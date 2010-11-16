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AMD, ATi markasını yeniden kullanmayı mı planlıyor ?

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağustos sonunda yaptığı açıklamayla tek marka stratejisine yönelerek, Radeon HD 6000 serisiyle birlikte ürünlerinde ATi markasını kullanmayacağını duyuran AMD, geri adım atabilir mi? Bu soruyu gündeme taşıyan gelişme bizzat AMD cephesinde yaşandı ve remi Catalyst PC Vendor ID listesinde, henüz tanıtımı yapılmamış çok sayıda yeni model ATi markası altında gösterildi. Peki, Radeon HD 6800 serisinde ATi logosunu kullanmayan AMD, markayı yeniden hayata geçirebilir mi ?

Tablodan da görülebileceği üzere Radeon HD 6800 serisinde AMD logosu kullanılırken, diğer tüm modellerde ATi logosu'nun yer aldığını görüyoruz. Konuyla ilgili en güçlü açıklama olarak, firmanın yeniden isimlendirme stratejisinin üzerinde duruluyor. Zira hatırlanacağı üzere AMD ilgili açıklamasında, gelecek modellerde ATi markasını kullanmayacağını ancak mevcut modellerde yani Radeon HD 5000 serisinde markanın pozisyonunu koruyacağı ve ilgili ürünlerin üzerinde ATi logosunun yer almaya devam edeceğini belirtmişti.

İşte bu durum ışığında tabloya bir daha baktığımızda Radeon HD 6200, 6300, 6500 ve 6700 serisi altında gösterilen ATi markalı tüm modellerin aslında Radeon HD 5000 serisindeki bazı modellerin yeniden isimlendirilmiş halleri olduğunu görüyoruz. Evergreen mimarisini baz alan modeller için AMD kendi dökümanlarında ATi markasını kullansa da bunun yakın zamanda pazara yansıması pek olası değil. Ancak görüldüğü üzere tek marka stratejisi ve yeniden isimlendirme birlikte en azından bazı modelleri için kafa karışıklıklara neden olacak gibi görünüyor.

Editörün Notu: AMD, ilgili listeyi güncellemiş olsa da Google'ın arama belleği üzerinden haberimize konu olan listeye ulaşabilirsiniz.


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bkadem 8 yıl
Intel tabanlı ve Ati ekran kartlı notebook'ları düşündüğümüzde Amd'nin ismi hiç geçmiyordu. Yani Ati'nin Amd'ye ait bir markası olduğunu teknolojiyi takip etmeyen çoğu kişi bilmiyordu. Şimdi ise Intel tabanlı notebook'ta Amd logosu olacak ve bunun sonucunda Amd daha da bilinir olacaktır. Bu öngörü üzerinden hareket ettiğimizde Intel için olumsuz Amd için çok olumlu bir süreç yaşanacağını düşünüyorum.
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progrock 8 yıl

bkadem

Intel tabanlı ve Ati ekran kartlı notebook'ları düşündüğümüzde Amd'nin ismi hiç geçmiyordu. Yani Ati'nin Amd'ye ait bir markası olduğunu teknolojiyi takip etmeyen çoğu kişi bilmiyordu. Şimdi ise Intel tabanlı notebook'ta Amd logosu olacak ve bunun sonucunda Amd daha da bilinir olacaktır. Bu öngörü üzerinden hareket ettiğimizde Intel için olumsuz Amd için çok olumlu bir süreç yaşanacağını düşünüyorum.


kesinlikle katılıyorum. intel anakartlarının üzerinde yazan ati crossfire simgesinin amd olacağını düşünsenize. intel açısından ne kadar kötü bir durum
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ozkan_tpc 8 yıl
Beğenilse de beğenilmese de Ati ismi kalkacak dediler bi kere, haliyle bunu 7xxx serisine taşımayacakları kesin.
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Batuist 8 yıl
Aslında AMD her iki markayıda etkin bir şekilde kullanabilirdi.. mesela yüksek performans segmentinde sadece AMD markasını kullanırken orta ve giriş seviyesi için ATI ismini kullanabilirdi..
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selahattın ısık 8 yıl

Batuist

Aslında AMD her iki markayıda etkin bir şekilde kullanabilirdi.. mesela yüksek performans segmentinde sadece AMD markasını kullanırken orta ve giriş seviyesi için ATI ismini kullanabilirdi..

benden uzun yaşayacan valla..

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