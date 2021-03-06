AMD de madenci kartı hazırlığında

Yeşil ekibin madenci kartı hazırlama kararının ardından oyuncular firmanın adımının piyasadaki etkisinin beklemeye koyuldu. Görünüşe göre AMD de aynı yolu izleyecek.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıkan Video Core Next ve Display Core Next birimleri kırpılmış Navi 10 GPU’sunun üzerinden aylar geçti. Nvidia’nın geçtiğimiz haftaki duyurusunun ardından yeni bir yonga daha gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir
AMD madenci kartı hazırlığında
VCN birimi kırpılan yani medya içeriklerini donanımsal hızlandıramayan GPU’nun başsız kartlara güç vermesi bekleniyor. Görüntü çıkışı bulunması beklenmeye kartlar bu açıdan kripto para furyası bittiğinde ikinci ele düşerek AMD’nin gelecek nesil ekran kartı satışlarını etkilemeyecektir.
Diğer taraftan Apple’ın Mac cihazlarında gördüğümüz Navi 12 GPU’su da madenlere girebilir. Radeon Pro 5600M’in kalbindeki GPU Navi 10’la benzer şekilde 2560 işlem birimi taşımasına karşın GDDR6 bellekler yerine daha düşük bant genişliğine sahip 8 GB HBM2 belleklerle gelmişti.
Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"
Son olarak AMD geçtiğimiz yıl kasım ayında blockchain işlemlerine yönelik RX 5700XTB, RX 5700B ve RX 5500XTB modelleriyle de gündeme gelmişti. Bununla birlikte AMD’nin Radeon markasını kripto para kazımıyla yan yana getirip getirmeyeceği bilinmiyor.
https://videocardz.com/newz/amd-might-be-working-on-rdna-cryptomining-cards Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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RX500 serisiyle beraber Nvidia 1000 serisini çıkardı GTX1060, 1070 ler piyasadan yok oldu gitti ama halen daha RX570 ler satılıyor.
Nedeni basit AMD mining e o kadar güvendi ki tüm üretim bantlarını, tüm kapasiteyi buraya kaydırdı ve sadece 2018 de ürettiği kartları bile 2021 de eritemedi.
Velhasıl şuan benzer saçmalıklar dönüyor 2018 de yaptıkları gibi devasa üretim hacmiyle piyasaya kart pompalıyorlar. Balinalar yılın ortası en geç sonlarına doğru keriz silkelemek için coinleri patlattığı gibi ortalık ekran kartı çöplüğüne dönecek üstelik sadece 2.elde değil sıfır kartlarda da aynı şey yaşanacak çünkü 2.elde ki kelepir fiyatlar sıfır kart satığını düşürecek haliyle sıfır kart satışları düşünce AMD ve Nvidia dan indirimler gelecek. Bininci söyleyişim ama 2018 de de aynısı oldu AMD RX570-580 fiyatlarında indirime gitti.
Benim tahminim hazirana kadar piyasada böyle ilerlicek kartlar pahalı, eth 1400-1600$ barajında, bitcoin 45-50K barajında asıl hazirandan sonra olacak ne olacaksa görecez bakalım.