AMD, ATi markasını yeniden kullanmayı mı planlıyor ?

Ağustos sonunda yaptığı açıklamayla tek marka stratejisine yönelerek, Radeon HD 6000 serisiyle birlikte ürünlerinde ATi markasını kullanmayacağını duyuran AMD, geri adım atabilir mi? Bu soruyu gündeme taşıyan gelişme bizzat AMD cephesinde yaşandı ve remi Catalyst PC Vendor ID listesinde, henüz tanıtımı yapılmamış çok sayıda yeni model ATi markası altında gösterildi. Peki, Radeon HD 6800 serisinde ATi logosunu kullanmayan AMD, markayı yeniden hayata geçirebilir mi ?

Tablodan da görülebileceği üzere Radeon HD 6800 serisinde AMD logosu kullanılırken, diğer tüm modellerde ATi logosu'nun yer aldığını görüyoruz. Konuyla ilgili en güçlü açıklama olarak, firmanın yeniden isimlendirme stratejisinin üzerinde duruluyor. Zira hatırlanacağı üzere AMD ilgili açıklamasında, gelecek modellerde ATi markasını kullanmayacağını ancak mevcut modellerde yani Radeon HD 5000 serisinde markanın pozisyonunu koruyacağı ve ilgili ürünlerin üzerinde ATi logosunun yer almaya devam edeceğini belirtmişti.

İşte bu durum ışığında tabloya bir daha baktığımızda Radeon HD 6200, 6300, 6500 ve 6700 serisi altında gösterilen ATi markalı tüm modellerin aslında Radeon HD 5000 serisindeki bazı modellerin yeniden isimlendirilmiş halleri olduğunu görüyoruz. Evergreen mimarisini baz alan modeller için AMD kendi dökümanlarında ATi markasını kullansa da bunun yakın zamanda pazara yansıması pek olası değil. Ancak görüldüğü üzere tek marka stratejisi ve yeniden isimlendirme birlikte en azından bazı modelleri için kafa karışıklıklara neden olacak gibi görünüyor.

Editörün Notu: AMD, ilgili listeyi güncellemiş olsa da Google'ın arama belleği üzerinden haberimize konu olan listeye ulaşabilirsiniz.