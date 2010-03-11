AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini resmiyete kavuşturdu

Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini gelecek yıl için planlayan AMD, 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini pazara sürmeye hazırlanıyır. Sunucular ve iş istasyonları için hazırladığı 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesini henüz duyurmayan ancak iş ortaklarına satışına başlayan AMD, hatırlanacağı üzere İstanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini Haziran ayında satışa sunmuştu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi masaüstü sistemler için hazırlanan Thuban kod adlı Phenom II X6 ailesi, İstanbul jenerasyonunun masaüstüne Soket AM3 formuna uyarlanmış versiyonları olacak. Yüksek performans segmentine konumlandırılacak olan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi, ortaya çıkan resmi dökümanlarla doğrulanırken, detayları da netleşmeye başladı.

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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi üç model ile pazara giriş yapıyor.

Intel'den farklı olarak 6 çekirdekli ürün gamını üç modelle lanse etmeye hazırlanan AMD, Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T işlemcilerini satışa sunacak. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Almanya'daki Fab3 tesislerinde üretilen işlemcilerin saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte dört çekirdekli Phenom II X4 ailesi ile kıyaslandığında biraz daha düşük hızlarda çalışmaları bekleniyor. Tahmin edilenin aksine ısıl güç tasarımları 140 Watt'ın altında olan yeni işlemcilerden Phenom II X6 1055T ve 1075T 125 Watt, serinin en yavaş üyesi olacak Phenom II X6 1035T ise 95 Watt TDP değeriyle geliyor. Isıl güç tasarımları sayesinde Soket AM3 formundaki anakartların önemli bir kısmında çalışması beklenen işlemciler ile AMD, kullanıcılara yeni "upgrade" fırsatları sunmayı planlıyor.

Seviye 1 bellek kapasiteleri her çekirdek için 128 KB, Seviye 2 bellek kapasiteleri ise yine her çekirdek için 512KB olarak açıklanan işlemcilerde, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB. HyperTransport 3.0 ara birimini destekleyen ve 4.8GT/saniye'lik iç bağlantı hızına ulaşan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinin fiyatlandırması hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Intel'in Core i7 980 Extreme Edition modeliyle kıyaslandığında daha ekonomik olacakları üzerinde duruluyor. 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine ek olarak, Phenom II X4 900T serisi de AMD'nin yenilikleri arasındaki yerini alacak X4 ibaresinden anlaşılabileceği üzere yeni seri 4 çekirdekli işlemcileri kapsayacak ancak önemli bir detay ile satışı devam eden güncel Phenom II X4 modellerinden ayrılacak gibi görünüyorlar.

Gelen bilgilere göre Zosma kod adını taşıyan Phenom II X4 900T serisi, iki çekirdeği kapatılmış Thuban zarını kullanacaklar. Yani Phenom II X4 900T serisi altında sunulacak dört çekirdekli işlemciler aslında, iki çekirdeği kapalı Phenom II X6 modelleri olacaklar. Fabrikasyon sürecindeki kalite kontrol testlerinde üretim verimliliği görece düşük Thuban zarlarını, zayıf olan çekirdekleri kapatarak Phenom II X4 900T serisi altında sunmayı planlayan AMD, bu sayede "çekirdek aşırtma" uygulamalarına yeni bir boyut kazandırabilir. Dört çekirdekli olmalarına rağmen aslında 6 çekirdekli Thuban zarını kullanacakları için satılmakta olan mevcut Phenom II X4 modellerine kıyasla daha düşük çalışma frekanslarına sahip olması beklenen Phenom II X4 900T serisinin ilk temsilcisi 960T modeli olacak.

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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için yaygın satışın Nisan sonu veya Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan dört çekirdekli Phenom II X4960T (kod adı Zosma), 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Soket AM3 formunda olacak işlemci için resmi detaylar henüz açıklanmış olmasa da özellikle fiyatlandırması ile dikkat çekebileceği söyleniyor. Zira çekirdek aşırtma uygulaması sayesinde kapalı iki çekirdeğin açılması ve 6 çekirdekli işlemci kullanımı mümkün kılınılması durumunda Phenom II X4 960T modelinin hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşabileceği söylenirken bu noktada Phenom II X2 550 Black Edition gibi çekirdek aşırtmaya elverişli modellerin elde ettiği satış başarısı örnek gösterilebilir. Öte yandan AMD, C3 revizyonlu Athlon II modelleri ve 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 BE işlemcisiyle mevcut serilerini güncellemeyi de planlıyor.