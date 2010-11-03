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AMD, Bulldozer 2 mimarisi hakkında konuşmaya başlıyor

8 yıl
18,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü sistemler başta olmak üzere sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD, Bulldozer 2 mimarisi hakkında konuşmaya başlıyor. Firma tarihinin en önemli güncellemelerinden biri olması beklenen Bulldozer mimarisi, beş yıldan uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından bir süre önce tamamlanmış ve AMD, farklı segmentler için işlemci modellendirme çalışmalarına başlamıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak Analist Günü etkinliği ile yeni nesil işlemci ailesine ilişkin daha fazla detay açıklaması beklenen AMD, WorldHostingDays 2010 isimli etkinlikte sunucu odaklı işlemcilerine ilişkin en güncel yol haritasını açıklayarak ikinci nesil Bulldozer (Bulldozer 2) mimarisini de ilk kez gündeme getirmiş oldu.

Sunucu ve iş istasyonları için Bulldozer tabanlı Maranello ve San Marino işlemcilerini hazırlayan AMD, platform tasarımında ise radikal bir değişikliğe gitmeyecek. Ancak yol haritasında da görülebileceği üzere orta vadede radikal değişiklikler planlayan AMD, 2012 ile birlikte mevcut soket formunu ve platform yapısını değiştirmeyi planlıyor. G42/G44 soket yapısına geçecek olan AMD, işlemci tasarımında da ciddi bir güncelleme yapacak ve işlemci ile çipseti tek bir yapı olarak sunarak platform kurulumunu daha da basite indirgeyecek gibi görünüyor. Giriş-Çıkış kontrol birimlerini de işlemci içerisine alarak bir platformun ihtiyaç duyduğu fonksiyonların önemli bir kısmını tek bir çip olarak işlemci üzerinden kontrol etmeyi planlayan AMD, aynı zamanda sunucu uygulamaları için optimize edilmiş özel GPU'lar da hazırlıyor.

AMD'nin 2014 ve sonrası için planladığı uzun vadeli yol haritasında ise heterojen bilgi-işlem konseptini esas alan ikinci nesil Bulldozer tabanlı yeni nesil sunucu işlemcilerine yer veriliyor. Entegre grafik özelliklerine de sahip olacak bu işlemciler, özel amaçlı uygulamalar için optimize edilmiş pek çok birime sahip SoC yani yongada sistem formunda çip tasarımlarını esas alacak gibi görünüyorlar. Önümüzdeki yıllarda, yüksek performans segmentindeki modeller de dahil olmak üzere paralel işlem birimlerini üzerinde barındıran yani entegre grafik yeteneğine sahip işlemciler planlayan AMD'nin haberimize konu olan yol haritası, şu an için fikir vermekten öteye geçemese de Bulldozer mimarisi ile birlikte AMD'nin mikroişlemci mimarisine yönelik güncelleme çalışmalarında daha agresif bir tutum içerisine girmesi ve Intel'e benzer şekilde daha sık aralıklarla güncellemeye gitmesi bekleniyor


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Heardalis 8 yıl
Bu bilgiler yen değil ki. AMD geçen yıl açıklamış olduğu bilgiler ve bunlar sadece "olası" "belki" "böyle düşünebilir" şeklinde olan bilgiler.
Sadece birileri çıkıp Eski olan 2 grafik almış ve konuyu yeni gibi göstermeye çalışmış okadar.
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El_domingo 8 yıl
Tüketici ilk ihtiyacına bakmalı kullanmayacagı yada işine yaramayacak birton özelliği beklemenin yada heves etmenin mantıgını anlayabilmek cok zor...ciddi bi tez konusu olur bu mesele...dayatılan tuketim ekonomisi ve pazarlama stratejileri insanları bundan benimde olamlıya getiriyor...
donanım olarak usb3 ve ssd bir an once yerlesmeli ciddi ekstraları var...onun dısşında anakart ve işlemci ayagında mevcut donanımlar fazla fazla yeterli zaten...sahsen fusion ı ben bekliyorum beklememin sebebi ise iyi bi htpc sistem kurmak...bunun dışında ofis de yada oyun oynarken diğer sistemler yeterli...
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Batuist 8 yıl

El_domingo

Tüketici ilk ihtiyacına bakmalı kullanmayacagı yada işine yaramayacak birton özelliği beklemenin yada heves etmenin...

mesela bulldozer 2 de olacak yada olabilecek hangi özelliğin gereksizliğinden bahsedebilirsiniz?
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vidoko 8 yıl
yeni alacaklar için buldozer veya ((grayder)) :D:D:
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DH Misafiri 8 yıl
Sen hele 1'ni çıkar 2 si kalsın.
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Batuist 8 yıl

DH Misafiri

Sen hele 1'ni çıkar 2 si kalsın.

adamlar işlemciyi yapmaya 5 sene önce başlamışlar.. çoktan eskimiştir şimdi o.. yenisi o yüzden lazım... 5 seneleik işlemci tasarımı çok mantıksız geliyor.. fusion içinde o kadar yazıldı çizildi içindeki grafik işlemciler birkaç aylık gpu olacak!! hangi senelerdir geliştirmesinden bahsediliyor anlamak zor.. ha belki ikisini yanyana nasıl koyarız diye kafa yormuşlarıdırki doğal tasarım dedikleri yine cpunun yanında gpu yer alıyor tek fark tek kesim bir diadan çıkıyor.. ha ayrı ayrı koymuşsun ha yanyana tek diaya koymuşsun.. doğal tasarımdan hep tek işlemcinin yani zarın bütün işlemleri gerçekleştireceği fikrine kapılmıştım ki zaten çokta saçma bir fikirdi.. işlemci çekirdeğinin hemen yanında gafik işlemci yer alıyor.. çok doğal..!!
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DH Misafiri 8 yıl
En iyisi x4 almak onu anladım...
2 sene idare eder beni..
Sonrada geçeriz Buldozere...
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Zimmerit 8 yıl
AMD bulldozer 2 de LGA tarzı soket yapısına geçecek ayrıca chipsetide işlemci içerisine alırlarsa performansta sıçrama yaratabilir sanırım ilk bulldozerlerde çift kanal bellek kullanımına devam edilecek tahmini olarak bulldozer 2 de dört kanal bellek kullanılabilecek.
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Batuist 8 yıl
evet benim hayalimdir hep.. daha da ileride aynı çatı altına RAM bellekleride ekleyeceklerini tahmin ediyorum.. yani CPU+GPU+RAM+çipset aynı çatı altına girecek diye tahmin ediyorum ama tabi sanırım bu biraz daha zaman alır.. yinede bir adım daha yaklaştık öngörüme.. Hatta bazen iyice abartıp bir SSDde katıyorum olayın içine.. Sanırım 10nm'nin altına inmek lazım bunun için..
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Mckhan 8 yıl
2014 ü bekle hocam bulldozer 1-2 olucak g42 g44 soket yapıcakmış baksana işlemci ölüne kadar kullanmaya devam :)
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Wilson Fisk 8 yıl
aslinda simdi degistiresim var ama oyaliyordum kendimi 2011 bulldozer bekle diye ama onun da omru bir sene olacakmis.2012 upgrade yapmak icin gayet guzel bir sene bence cunku ddr4, bir sonraki bulldozer ve samoled lcd'ler filan cikacakmis ssd'ler gelisip ucuzlar ve yeni aldigim ekran kartinin isi biter.oyunla isi olmayan phenomII islemcileri 2015'de de kullanir o ayri ama oyunla isi olanin bile 2 sene daha kullanabilmesi lazim.
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Wilson Fisk 8 yıl
haydaa biz 2011'i bekleyelim bulldozere gecelim diyoruz 2012'de bir daha degisecekmis.eh ben de elimdeki phenomII x4 ile 2 sene daha beklemem mi simdi?
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