Masaüstü sistemler başta olmak üzere sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yılın ikinci yarısıyla birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD, Bulldozer 2 mimarisi hakkında konuşmaya başlıyor. Firma tarihinin en önemli güncellemelerinden biri olması beklenen Bulldozer mimarisi, beş yıldan uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından bir süre önce tamamlanmış ve AMD, farklı segmentler için işlemci modellendirme çalışmalarına başlamıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak Analist Günü etkinliği ile yeni nesil işlemci ailesine ilişkin daha fazla detay açıklaması beklenen AMD, WorldHostingDays 2010 isimli etkinlikte sunucu odaklı işlemcilerine ilişkin en güncel yol haritasını açıklayarak ikinci nesil Bulldozer (Bulldozer 2) mimarisini de ilk kez gündeme getirmiş oldu.
Sunucu ve iş istasyonları için Bulldozer tabanlı Maranello ve San Marino işlemcilerini hazırlayan AMD, platform tasarımında ise radikal bir değişikliğe gitmeyecek. Ancak yol haritasında da görülebileceği üzere orta vadede radikal değişiklikler planlayan AMD, 2012 ile birlikte mevcut soket formunu ve platform yapısını değiştirmeyi planlıyor. G42/G44 soket yapısına geçecek olan AMD, işlemci tasarımında da ciddi bir güncelleme yapacak ve işlemci ile çipseti tek bir yapı olarak sunarak platform kurulumunu daha da basite indirgeyecek gibi görünüyor. Giriş-Çıkış kontrol birimlerini de işlemci içerisine alarak bir platformun ihtiyaç duyduğu fonksiyonların önemli bir kısmını tek bir çip olarak işlemci üzerinden kontrol etmeyi planlayan AMD, aynı zamanda sunucu uygulamaları için optimize edilmiş özel GPU'lar da hazırlıyor.
AMD'nin 2014 ve sonrası için planladığı uzun vadeli yol haritasında ise heterojen bilgi-işlem konseptini esas alan ikinci nesil Bulldozer tabanlı yeni nesil sunucu işlemcilerine yer veriliyor. Entegre grafik özelliklerine de sahip olacak bu işlemciler, özel amaçlı uygulamalar için optimize edilmiş pek çok birime sahip SoC yani yongada sistem formunda çip tasarımlarını esas alacak gibi görünüyorlar. Önümüzdeki yıllarda, yüksek performans segmentindeki modeller de dahil olmak üzere paralel işlem birimlerini üzerinde barındıran yani entegre grafik yeteneğine sahip işlemciler planlayan AMD'nin haberimize konu olan yol haritası, şu an için fikir vermekten öteye geçemese de Bulldozer mimarisi ile birlikte AMD'nin mikroişlemci mimarisine yönelik güncelleme çalışmalarında daha agresif bir tutum içerisine girmesi ve Intel'e benzer şekilde daha sık aralıklarla güncellemeye gitmesi bekleniyor
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Sadece birileri çıkıp Eski olan 2 grafik almış ve konuyu yeni gibi göstermeye çalışmış okadar.
donanım olarak usb3 ve ssd bir an once yerlesmeli ciddi ekstraları var...onun dısşında anakart ve işlemci ayagında mevcut donanımlar fazla fazla yeterli zaten...sahsen fusion ı ben bekliyorum beklememin sebebi ise iyi bi htpc sistem kurmak...bunun dışında ofis de yada oyun oynarken diğer sistemler yeterli...
mesela bulldozer 2 de olacak yada olabilecek hangi özelliğin gereksizliğinden bahsedebilirsiniz?
adamlar işlemciyi yapmaya 5 sene önce başlamışlar.. çoktan eskimiştir şimdi o.. yenisi o yüzden lazım... 5 seneleik işlemci tasarımı çok mantıksız geliyor.. fusion içinde o kadar yazıldı çizildi içindeki grafik işlemciler birkaç aylık gpu olacak!! hangi senelerdir geliştirmesinden bahsediliyor anlamak zor.. ha belki ikisini yanyana nasıl koyarız diye kafa yormuşlarıdırki doğal tasarım dedikleri yine cpunun yanında gpu yer alıyor tek fark tek kesim bir diadan çıkıyor.. ha ayrı ayrı koymuşsun ha yanyana tek diaya koymuşsun.. doğal tasarımdan hep tek işlemcinin yani zarın bütün işlemleri gerçekleştireceği fikrine kapılmıştım ki zaten çokta saçma bir fikirdi.. işlemci çekirdeğinin hemen yanında gafik işlemci yer alıyor.. çok doğal..!!
2 sene idare eder beni..
Sonrada geçeriz Buldozere...