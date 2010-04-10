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AMD de Turbolandı: Tüm detaylarıyla Turbo Core teknolojisi

Kontrolsüz güç, güç değildir! 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD'den Turbo Core ile dinamik performans yönetimi.
9 yıl
17,2b
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42
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kontrolsüz güç, güç değildir... Bir lastik firmasına ait olan bu slogan aslında haberimiz hakkında önemli ipuçları veriyor. 90'lı yıllarda sistem üreticileri tarafından kullanılan Turbo teknolojisi, Nehalem mimarisiyle birlikte Intel tarafından farklı bir şekilde yorumlanmış ve Turbo Boost teknolojisi lanse edilmişti. Çoklu izlek desteğine sahip olmayan, "MHz" bağımlı uygulamalar için geliştirilen Turbo Boost teknolojisiyle, örneğin tek çekirdek desteğine sahip bir uygulamada, dört çekirdekli bir işlemcinin sahip olduğu kaynaklar, çekirdeklerden birine aktarılarak o çekirdeğin daha yüksek hızlarda çalışması sağlanıyor ve ilgili uygulamada daha yüksek performans alınması hedefleniyordu. Turbo Boost teknolojisiyle aktif çekirdek hızı otomatik olarak arttırılırken, diğer çekirdekler uyku moduna alınıyor ve bu sayede ısıl güç tasarımı da korunmuş oluyordu. 
Intel, Nehalem mimarisiyle birlikte Turbo Boost teknolojisini kullanmaya başladı. 

Core i7 jenerasyonuyla birlikte masaüstü sistemlerde kullanılmaya başlanan Turbo Boost teknolojisi, bir süre önce dizüstü bilgisayarlara da gelmişti. Tamamı olmasa bile yeni nesil Intel işlemcilerin önemli bir kısmı tarafından desteklenen bu teknolojinin, taşınabilir sistemlerde ciddi fayda sağlayacağı Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarla birlikte ortaya çıkmış ve çok çekirdekli işlemcilerin notebook'lardaki kullanımı hız kazanmıştı. Uygulama ihtiyacına göre performansı arttırırken, TDP değerini ise fabrika standartlarında tutan Turbo Boost teknolojisi sayesinde Intel'in, standart olarak 1.06GHz'de çalışan işlemcisi, Turbo Boost teknolojisiyle 2GHz'in üzerine çıkarak ciddi performans artışı sağlayabiliyor. Bu sayede Intel, düşük saat hızlarına sahip olan ancak Turbo Boost ile yüksek hızlara çıkabilen çok çekirdekli mobil işlemcileri hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya başladı.
Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD, Turbo Core teknolojisini de duyuracak.

Yeni nesil işlemcilerde çekirdek sayısı hızla artıyor. Bugün masaüstü sistemler için 6 çekirdekli, sunucu sistemler içinse 12 çekirdekli işlemciler satın alabilmek mümkün. Donanım tarafında gelişim yeni nesil teknolojilerin de katkısıyla çok hızlı gerçekleşirken, yazılımların ise aynı tempoya ayak uyduramadığını görüyoruz. İşte bu noktada dinamik kaynak yönetimine olan ihtiyaç daha fazla hissediliyor ve Turbo Boost teknolojisiyle Intel, önemli bir avantaj elde ediyordu. Bulldozer kod adını taşıyan ve tasarım çalışmaları yıllarca önce başlayan yeni nesil mikroişlemci mimarisini  gelecek yıl duyurmayı planlayan AMD, bu ayın sonuna doğru lanse edeceği 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte, prensip olarak Intel'in Turbo Boost teknolojisine benzeyen, Turbo Core isimli dinamik performans teknolojisini endüstrinin beğenisine sunmuş olacak.
Kural basit: Yük durumuna ve uygulama ihtiyacına göre aktif çekirdeklerin hızını arttır, diğerlerini uyku moduna al. 

Peki nedir bu Turbo Core teknolojisi ? AMD'nin açıklamalarına göre Turbo Core, aktif çekirdeklerin frekansını arttıarak daha yüksek performansa elde edilmesini sağlayan bir teknoloji. Herhangi bir özel yazılıma, sürücüye veya araca ihtiyaç duymayan Turbo Core teknolojisinde tüm değişiklikler donanımsal olarak, işlemci kontrolünde gerçekleştiriliyor. AMD'nin resmi dökümanlarına göre Soket AM3 anakartların tamamında çalışabilecek şekilde tasarlanan Turbo Core teknolojisinin, Soket AM2+ anakartlarda kullanılabileceği de düşünülüyor. Performans artışına rağmen işlemci TDP'sinin belirlenen elektrik limitlerinin korunduğu Turbo Core teknolojisinde, P-state dönüşümü donanımsal olarak kontrol ediliyor ve üç ya da daha fazla sayıda çekirdeğin düşük yük altında olduğunun tespit edilmesiyle birlikte işlemci için "boost eligible" durumu oluşaral Turbo Core devreye giriyor.
Turbo Core teknolojisiyle yapılan tüm değişiklikler, işlemcinin TDP ve elektriksel sınırları içerisinde gerçekleştiriliyor. 

Aktif çekirdeklerin P0 durumunda olduğunun anlaşılmasıyla birlikte frekans arttırımı devreye girerek, ilgili çekirdeklerin saat hızları arttırılıyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre Turbo Core teknolojisinde, kullanılacak işlemci modeline göre çekirdek hızı 500MHz'e kadar arttırılabiliyor. Yani  tüm çekirdekleri 2.8GHz'de görev yapan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisinde, çekirdek (maksimum üç çekirdek) hızları 3.3GHz'e kadar çıkabilecek. Bu noktada artan saat hızlarına rağmen güç tüketim değerlerinin ve elektriksel sınırların, AMD tarafından belirlenen standart değerler içerisinde kaldığını, hız aşırtmadan doğan kaynak ihtiyacının, uyku moduna alınan işlemcilerden temin edildiğini hatırlatmakta da fayda var. Peki AMD'nin hangi işlemcileri Turbo Core teknolojisini destekleyecek ? İlk etapta 3.2 GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T, 2.8 GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T ve 2.6 GHz'de görev yapan Phenom II X6 1035T ile 3.0 GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 960T, bu teknolojiden istifade edecekler. Bilindiği üzere AMD, Mayıs ayında dört çekirdekli Phenom II X4 "Mobil" işlemcilerini de pazara sunacak ancak şu an için bu işlemcilerin Turbo Core destekli olup olmayacakları noktasında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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asi3636 5 yıl
arkadaşlar bios dan nasıl açıcam turbo core yi ?
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Emey Emsal 5 yıl
Bende sandım bişi oldu
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Executor Arhentir 5 yıl asi3636
asi3636

arkadaşlar bios dan nasıl açıcam turbo core yi ?

İşlemci ve Anakart modelin nedir?
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DH Misafiri 6 yıl
peki buturbo core nasıl açılabiliyor .acer marka a 10 amd işlemcili bir makinam var turbosunu açamadım hızı 2,30 u geçmiyor
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Quad_core2 9 yıl
Amd intele özenmiş yine öncüsü intel herzaman bu işin turbo da olsa nos da olsa intele geçemez yine
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huseyincarnege 9 yıl
amd amd fakirin dostu zenginde

olsun olsun 6çekirdek ama kabak olmasın

bizimde olsun 6çekirdek uçursun crysisde
ama phalı olmasın .

bu sözlerimizi duyan amade 400ytl 6çekirdek veriyo


seviyoruz seni AMD hep sevecez

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BarGoS 9 yıl
arkadaşlar herkes oc yapmıyor , ben 11 senedir pc işi yapıyorum ve bir kaç müşterim hricinde oc nin ne oldugunu bilen yok. oyüzden son kullanıcı için bence gayet kullanışlı bir teknoloji. biz oc yaptıgımızdan bize yaramayacaktır ama :D
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lvlono 9 yıl
Yok yok, bence sadece dizüstü bilgisayarlar için değil, hepsi için gerekli bir teknoloji. Çok basit bir örnek, ben Red Alert2 oynuyorum herzaman (8 senedir) işletim sistemim ne olursa olsun oynarım. 8 kişilik bir harita açtığımda pc kasıyorsa (ki tek çekirdek kullanan bir oyun)ben kızıp OverClock yaparım. Herhes OverClock nedir bilmez(ben de amatör sayılırım).
Bence verimli bir teknoloji, sadece oyun için değil, her türlü uygulama için fevkalade tatminkar sonuçlar almayı hedefleyen ve alan, olmazsa olmazlar arasında da olan bir teknoloji.
İşin taklitçilik kısmına gelirsek, rekabet sözkonusu olduğunda, isim değişikliği yapıp, benzer türevler üretmek gerekli bence. Neticede kullanıcıların önüne çıkartılan seçeneklerin niteliği ve fiyatı (değeri)önemli...
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Zimmerit 9 yıl
Yeni işlemciler güzel ancak ben sistemimi bulldozer işlemciler çıktığında değiştirmeyi düşünüyorum x4 620 o zamana kadar rahatlıkla işimi görür.Phenom II X4 serisinin fiyatları düşecek özellikle 965 in satışı artacaktır.
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cgdincer 9 yıl
anca dizüstüler için gerekli olabilecek bir teknoloji, masaüstü cpu larda illaki oc yapılıyor, büyük amacı reklam yapmak intelden geri değiliz diyebilmek. saygılar...
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buraoca2 9 yıl
@ beytekin45
Hocam dizüstüler için turbo core ve turbo boost teknolojileri oldukça avantajlı ;)
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xxbarisxx 9 yıl
Winter turbo boostun amacı tek çekirdek kullanan programlarda o çekirdeğin hızını otomatik arttırarak daha fazla verim alabilmek..arkadaşların da dediği gibi çoğu program tek çekirdek kullanıyor hala.. sadece reklam işi değil bence..
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NecroCyber-777 9 yıl
valla takdir ettim ne diyim helal amdye:))
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WinteR 9 yıl
İşe yaramayan bir teknoloji, özellikle güç tüketimine de pek bir katkısı yok, çoğu zaman 2 çekirdeği yarı hızda çalıştırmak bir çekirdeği max. çalıştırmaktan enerji ve verim açısından daha verimli, tablolar vs.de zaten işlemcinin beklemeye aldığında yaptığı genel işlemler. Tribünler için oynan bir hareket, reklamlarda veya satışta "bakın bunda turbo teknolojisis var" dedirtmek için yapılmış, intel başlattı amd devam ettiyor.
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vidoko 9 yıl
am2+ anakartlarda da kullanılacakmış bu güzel haber iş te helal olsun sana amd :)) herzaman kullanıcısını düşünür ... intel de cebini düşünür okdar .. :)
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