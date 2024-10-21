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Tam Boyutta Gör AMD, yakın tarihte Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurmuş, 3D V-Cache modellerinin ise 2025 ve sonrasında tanıtılacağı belirtilmişti. ​​​​​​ Ancak bu tarih, görünüşe göre beklenenden çok daha erken olacak. Öyle ki AMD Ryzen 7 9800X3D, resmi perakende listelerinde görünmeye başladı ve bazı özellikleri de netleşti.

AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek.

Sızıntıya gelirsek, AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. CPU'nun Ryzen 7 9700X'ten 900 MHz ve son nesil Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache CPU'dan 500 MHz daha yüksek olan 4,7 GHz-5,2 GHz saat hızında sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.

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Kıyaslamak adına Ryzen 7 7800X3D de 120W TDP ile derecelendirilmişti ancak oyunlardaki gerçek güç tüketimi çok daha düşüktü, çoğu zaman 100W'ın bile altındaydı. Son olarak 9800X3D, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor.

Ryzen 7 9800X3D (Zen 5): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4,7 ~ 5,2 GHz / 96 MB Önbellek / 120W

8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4,7 ~ 5,2 GHz / 96 MB Önbellek / 120W Ryzen 7 7800X3D (Zen 4): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4.2 ~ 5.0 GHz / 96 MB Önbellek / 120W

8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4.2 ~ 5.0 GHz / 96 MB Önbellek / 120W Ryzen 7 5800X3D (Zen 3): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 3,4 ~ 4,5 GHz / 96 MB Önbellek / 105W

Kaçıranlar için Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılması ve Kasım ayının ilk haftasında perakende raflarında yer alması bekleniyor. Perakende listelerinden alınan bilgiler ise, işlemcinin 484 ila 524 dolar fiyatla satılacağı yönünde. Buna dayanarak, Ryzen 7 9800X3D'nin 7800X3D ile aynı seviyede olmasını bekleyebiliriz.

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AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı