yeterli alan olmayabileceği görüşünde birleşti. Ancak tanıtımda öğrenme fırsatı bulamadığımız önemli hususlardan biri ise PS5’in boyutuyla ilgili konu oldu.

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    Tanıtımda bu konuda ketum davranan Sony, konsolun resmi ölçülerini ne zaman açıklar bilinmez ancak internet detektifleri, yeni PlayStation’un boyutuna yönelik tahmin çalışmalarına derhal başladı. PlayStation hayranlarının yeni konsolun ölçülerini tahmin etmelerinde iki kriterin rol oynadığı görülüyor.

    USB portları ile Blu-ray sürücü referans alınmış

    Sony’nin resmi tanıtımında görme fırsatı bulduğumuz USB-A portları ile Blu-ray sürücüye ait ölçülerin detayları bilinen diğer konsollara ölçeklenmesi sonucu oluşturulan tahminlerde bizleri dev gibi bir konsolun beklediği görüşü ortaya çıkmış görünüyor. Sony’nin PS5’te kullanacağı USB-A portları ile Blu-ray sürücünün standart boya sahip olabileceği farz edildiğinde konsolun boyunun tahmin edilenden daha küçük olabilme ihtimali bulunsa da şirketin resmi olarak paylaştığı görüntülerdeki ölçüler konsolla ilgili tahminlerin doğru istikamette yapıldığını teyit eder nitelikte.

    PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı
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    Tüm bu açıklamalar sonrası konsolun yüksekliğini yaklaşık 36 cm olarak tahmin eden hayranlar, PS5’i diğer konsollarla da karşılaştırmayı ihmal etmemiş. Yeni nesildeki rakibi Xbox Series X’e kıyasla çok daha ince olan konsol, tahmineler doğru çıkarsa 36 cm’ye varan yüksekliğiyle oldukça heybetli bir makine olacakmış gibi duruyor.

    Sizler de bu konudaki fikirleri yorumlarınızla çeşitlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin.



    https://www.theverge.com/tldr/2020/6/12/21289471/playstation-5-sony-estimate-size-internet-massive-console-tv-stand Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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