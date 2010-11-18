AMD 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisini ikinci çeyrekte satışa sunacak

Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarıyla birlikte netbook ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini pazara sunacak olan AMD'nin, yüksek performanslı masaüstü sistemler için geliştirdiği Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerin çıkış tarihleri de netleşiyor. AMD'nin resmi dökümanlarına göre Bulldozer tabanlı masaüstü işlemciler, ikinci çeyrekle birlikte pazara sunulmaya başlanacak. Nisan ayı içerisinde lanse edilecek yeni işlemci ailesinin 4, 6 ve 8 çekirdekli modelleri arka arkaya pazara giriş yapacak. 8 çekirdekli modellerin 125 Watt ısıl tasarım gücüne sahip olduğu Bulldozer ailesinde, 6 ve 4 çekirdekli modeller ise 95 Watt ısıl tasarım gücüne sahip.

Zambezi kod adını taşıyan ilk jenerasyon Bulldozer işlemcilerinden pazara giriş yapacak ilk modeller 8 çekirdekli olacak ve yüksek performans segmentinde mücade edecekler. 4 ve 6 çekirdekli Zambezi modellerinin, 8 çekirdekli işlemcilerin çıkışını takiben kısa bir arayla pazara sunulması beklenirken, tüm modeller 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Bulldozer işlemci mimarisinin modül tabanlı yeni tasarım anlayışının ürünü olacak işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacaklar. 32nm SOI üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD, soket yapısında da değişikliğe gidiyor.

Bulldozer tabanlı işlemcilerin tamamı Soket AM3+ formunda olacak ve şu anki anakartlarla çalışmayacak. 9 serisi çipsetli yeni anakarta ihtiyaç duyacak kullanıcılar, mevcut Soket AM3 işlemcileri ise yeni anakartlarda kullanmaya devam edebilecekler. AMD'nin ilk defa 6 çekirdekli işlemci modellerinde kullandığı Turbo Core isimli çekirdek frekansını arttırma teknolojisi, Bulldozer tabanlı işlemcilerde geliştirilmiş yeni sürümüyle yer alacak ve bu sayede daha dinamik kullanım deneyimi için sunabilecek.