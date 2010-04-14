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AMD çekirdek aşırtma özelliğini kaldırdı

AMD çekirdek aşırtma özelliğine 8 serisi çipset modellerinde yer vermedi. Peki AMD niçin böyle bir karar aldı, anakart üreticileri ne yapacak ?
9 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ilk defa 790GX yonga seti için lanse ettiği SB750 köprüsüyle birlikte Advanced Clock Calibration isimli ACC teknolojisini de duyurmuştu. Bu teknoloji ile amaç, Phenom işlemci ailesi için CPU üzerindeki kullanılmayan pinlere güney köprüsü ile doğrudan ulaşarak hız aşırtma performansına katkı sağlamaktı. Test sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ACC teknolojili anakartlarda, işlemcilerin hız aşırtma performansında diğer anakartlara kıyasla ortalama olarak 100MHz'e varan artış olduğu gözlemlenmşti. SB710 ve SB750 köprülerinde kullanılan bu teknolojinin, son kullanıcılar arasında patlama yaptığı asıl nokta ise, çekirdek aşırtma uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte olmuştu.

AMD güncel ürün gamındaki pek çok işlemci modelinde, Phenom II X4 ailesinde kullandığı dört çekirdekli Deneb tasarımına yer veriyor. Çünkü AMD, gerek pazar beklentilerini karşılayabilmek gerekse de model çeşitliliğini arttırabilmek adına, fabrika koşullarında tek çekirdeği görece daha zayıf olan dört çekirdekli işlemci zarını, ilgili çekirdeği kapatarak üç çekirdekli bir işlemci olarak pazara sunma stratejisini takip ediyor. Hatta Phenom II X2 550 Black Edition gibi çift çekirdekli işlemcilerde kapalı olan diğer iki çekirdek açılabildiği gibi, dört çekirdekli kimliğine kavuşan işlemci hız aşırtma ile 4GHz'de çıkartılabiliyor. Çekirdek aşırtmaya ek olarak AMD'nin bazı işlemci modellerinde bellek aşırtma da söz konusu olabiliyor ve bu sayede işlemcinin kapalı gelen bellek kapasitesi açılabiliyor.

AMD çekirdek aşırtma özelliğini 8 serisi yeni yonga setlerinden çıkardı.

Kullanıcıların sadece tek bir BIOS değişikliği ile aktif edebildiği kapalı çekirdekler için müdahe edilemeyen tek parametre ise şans. İşlemci ürün kodları ve üretim haftaları, çekirdek aşırtma uygulamasında şans faktörünü azaltmak için güçlü bir argüman olsa bile çekirdekleri kapatılmış sağlam bir işlemci yerine, zayıf karakterli çekirdeği kapatılmış bir işlemciye sahip olma ihtimaliniz de hayli yüksek. İşte bu gibi durumlarda zayıf karakterli çekirdek, çekirdek aşırtma sonrasında stabilite problemi yaratarak, tüm sistemin sil baştan geri alınmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda şansı yaver gitmeyen kullanıcılar şikayetçi olmaya başlıyor ve çekirdek aşırtma ile hem anakart hem de işlemci satışlarını arttıran AMD, eleştri oklarının hedefi olabiliyor.

Bu gibi durumların marka prestiji açısından hoş olmadığını düşünen AMD, 8 serisi yeni yonga setlerinde "çekirdek aşırtma" desteğini kaldırdı. 890GX yonga setinin geçtiğimiz ay lanse edilmesiyle birlikte önce Asus hemen ardından da Biostar, 890GX için çekirdek aşırtma desteğinin sadece kendi çözümlerinde olduğunu iddia etmişlerdi. Açıkçası güney köprüsü üzerinden sağanabilen bu teknoloji için iki güçlü anakart üreticisinin niçin böyle bir çıkış yaptığı tam olarak anlaşılamamış hemen ardından da AMD'nin, 8 serisi yeni yonga setlerinde çekirdek aşırtma özelliğine yer vermediği söylenmişti. Tayvanlı kaynaklar nihayet bu durumu doğruladı ve 890GX ile başlayan 890FX, 880G ve 870 ile devam edecek 8 serisi yonga setlerinde doğal yoldan çekirdek aşırtma desteği sunulmayacağı belirtildi.

Anakart satışlarına önemli ölçüde katkı sağlayan bu özellik için geri adım atan AMD'nin aksine üreticiler pek o niyette değil. Bu konuda ilk olduğunu demo sistemli basın toplantısıyla açıklayan Asus ve sonrasında Biostar, 890GX ile başlayan 8 serisi anakart modellerinde çekirdek aşırtma desteği sunmakta. Öte yandan Gigabyte ve MSI da 8 serisi yeni anakartlarında, çekirdek aşırtma olanağı tanıyacak çalışmalar yapıyorlar. MSI, BIOS güncellemesi ile bu özelliği sağlamaya çalışırken, Gigabyte'ın ise harici bir çip ile donanımsal destek planladığı ancak bu durumun ikinci bir baskılı devre tasarımı gerektirdiği belirtiliyor. Öte yandan Gigabyte cephesinde, kanalda satılan mevcut tüm anakartların çekirdek aşırtma desteği sunduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.


http://www.bit-tech.net/news/hardware/2010/04/13/amd-removed-core-unlocking/1 Yorum Yaz
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TIRAZLI 9 yıl
amd her konuda iyidir
340 tl ye p2 x4 965 var daha kim niye ugraşsın açıl susam açılla :)
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DH Misafiri 9 yıl
Vallaha ben phenom II 550 BE nin çekirdeklerini açtım stabil kullanıyorum işlemcide iki kat karlıyım
Ayrıntılar için link :D
http://www.chip.com.tr/forum/amd-phenom-2-x2-550-be-nin-cekirdeklerini-actim_t128628.html
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zagor33 9 yıl
AMD öyle böyle demiş olabilir, ancak çekirdek açma olayı tam gaz devam ediyor. ASUS M4A89GTD PRO anakart ile birlikte Phenom II X2 555 aldım. 4 çekirdek olmadı ama X3 455@3.9 GHz. olarak taş gibi stabil çalışıyor. 2/3 çekirdekli ucuz işlemci alan bir sürü insan var. Bunların bir çoğu çekirdek açmayan anakartı almaz, çekirdek açılmıyor diye de AMDye küsmez. Çekirdek açma bir çok kişi için hoş bir deneme. Bedava çekirdeğin tadı farklı.

Soz söz: Bedava sirke baldan tatlıdır.
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1mpossible 9 yıl
beki l3 cache olayı devam ediyormu mesala ben athlon x4 620 işlemcimin l3 ünü açıp hız aşırtarak phenom x4 955 formundakullanıyorum bu olay l3 cache olayınıda etkiliyecekmi acaba
not:haberin tamamını okumadan yazıyorum cıkıcağım haberde varsa özür dilerim şimdiden.
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Towarscke 9 yıl
daha once bu cekirdek astirma olayinin anlamli olmadigini soylemistim.. Hatta ve hatta cekirdek astirimi yapilamayan islemcilerin geri iadesinin, soz konusu olacagini ve bunun firma prestijini olumsuz yonde etkileyici bir tavir oldugunu da soylemistim...
Nitekim cok sayida geridonus oldugunu ve bunlarin cogunun cekirdegi acilamayan ama normal olarak calistirilabilen athlon ve phenom islemcilerden olustugunu gordum... eeee tabi AMD'de bu islemin garantide olmadigini soylemisti.. Acilan cekirdegin dogru calismamasi durumunda hic bir garanti prosedurunu kabul etmeyeceklerini de belirtmisti ve hatta ben sahsen ilgili yaziyi buraya koymustum.. ama iste Turkiye oyle bir yer ki, yinede calismiyor diyip goturup geri veriyorlar ve sonunda geri donuste bir suru anlamsiz islemci birikiyor ve cogu hic problemsiz calisiyor(uretildikleri gibi).. Bu da ureticiyi zor durumda birakiyor...
eeee hadi bakalim gecmis olsun.. kimsenin umrunda degildi ben soylerken.. simdi cekirdek acabilen(ama acmayan) anakartlari geri goturursunuz.. Cold start devri kapanir boylece.. esasen AMD hakki olan bisey yapiyor.. Kimse AMD'ye bu konuda kizamaz...
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fx57 9 yıl
@dellino, AMD bu özelliği kaldırdı ama anakart üreticileri çoktan çözüm buldu bile. Haberde de belirttiğimiz gibi örneğin Asus'un 890GX çipsetli tüm anakartları şu anda çekirdek aşırtma destekliyor. Dolayısıyla X4 @ X6 olayı da Phenom II X4 960T ile işlemci olanak tanıdığı sürece olacaktır.
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Kumandan 9 yıl
Zaten bozuk çekirdeği açsan ne olacak, illaki bir yerde tökezleyecektir. Ama nar tanesi hesabı yapan kullanıcılar için kötü haber :)
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renklem 9 yıl
nar tanesi hesabı diye bir şey yok ki uygun fiyatlı bir phenom II x2 555'ün 4. çekirdeğini de şans eseri açmışsın, phenom II x4 955 formunda kullanıyorsun, ne güzel işte. Amd'nin bu işi sekteye uğratması üzücü.
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IgorStravinsky 9 yıl

Kumandan

Zaten bozuk çekirdeği açsan ne olacak, illaki bir yerde tökezleyecektir. Ama nar tanesi hesabı yapan kullanıcılar için kötü haber :)

Hakikaten ha millet kafayı yemişti. 3 çekirdek al 4. yü denersin diye. Loto sanki
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