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AMD 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisini ikinci çeyrekte satışa sunacak

8 yıl
18,2b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarıyla birlikte netbook ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini pazara sunacak olan AMD'nin, yüksek performanslı masaüstü sistemler için geliştirdiği Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerin çıkış tarihleri de netleşiyor. AMD'nin resmi dökümanlarına göre Bulldozer tabanlı masaüstü işlemciler, ikinci çeyrekle birlikte pazara sunulmaya başlanacak. Nisan ayı içerisinde lanse edilecek yeni işlemci ailesinin 4, 6 ve 8 çekirdekli modelleri arka arkaya pazara giriş yapacak. 8 çekirdekli modellerin 125 Watt ısıl tasarım gücüne sahip olduğu Bulldozer ailesinde, 6 ve 4 çekirdekli modeller ise 95 Watt ısıl tasarım gücüne sahip.

Zambezi kod adını taşıyan ilk jenerasyon Bulldozer işlemcilerinden pazara giriş yapacak ilk modeller 8 çekirdekli olacak ve yüksek performans segmentinde mücade edecekler. 4 ve 6 çekirdekli Zambezi modellerinin, 8 çekirdekli işlemcilerin çıkışını takiben kısa bir arayla pazara sunulması beklenirken, tüm modeller 8MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Bulldozer işlemci mimarisinin modül tabanlı yeni tasarım anlayışının ürünü olacak işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacaklar. 32nm SOI üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD, soket yapısında da değişikliğe gidiyor.

Bulldozer tabanlı işlemcilerin tamamı Soket AM3+ formunda olacak ve şu anki anakartlarla çalışmayacak. 9 serisi çipsetli yeni anakarta ihtiyaç duyacak kullanıcılar, mevcut Soket AM3 işlemcileri ise yeni anakartlarda kullanmaya devam edebilecekler. AMD'nin ilk defa 6 çekirdekli işlemci modellerinde kullandığı Turbo Core isimli çekirdek frekansını arttırma teknolojisi, Bulldozer tabanlı işlemcilerde geliştirilmiş yeni sürümüyle yer alacak ve bu sayede daha dinamik kullanım deneyimi için sunabilecek.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadas sansa bak yeni sistem toplayalım dedik işlemci mimarisini değiştiresi tutdu amdnin iyi mi rendering işlemleri için güçlü bir pc toplamayı planlıyordum ki hala planlıyorum eski pc allaha emanet bu yeni nesil yaklaşım kafamı allak bullak etti yeni mimarinin türkiye sınırları içerisinde resmi satışı tahmini hangi aylara tekabul eder bileniniz varmı bu işlemci ve anakart fiyatlarındaki ne kadarlık bir düşüşe yol acar bu konularda bilgisi olan arkadaslar bi cevap yazsın...
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ilhdmr 8 yıl
amd ekran kartı piyasasındaki gibi zorlayan bir rakip olabilirse intelin fahiş fiyatlarından kurtulma ümidi doğabilir. gerçi intel yine 1200 dolara işlemci piyasaya sürer


birde geleceği görsek daha iyi olacak
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar iyi güzel hoş da bu çekirdek çokluğu. Benim öğrenmek istediğim, Tianhe-1A saniyede 2500 katrilyon küsur işlem yapabiliyormuş. Binlerce işlemci ve GPU, 100 küsur bin GB hafıza filan kullanıyormuş. Arkadaşın biri çekirdeğin birine istediğin uygulamayı atayabilirsin dedi. Örneğin 1 GB lik dosyayı sıkıştırmak vb. için 8 çekirdeğin toplam gücünden yararlanmak istiyorum veya 8 çekirdeği Crysis'e atamak istesem. Bunlar mümkün mü? . Daha çok veriyi daha kısa zamanda işlemenin yolu var mı yani? Tşk.ler
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ulaire 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar iyi güzel hoş da bu çekirdek çokluğu. Benim öğrenmek istediğim, Tianhe-1A saniyede 2500 katrilyon küsur işlem yapabiliyormuş. Binlerce işlemci ve GPU, 100 küsur bin GB hafıza filan kullanıyormuş. Arkadaşın biri çekirdeğin birine istediğin uygulamayı atayabilirsin dedi. Örneğin 1 GB lik dosyayı sıkıştırmak vb. için 8 çekirdeğin toplam gücünden yararlanmak istiyorum veya 8 çekirdeği Crysis'e atamak istesem. Bunlar mümkün mü? . Daha çok veriyi daha kısa zamanda işlemenin yolu var mı yani? Tşk.ler



uygulamanın desteklediği kadarını kullanabilirsin tahminen crysis için 3 veya 4 tür
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DH Misafiri 8 yıl
980X e yetişirse iyi. zaten amdnin ekran kartı işlemci de sadece güç tüketimi ile övünüyor :D
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DH Misafiri 8 yıl
8 çekirdek harika haber 8 de sanal bellek yapsan oh tadından yenmez su sğutucuyuda takıcan ne güzel ekran kartı konusuna değinmiyorum.
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::Ashes:: 8 yıl
i7leri tabikide geçeçek 1866 mhz ram desteği gelecek mudül yapısı gelecek..
4çekirdek gibi gözükecek ama aslında 8çekirdek olacak ki bu i7lerdeki sanal çekirdekten çok daha fazlası demek..
1333mhz çift kanalda 1866çift kanala geçeçekki çok büyük değişimdir bu..
i5750deki tek 1333e karşın 1666mhz ram desteği phenomların fiyatının düşmesine sebep oldu halbuki ram destekleri aynı olsaydı phenomlar çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum..
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c0d3r36 8 yıl
Bu haber iyi oldu bende 8 serisi anakarta geçim diyordum hiç gerek yok biraz daha beklemedeyim.
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MxFxOx 8 yıl
çekirdek sayısı uygulamalar da işe yarar ama keşke kontrol edebilsek çekirdekleri
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Batuist 8 yıl

MxFxOx

çekirdek sayısı uygulamalar da işe yarar ama keşke kontrol edebilsek çekirdekleri

zaten edebiliyorsun!!! istediğin çekirdeği istediğin uygulamaya ata, eğer istediğin buysa!!
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Batuist 8 yıl
bulldozer işlemcilerindeki çekirdek sayısının çokluğu o kadar çekirdekle intelin 4 çekirdekli işlemcileri ile anca başa çıkabildiği için mi acaba böyle yüksek tutulmuş?? sanırım aşağılık kompleksine girmemek için kendinden daha eski bir işlemciden geri kalmamak adına ve onu geçmek için çareyi çekirdek sayısını yükseltmekte bulmuş olabilir mi AMD??
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stevan 8 yıl
@Batuist çok doğru bence tespitin
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atyay 8 yıl

Batuist

bulldozer işlemcilerindeki çekirdek sayısının çokluğu o kadar çekirdekle intelin 4 çekirdekli işlemcileri ile anca başa çıkabildiği için mi acaba böyle yüksek tutulmuş?? sanırım aşağılık kompleksine girmemek için kendinden daha eski bir işlemciden geri kalmamak adına ve onu geçmek için çareyi çekirdek sayısını yükseltmekte bulmuş olabilir mi AMD??

amd nin tek amacı i7 yi geçmek olsaydı sence 12 çekirdekli mangy cours opteranları masaüstü için çıkartmazmıydı?
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
bulldozer işlemcilerindeki çekirdek sayısının çokluğu o kadar çekirdekle intelin 4 çekirdekli işlemcileri ile anca başa çıkabildiği için mi acaba böyle yüksek tutulmuş?? sanırım aşağılık kompleksine girmemek için kendinden daha eski bir işlemciden geri kalmamak adına ve onu geçmek için çareyi çekirdek sayısını yükseltmekte bulmuş olabilir mi AMD??

Batuist. AMD daha önce bir tespitte bulunmuştu bu Intel'in Hyper Threading'i hakkında.

Demişti ki: Fiziki çekirdek sayısını arttırmak, sanal çekirdek sayısını arttırmaya göre performansa kat kat daha fazla etki ediyor. Atıyorum sanal çekirdek %10 ediyorsa fiziki çekirdek %50 ediyor gibi bir şey söylemişti. Sonra da biz Bulldozer mimarisinde sanal çekirdek yerine fiziki çekirdek sayısını yüksek tutacağız demişti. Bu uüzden yüksek tutuyorlar.
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ozkan_tpc 8 yıl
Amd de intel de çok iddialı geliyor. İnşallah amd pazar payını ikiye katlayacak bir atak yapar da fiyatlarda kıran kırana bir mücadele yaşanır :D
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caner91 8 yıl
Amd çıkış tarihini sürekli ileri tarihlere erteliyor. Umarım bir fiyaskoyla karşılaşmayız...
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CeFurkan 8 yıl
harika bir haber

inşAllah duyurudan daha önce çıkar

intelde görür gününü 6 çekirdeklerin fiyatını indirir
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