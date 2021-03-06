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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD de madenci kartı hazırlığında

    Nvidia’nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyurunun ardından AMD de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan Navi GPU’su görüntü çıkışı birimi içermiyor.
    06 Mart 2021, 22:00 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD de madenci kartı hazırlığında
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    Yeşil ekibin madenci kartı hazırlama kararının ardından oyuncular firmanın adımının piyasadaki etkisinin beklemeye koyuldu. Görünüşe göre AMD de aynı yolu izleyecek.

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıkan Video Core Next ve Display Core Next birimleri kırpılmış Navi 10 GPU’sunun üzerinden aylar geçti. Nvidia’nın geçtiğimiz haftaki duyurusunun ardından yeni bir yonga daha gün yüzüne çıktı.

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    AMD madenci kartı hazırlığında

    VCN birimi kırpılan yani medya içeriklerini donanımsal hızlandıramayan GPU’nun başsız kartlara güç vermesi bekleniyor. Görüntü çıkışı bulunması beklenmeye kartlar bu açıdan kripto para furyası bittiğinde ikinci ele düşerek AMD’nin gelecek nesil ekran kartı satışlarını etkilemeyecektir.

    Diğer taraftan Apple’ın Mac cihazlarında gördüğümüz Navi 12 GPU’su da madenlere girebilir. Radeon Pro 5600M’in kalbindeki GPU Navi 10’la benzer şekilde 2560 işlem birimi taşımasına karşın GDDR6 bellekler yerine daha düşük bant genişliğine sahip 8 GB HBM2 belleklerle gelmişti.

    Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"

    Son olarak AMD geçtiğimiz yıl kasım ayında blockchain işlemlerine yönelik RX 5700XTB, RX 5700B ve RX 5500XTB modelleriyle de gündeme gelmişti. Bununla birlikte AMD’nin Radeon markasını kripto para kazımıyla yan yana getirip getirmeyeceği bilinmiyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-might-be-working-on-rdna-cryptomining-cards
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gun
    Aynen, RX580 2. elleri 4500'den gidiyor o kadar.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    P Phant0mTR (T K) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar hazırlıkları bitirene kadar kripto paralar düşerse gpular yine ellerinde kalır. Bundan dolayı yavaş davranıyor olabilirler mi?
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    Mxsr 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Günaydın amd, günaydın. Haziranda madencilik gelirlerini en az %30 düşürecek ethereum güncellemeleri gelecek bunlar daha yeni uyanıyor. Oldu olacak madencilik komple bittikten sonra gelseydin.
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    Arisaka 1 gün ( Mesaj Silindi )
    RX500 serisi 2017 nisanda çıkış yaptı yani tam 4 sene oluyor. Peki hiç soruyor musunuz 4 yıl önce çıkış yapan bir kart nasıl geçen senelere kadar tüm dünyada satılmaya devam etti hatta şu olaylar patlamasa halen daha piyasada RX570-580 sıfır şekilde satılıyordu nasıl oluyor bu?

    RX500 serisiyle beraber Nvidia 1000 serisini çıkardı GTX1060, 1070 ler piyasadan yok oldu gitti ama halen daha RX570 ler satılıyor.

    Nedeni basit AMD mining e o kadar güvendi ki tüm üretim bantlarını, tüm kapasiteyi buraya kaydırdı ve sadece 2018 de ürettiği kartları bile 2021 de eritemedi.

    Velhasıl şuan benzer saçmalıklar dönüyor 2018 de yaptıkları gibi devasa üretim hacmiyle piyasaya kart pompalıyorlar. Balinalar yılın ortası en geç sonlarına doğru keriz silkelemek için coinleri patlattığı gibi ortalık ekran kartı çöplüğüne dönecek üstelik sadece 2.elde değil sıfır kartlarda da aynı şey yaşanacak çünkü 2.elde ki kelepir fiyatlar sıfır kart satığını düşürecek haliyle sıfır kart satışları düşünce AMD ve Nvidia dan indirimler gelecek. Bininci söyleyişim ama 2018 de de aynısı oldu AMD RX570-580 fiyatlarında indirime gitti.

    Benim tahminim hazirana kadar piyasada böyle ilerlicek kartlar pahalı, eth 1400-1600$ barajında, bitcoin 45-50K barajında asıl hazirandan sonra olacak ne olacaksa görecez bakalım.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    İşte sanal madeni paralar patladığında kartlar ikinci ele düşüp, sonraki üretimlerin satışını baltalamasın diye diye bu mining kısıtlamaları ortaya koyuldu. Amaç madencileri maden kartlarına yöneltmek, bu madeni paralar patladığında bu kartların ikinci ele düşüp sonraki partilerin satışına balta vurmasın diye mining kartlarının görüntü özellikleri kırpılacak.
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    niye mining için kart çıkartıyorsunuz ki ne gerek var. biz 3-5 sene daha bekleriz.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pek Amd ekran kartı tercih edilmiyor ama sanırım.
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    G gtx295 (RnC ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    stock yok stock
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    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Aynen, RX580 2. elleri 4500'den gidiyor o kadar.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    AMD kartlarda BIOS kısıtlaması olmadığı için çok ekstrem BIOS modifikasyonları ile daha iyi hash/watt performasını sunuyor.
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