AMD Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek.
Sızıntıya gelirsek, AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. CPU'nun Ryzen 7 9700X'ten 900 MHz ve son nesil Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache CPU'dan 500 MHz daha yüksek olan 4,7 GHz-5,2 GHz saat hızında sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.
Kıyaslamak adına Ryzen 7 7800X3D de 120W TDP ile derecelendirilmişti ancak oyunlardaki gerçek güç tüketimi çok daha düşüktü, çoğu zaman 100W'ın bile altındaydı. Son olarak 9800X3D, CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor.
- Ryzen 7 9800X3D (Zen 5): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4,7 ~ 5,2 GHz / 96 MB Önbellek / 120W
- Ryzen 7 7800X3D (Zen 4): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 4.2 ~ 5.0 GHz / 96 MB Önbellek / 120W
- Ryzen 7 5800X3D (Zen 3): 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı / 3,4 ~ 4,5 GHz / 96 MB Önbellek / 105W
Kaçıranlar için Ryzen 7 9800X3D'nin 25 Ekim'de tanıtılması ve Kasım ayının ilk haftasında perakende raflarında yer alması bekleniyor. Perakende listelerinden alınan bilgiler ise, işlemcinin 484 ila 524 dolar fiyatla satılacağı yönünde. Buna dayanarak, Ryzen 7 9800X3D'nin 7800X3D ile aynı seviyede olmasını bekleyebiliriz.Kaynakça https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-3d-v-cache-cpu-first-retail-listing-484-usd/ https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-cpu-specs-leak-huge-base-clock-speed-4-7-ghz-120w-tdp/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)