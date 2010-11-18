AMD ekran kartı ve işlemci arenasında iki saygın ödülün sahibi oldu

AMD iki farklı kuruluş tarafından iki önemli ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden ilki, 23 yıldır yayınlanan Populer Science dergisi tarafından Radeon HD 5870 Eyefinity6 ekran kartına verildi. Aynı anda 6 adet monitörün kullanılmasına olanak tanıyan ve bu sayede hem maliyet, hem güç tüketimi hem de işlem gücü açısından yüksek verimlilik sunan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, Populer Science dergisi tarafından, bilgi-işlem kategorisinde 2010 yılının "En İyi Yeni" ödülünü almayı başardı. Aynı kategori altında Intel'in Wireless Display teknolojisi, Seagate BlackArmor PS 110 USB 3.0 Performance Kiti, Pixel Qi 3QI Display ve Toshiba Libretto W105 te ödül kazanan adaylar arasında yer aldı.

AMD'nin ödül kazanan ikinci ürünü ise henüz piyasaya çıkmayan Fusion işlemcisi oldu. Bağımsız endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve medya mensuplarının bir araya geldiği panel, Fusion işlemcisini, CES 2011 Yenilikçi Tasarım ve Mühendislik Ödülüne layık gördü. 1976 yılından günümüze her sene düzenli olarak verilen bu ödül, CES fuarının organizatörü olan Tüketici Elektroniği Birliği tarafından, fuarda tanıtılacak ürünler arasında yapılan oylama sonucunda öne çıkan ürünlere veriliyor.