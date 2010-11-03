Masaüstü sistemler başta olmak üzere sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD, Bulldozer 2 mimarisi hakkında konuşmaya başlıyor. Firma tarihinin en önemli güncellemelerinden biri olması beklenen Bulldozer mimarisi, beş yıldan uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından bir süre önce tamamlanmış ve AMD, farklı segmentler için işlemci modellendirme çalışmalarına başlamıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak Analist Günü etkinliği ile yeni nesil işlemci ailesine ilişkin daha fazla detay açıklaması beklenen AMD, WorldHostingDays 2010 isimli etkinlikte sunucu odaklı işlemcilerine ilişkin en güncel yol haritasını açıklayarak ikinci nesil Bulldozer (Bulldozer 2) mimarisini de ilk kez gündeme getirmiş oldu.

Sunucu ve iş istasyonları için Bulldozer tabanlı Maranello ve San Marino işlemcilerini hazırlayan AMD, platform tasarımında ise radikal bir değişikliğe gitmeyecek. Ancak yol haritasında da görülebileceği üzere orta vadede radikal değişiklikler planlayan AMD, 2012 ile birlikte mevcut soket formunu ve platform yapısını değiştirmeyi planlıyor. G42/G44 soket yapısına geçecek olan AMD, işlemci tasarımında da ciddi bir güncelleme yapacak ve işlemci ile çipseti tek bir yapı olarak sunarak platform kurulumunu daha da basite indirgeyecek gibi görünüyor. Giriş-Çıkış kontrol birimlerini de işlemci içerisine alarak bir platformun ihtiyaç duyduğu fonksiyonların önemli bir kısmını tek bir çip olarak işlemci üzerinden kontrol etmeyi planlayan AMD, aynı zamanda sunucu uygulamaları için optimize edilmiş özel GPU'lar da hazırlıyor.

AMD'nin 2014 ve sonrası için planladığı uzun vadeli yol haritasında ise heterojen bilgi-işlem konseptini esas alan ikinci nesil Bulldozer tabanlı yeni nesil sunucu işlemcilerine yer veriliyor. Entegre grafik özelliklerine de sahip olacak bu işlemciler, özel amaçlı uygulamalar için optimize edilmiş pek çok birime sahip SoC yani yongada sistem formunda çip tasarımlarını esas alacak gibi görünüyorlar. Önümüzdeki yıllarda, yüksek performans segmentindeki modeller de dahil olmak üzere paralel işlem birimlerini üzerinde barındıran yani entegre grafik yeteneğine sahip işlemciler planlayan AMD'nin haberimize konu olan yol haritası, şu an için fikir vermekten öteye geçemese de Bulldozer mimarisi ile birlikte AMD'nin mikroişlemci mimarisine yönelik güncelleme çalışmalarında daha agresif bir tutum içerisine girmesi ve Intel'e benzer şekilde daha sık aralıklarla güncellemeye gitmesi bekleniyor