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AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini resmiyete kavuşturdu

AMD bir süredir merakla beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini detaylandırdı.
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini gelecek yıl için planlayan AMD, 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini pazara sürmeye hazırlanıyır. Sunucular ve iş istasyonları için hazırladığı 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesini henüz duyurmayan ancak iş ortaklarına satışına başlayan AMD, hatırlanacağı üzere İstanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemcilerini Haziran ayında satışa sunmuştu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi gibi masaüstü sistemler için hazırlanan Thuban kod adlı Phenom II X6 ailesi, İstanbul jenerasyonunun masaüstüne Soket AM3 formuna uyarlanmış versiyonları olacak. Yüksek performans segmentine konumlandırılacak olan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi, ortaya çıkan resmi dökümanlarla doğrulanırken, detayları da netleşmeye başladı.

AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini resmiyete kavuşturdu
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesi üç model ile pazara giriş yapıyor.

Intel'den farklı olarak 6 çekirdekli ürün gamını üç modelle lanse etmeye hazırlanan AMD, Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T işlemcilerini satışa sunacak. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in Almanya'daki Fab3 tesislerinde üretilen işlemcilerin saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte dört çekirdekli Phenom II X4 ailesi ile kıyaslandığında biraz daha düşük hızlarda çalışmaları bekleniyor. Tahmin edilenin aksine ısıl güç tasarımları 140 Watt'ın altında olan yeni işlemcilerden Phenom II X6 1055T ve 1075T 125 Watt, serinin en yavaş üyesi olacak Phenom II X6 1035T ise 95 Watt TDP değeriyle geliyor. Isıl güç tasarımları sayesinde Soket AM3 formundaki anakartların önemli bir kısmında çalışması beklenen işlemciler ile AMD, kullanıcılara yeni "upgrade" fırsatları sunmayı planlıyor.

Seviye 1 bellek kapasiteleri her çekirdek için 128 KB, Seviye 2 bellek kapasiteleri ise yine her çekirdek için 512KB olarak açıklanan işlemcilerde, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB. HyperTransport 3.0 ara birimini destekleyen ve 4.8GT/saniye'lik iç bağlantı hızına ulaşan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinin fiyatlandırması hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Intel'in Core i7 980 Extreme Edition modeliyle kıyaslandığında daha ekonomik olacakları üzerinde duruluyor. 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine ek olarak, Phenom II X4 900T serisi de AMD'nin yenilikleri arasındaki yerini alacak X4 ibaresinden anlaşılabileceği üzere yeni seri 4 çekirdekli işlemcileri kapsayacak ancak önemli bir detay ile satışı devam eden güncel Phenom II X4 modellerinden ayrılacak gibi görünüyorlar.

Gelen bilgilere göre Zosma kod adını taşıyan Phenom II X4 900T serisi, iki çekirdeği kapatılmış Thuban zarını kullanacaklar. Yani Phenom II X4 900T serisi altında sunulacak dört çekirdekli işlemciler aslında, iki çekirdeği kapalı Phenom II X6 modelleri olacaklar. Fabrikasyon sürecindeki kalite kontrol testlerinde üretim verimliliği görece düşük Thuban zarlarını, zayıf olan çekirdekleri kapatarak Phenom II X4 900T serisi altında sunmayı planlayan AMD, bu sayede "çekirdek aşırtma" uygulamalarına yeni bir boyut kazandırabilir. Dört çekirdekli olmalarına rağmen aslında 6 çekirdekli Thuban zarını kullanacakları için satılmakta olan mevcut Phenom II X4 modellerine kıyasla daha düşük çalışma frekanslarına sahip olması beklenen Phenom II X4 900T serisinin ilk temsilcisi 960T modeli olacak.

AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini resmiyete kavuşturdu
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için yaygın satışın Nisan sonu veya Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan dört çekirdekli Phenom II X4960T (kod adı Zosma), 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Soket AM3 formunda olacak işlemci için resmi detaylar henüz açıklanmış olmasa da özellikle fiyatlandırması ile dikkat çekebileceği söyleniyor. Zira çekirdek aşırtma uygulaması sayesinde kapalı iki çekirdeğin açılması ve 6 çekirdekli işlemci kullanımı mümkün kılınılması durumunda Phenom II X4 960T modelinin hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşabileceği söylenirken bu noktada Phenom II X2 550 Black Edition gibi çekirdek aşırtmaya elverişli modellerin elde ettiği satış başarısı örnek gösterilebilir. Öte yandan AMD, C3 revizyonlu Athlon II modelleri ve 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 BE işlemcisiyle mevcut serilerini güncellemeyi de planlıyor.


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ONUR_345241 9 yıl
Ah be kardeşim bu cuma günü Core i5 750 li bir sistem siparişi verdim vatanbilgisayar'dan.Burayı okudum beni aldığıma pişman ettiniz ya !
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Highminded 9 yıl
AMD sistemi (X4 965)kurmaya karar vermişken hala eski 790 yonga setini kullandığı ve 890f serisini beklemek istemediğim için Core-i 7 serisi Intel'e dönmüştüm. Ancak AMD yaptı yapacağını ve gene aklımı çelmeyi başardı.
Üç ay sabırla bekleyeceğim ve X4 serisi gibi makul fiyatlarda olursa orta düzey bir X6 modelinden 890fx anakartlı bir sistem kuracağım. AMD iyice gözüme girdi..
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ugu-R 9 yıl
Bunlar F/P adına güzel gelişmeler ama ben hala AMD'nin 6 çekidekli serisinin HT özellikli, 4 çekirdekli i7 ailesiyle başa çıkabileceğini düşünmüyorum... Umarım yanılıyorumdur, kısaca AMD'nin en iyi 6 çekirdekli işlemcisi, INTEL'in en iyi 4 çekirdekli işlemcisini geçemezse bence prestij adına kötü bir durum olur... Öte yandan bu F/P ürünü 6 çekirdekli AMD işlemciler, INTEL'in yaygın kullanılan i5 750, i7 860 ve i7 920(ve de yeni çıken 930) işlemcilerini geçeilirse o zaman tüketici adına güzel şeyler olacağını düşünüyorum...
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lvlono 9 yıl
Uygun fiyata x4 955 li bir sistem kurulabilir. 95 Watt diyor adamlar bu inanılaz...
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ALBAY 9 yıl
Şimdi birileri çıkıp derki " i5 -i7 veya 965 alacak olanlar beklesin 6 çekirdek alsın"

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bilalMW 9 yıl
intel'e kıyasla makul fiyattan satılıcağını düşünürsek çok güzel bir alternatif.
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OZKNaln 9 yıl
super sabırsızlıkla beklıyorum..
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Lethian 9 yıl
AMD tercih sebepleri artmaya başlıyor, rekabet hepimize yarayacaktır.
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aliyazc 9 yıl
dört gözle bekliyorum
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IgorStravinsky 9 yıl
Fiyatlarını çok merak ediyorum, Intel olsa az buçuk anlardık ama AMD olunca ne yapıcak hiç belli olmuyor. 6 çekirdek tek masaüstü işlemci AMD'de olduğu için bu avantajı mı kullancak yoksa tuzunu az mı atıcak
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drserk 9 yıl
intelden vazgeçmeme yol açacak bu fiyat farkları...amd sistemi kurmam yakındır
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dogo argentino 9 yıl
ilk tabloda phenom 2 X4 955 95 watt a mı düşmüş ben halisünasyon mu görmeye başladım?
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leop 9 yıl

drserk

intelden vazgeçmeme yol açacak bu fiyat farkları...amd sistemi kurmam yakındır


emin olun sentetik testler haricinde farki anlayamayacaksiniz
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3xorcist24 9 yıl
yaa amd onceden kullanıyom intele gectim ama yeni dizecegim makina da amd olabilir gene baksana ucmaya baslamıs AMD
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aydogdu1453 9 yıl
Saat hızlarıda iyişallah iyi olur.
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BarGoS 9 yıl
amd iyi atağa geçti buldozer öncesi
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CeFurkan 9 yıl
eger intel makul fiyatli x6 cikarmarsa sonunda amd kullanmaya baslayabilirim
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