AMD çift çekirdekli Athlon II X2 270 işlemcisini hazırlıyor

Yeni nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmeden önce ürün gamında önemli güncellemeleri yapmayı planlayan AMD çift çekirdekli Athlon II X2 ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, 3.4GHz'de çalışan Athlon II X2 270 modelini, yol haritasında son dakika değişikliği olmadığı takdirde ilk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Regor tasarımını temel alan Soket AM3 formundaki işlemci, her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Soket AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklere destek sunacak yeni işlemcisinin ısıl tasarım gücü (TDP) ise 65 Watt olacak. AMD tarafından henüz fiyatı açıklanmayan yeni işlemcinin 60 Avro civarında bir fiyatlandırma ile sunulabileceği tahmin ediliyor.