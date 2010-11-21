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AMD çift çekirdekli Athlon II X2 270 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
10,6b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmeden önce ürün gamında önemli güncellemeleri yapmayı planlayan AMD çift çekirdekli Athlon II X2 ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, 3.4GHz'de çalışan Athlon II X2 270 modelini, yol haritasında son dakika değişikliği olmadığı takdirde ilk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Regor tasarımını temel alan Soket AM3 formundaki işlemci, her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Soket AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklere destek sunacak yeni işlemcisinin ısıl tasarım gücü (TDP) ise 65 Watt olacak. AMD tarafından henüz fiyatı açıklanmayan yeni işlemcinin 60 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulabileceği tahmin ediliyor.


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acbold 8 yıl
60 avro diyor .bu fiyat türkiyede phenom II X545 in fiyatına yaklaşmadığı sürece sorun olmıcaktır...
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mczaga 8 yıl
65 Watt mükemmel bir sonuç gelecekte süper işlemciler geliyor ozaman.
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Turkforce 8 yıl
Görende AMD işlemci satışlarının büyük kısmını overclock yapanlara yapıyor zanneder.
Hangi dünyada yaşıyorsunuz bilmiyorum ama bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu bilgisayarı aldığı haliyle kullanıyorlar..
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EgoisTe91 8 yıl
LMAO derken başkanım bu arada stok olarak koysun 3GHz.OC bilmeyen yapmasın bilen yapsın hatta alanlar bi zahmet ogrensin insan bilgisayar alırken birşeyler öğrenmeye calışır tek bildikleri nete giriyim oyun oynayım filan aman bişey ogrenmesinler ağırlık yapar.
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Huzur_02 8 yıl
dünya bilgisayar kullanıcılarının %95'i overlock kavramını bilmiyor...
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sadtneverdie 8 yıl
amd iyice zırvalamaya başladı.
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carlos1111 8 yıl
@EgoisTe91 Tek kelime. LMAO
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EgoisTe91 8 yıl
AMD iyice sıktı ya 2,3, ve 4 cekirdekli islemcilerden 1 tane cıkar onunda çarpan kilidini aç isteyen istedigi hızda kullansın cokmu sey istioz.
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