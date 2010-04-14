AMD çekirdek aşırtma özelliğini kaldırdı

AMD ilk defa 790GX yonga seti için lanse ettiği SB750 köprüsüyle birlikte Advanced Clock Calibration isimli ACC teknolojisini de duyurmuştu. Bu teknoloji ile amaç, Phenom işlemci ailesi için CPU üzerindeki kullanılmayan pinlere güney köprüsü ile doğrudan ulaşarak hız aşırtma performansına katkı sağlamaktı. Test sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ACC teknolojili anakartlarda, işlemcilerin hız aşırtma performansında diğer anakartlara kıyasla ortalama olarak 100MHz'e varan artış olduğu gözlemlenmşti. SB710 ve SB750 köprülerinde kullanılan bu teknolojinin, son kullanıcılar arasında patlama yaptığı asıl nokta ise, çekirdek aşırtma uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte olmuştu.

AMD güncel ürün gamındaki pek çok işlemci modelinde, Phenom II X4 ailesinde kullandığı dört çekirdekli Deneb tasarımına yer veriyor. Çünkü AMD, gerek pazar beklentilerini karşılayabilmek gerekse de model çeşitliliğini arttırabilmek adına, fabrika koşullarında tek çekirdeği görece daha zayıf olan dört çekirdekli işlemci zarını, ilgili çekirdeği kapatarak üç çekirdekli bir işlemci olarak pazara sunma stratejisini takip ediyor. Hatta Phenom II X2 550 Black Edition gibi çift çekirdekli işlemcilerde kapalı olan diğer iki çekirdek açılabildiği gibi, dört çekirdekli kimliğine kavuşan işlemci hız aşırtma ile 4GHz'de çıkartılabiliyor. Çekirdek aşırtmaya ek olarak AMD'nin bazı işlemci modellerinde bellek aşırtma da söz konusu olabiliyor ve bu sayede işlemcinin kapalı gelen bellek kapasitesi açılabiliyor.

AMD çekirdek aşırtma özelliğini 8 serisi yeni yonga setlerinden çıkardı.

Kullanıcıların sadece tek bir BIOS değişikliği ile aktif edebildiği kapalı çekirdekler için müdahe edilemeyen tek parametre ise şans. İşlemci ürün kodları ve üretim haftaları, çekirdek aşırtma uygulamasında şans faktörünü azaltmak için güçlü bir argüman olsa bile çekirdekleri kapatılmış sağlam bir işlemci yerine, zayıf karakterli çekirdeği kapatılmış bir işlemciye sahip olma ihtimaliniz de hayli yüksek. İşte bu gibi durumlarda zayıf karakterli çekirdek, çekirdek aşırtma sonrasında stabilite problemi yaratarak, tüm sistemin sil baştan geri alınmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda şansı yaver gitmeyen kullanıcılar şikayetçi olmaya başlıyor ve çekirdek aşırtma ile hem anakart hem de işlemci satışlarını arttıran AMD, eleştri oklarının hedefi olabiliyor.

Bu gibi durumların marka prestiji açısından hoş olmadığını düşünen AMD, 8 serisi yeni yonga setlerinde "çekirdek aşırtma" desteğini kaldırdı. 890GX yonga setinin geçtiğimiz ay lanse edilmesiyle birlikte önce Asus hemen ardından da Biostar, 890GX için çekirdek aşırtma desteğinin sadece kendi çözümlerinde olduğunu iddia etmişlerdi. Açıkçası güney köprüsü üzerinden sağanabilen bu teknoloji için iki güçlü anakart üreticisinin niçin böyle bir çıkış yaptığı tam olarak anlaşılamamış hemen ardından da AMD'nin, 8 serisi yeni yonga setlerinde çekirdek aşırtma özelliğine yer vermediği söylenmişti. Tayvanlı kaynaklar nihayet bu durumu doğruladı ve 890GX ile başlayan 890FX, 880G ve 870 ile devam edecek 8 serisi yonga setlerinde doğal yoldan çekirdek aşırtma desteği sunulmayacağı belirtildi.

Anakart satışlarına önemli ölçüde katkı sağlayan bu özellik için geri adım atan AMD'nin aksine üreticiler pek o niyette değil. Bu konuda ilk olduğunu demo sistemli basın toplantısıyla açıklayan Asus ve sonrasında Biostar, 890GX ile başlayan 8 serisi anakart modellerinde çekirdek aşırtma desteği sunmakta. Öte yandan Gigabyte ve MSI da 8 serisi yeni anakartlarında, çekirdek aşırtma olanağı tanıyacak çalışmalar yapıyorlar. MSI, BIOS güncellemesi ile bu özelliği sağlamaya çalışırken, Gigabyte'ın ise harici bir çip ile donanımsal destek planladığı ancak bu durumun ikinci bir baskılı devre tasarımı gerektirdiği belirtiliyor. Öte yandan Gigabyte cephesinde, kanalda satılan mevcut tüm anakartların çekirdek aşırtma desteği sunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.bit-tech.net/news/hardware/2010/04/13/amd-removed-core-unlocking/1