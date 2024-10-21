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    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

    Oyuncular tarafından merakla beklenen Ryzen 7 9800X3D'nin fiyatı ve özellikleri sızdırıldı. İşte AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında tüm bildiklerimiz...              
    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, yakın tarihte Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurmuş, 3D V-Cache modellerinin ise 2025 ve sonrasında tanıtılacağı belirtilmişti. ​​​​​​ Ancak bu tarih, görünüşe göre beklenenden çok daha erken olacak. Öyle ki AMD Ryzen 7 9800X3D, resmi perakende listelerinde görünmeye başladı ve bazı özellikleri de netleşti. 

    AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

    Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. 

    Sızıntıya gelirsek, AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. CPU'nun Ryzen 7 9700X'ten 900 MHz ve son nesil Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache CPU'dan 500 MHz daha yüksek olan 4,7 GHz-5,2 GHz saat hızında sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.

    Kıyaslamak adına Ryzen 7 7800X3D de 120W TDP ile derecelendirilmişti ancak oyunlardaki gerçek güç tüketimi çok daha düşüktü, çoğu zaman 100W'ın bile altındaydı. Son olarak 9800X3D, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor. 

    • Ryzen 7 9800X3D (Zen 5): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4,7 ~ 5,2 GHz / 96 MB Önbellek / 120W
    • Ryzen 7 7800X3D (Zen 4): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4.2 ~ 5.0 GHz / 96 MB Önbellek / 120W
    • Ryzen 7 5800X3D (Zen 3): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 3,4 ~ 4,5 GHz / 96 MB Önbellek / 105W

    Kaçıranlar için Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılması ve Kasım ayının ilk haftasında perakende raflarında yer alması bekleniyor. Perakende listelerinden alınan bilgiler ise, işlemcinin 484 ila 524 dolar fiyatla satılacağı yönünde. Buna dayanarak, Ryzen 7 9800X3D'nin 7800X3D ile aynı seviyede olmasını bekleyebiliriz.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-3d-v-cache-cpu-first-retail-listing-484-usd/ https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-cpu-specs-leak-huge-base-clock-speed-4-7-ghz-120w-tdp/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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