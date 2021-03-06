AMD de madenci kartı hazırlığında

Tam Boyutta Gör

Yeşil ekibin madenci kartı hazırlama kararının ardından oyuncular firmanın adımının piyasadaki etkisinin beklemeye koyuldu. Görünüşe göre AMD de aynı yolu izleyecek.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıkan Video Core Next ve Display Core Next birimleri kırpılmış Navi 10 GPU’sunun üzerinden aylar geçti. Nvidia’nın geçtiğimiz haftaki duyurusunun ardından yeni bir yonga daha gün yüzüne çıktı.

İlginizi Çekebilir

NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir

AMD madenci kartı hazırlığında

VCN birimi kırpılan yani medya içeriklerini donanımsal hızlandıramayan GPU’nun başsız kartlara güç vermesi bekleniyor. Görüntü çıkışı bulunması beklenmeye kartlar bu açıdan kripto para furyası bittiğinde ikinci ele düşerek AMD’nin gelecek nesil ekran kartı satışlarını etkilemeyecektir.

Diğer taraftan Apple’ın Mac cihazlarında gördüğümüz Navi 12 GPU’su da madenlere girebilir. Radeon Pro 5600M’in kalbindeki GPU Navi 10’la benzer şekilde 2560 işlem birimi taşımasına karşın GDDR6 bellekler yerine daha düşük bant genişliğine sahip 8 GB HBM2 belleklerle gelmişti.

Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu"

Son olarak AMD geçtiğimiz yıl kasım ayında blockchain işlemlerine yönelik RX 5700XTB, RX 5700B ve RX 5500XTB modelleriyle de gündeme gelmişti. Bununla birlikte AMD’nin Radeon markasını kripto para kazımıyla yan yana getirip getirmeyeceği bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/amd-might-be-working-on-rdna-cryptomining-cards

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.