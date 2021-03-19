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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD ekran kartlarında madenciliği kısıtlamayacağını doğruladı

    Nvidia'nın RTX 3060'ın kripto para kazma performansını %50 kısıtlayacağını duyurmasının ardından gelişen olaylar kullanıcıların fazlasıyla sıktı. AMD'den beklenen açıklama geldi.
    19 Mart 2021, 18:30 (3 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD ekran kartlarında madenciliği kısıtlamayacağını doğruladı
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    Yeşil ekibin kripto para kazma limitiyle ilgili son haftalarda yaşananlar kullanıcıların canını bir hayli sıktı. Diğer taraftan AMD konuyla ilgili şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih etmişti.

    AMD kripto para kazma kısıtı hakkında görüşünü açıkladı

    AMD'nin Ürün Müdürü Nish Neelalojanan'a yöneltilen sorular merak edilen bir konuyu netleştirdi. Neelalojanan'a göre AMD kullanıcıların donanımıyla ne yapıp yapmayacağına karar vermeyecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi

    Bu da firmanın Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde donanımsal olduğunu iddia etmesine karşın yanlışlıkla sürücü ile kaldırdığı kripto para kazma kısıtına benzer bir adım atmayacağını doğruluyor.

    AMD ekran kartlarında madenciliği kısıtlamayacağını doğruladı
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    Dahası Ürün Müdürü'nün daha sonra da altını çizdiği üzere AMD RX 6000 serisinde oyunculara yönelik optimizasyonları öncelik edinmiş. Örneğin kırmızı ekibin Infinity Cache ve GDDR6 kombinasyonuna gitmesi madenciler için önemli olan VRAM bant genişliğini olumsuz etkileyen bir tercih.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi"

    Ayrıca GPU mimarisinde de uygulanan tasarım tercihleri neticesinde RX 6900 XT bir önceki nesil RX 5700 XT ile benzer bir kazma performansı sergiliyor.



    https://www.techpowerup.com/279884/amd-confirms-it-wont-block-any-workloads-on-its-graphics-cards-including-mining
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlar yazık paraya aç yıllardır napsınlar. son yıllarda az para görür oldular kurdun dişine kan değdi bırakmazlar artık. komünizm parayı, feminizm zengin kocayı bulana kadardır hesabı.
    adamlar yazık paraya aç yıllardır napsınlar. son yıllarda az para görür oldular kurdun dişine kan değdi bırakmazlar artık. komünizm parayı, feminizm zengin koca...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    carloska (...... ......) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    yok yani ne bekliyoruz ki madencilikte artık oyun sektörü gibi ekran kartına ihtiyaç duyan bi sektör.. bu firmalarda kamu görevi yapmıyor sonuçta tabiki bu durumdan para kazanmak isteyecekler
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    J justbejust 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanım ile kısıtlamayanı boykot etmek lazım. Madencilere özel kartlar da yapıyorlar sonuçta.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısıtlamak çözüm değil bunu 3060 da gördük.



    Asıl çözüm üretimin artması.
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    M Manyaqçocuk 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    nvidia gerçekten istese o kartın üzerinden 1 bit mining verisi geçemez. göstermelik önlem almışlar o kadar. olay bundan ibaret
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İ*nelik den baska birşey değil.

    Bari oyunculara özel bir kart çıkarır insan.
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    mezun2021itü 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunculuğun geleceği bu kartlarda değil zaten 10 15 sene sonra gidip pc toplayacağınızı falan düşünebiliyor musunuz kaynaklar her şeyin bir sınırı var her sene daha iyisi daha güçlüsü kart çıkarmanın anlamı yok yapacaksın streaming servisini parası olanda gidicek parasını basacak ekran kartına ilerleyen yıllarda tahminimce ekran kartı almak lüksleşebilir
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    N noobszle 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kapitalizm yikilacaksa ceremesi çekilmeye değer , AMD yada NVİDİA ikiside para kazanmak için ortaya ürün koyuyor yıllardır sadece oyuncuların dikkatini çeken bu kartlar artık daha büyük bir pazara hitap ediyor , açıkçası bu durumdan ne kadar Nefret etsekte yapacak bir şey göremiyorum talep bu kadar yüksek olursa olsun üretim miktarı maksimum 2-3 sene içinde çözülür , belki kapitalizm in baronları coin sektörüne baltayı vurur ve kafayı bedenden ayırır bu iyi bir sey mi ? işte onu anlamak zor ...
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    emregnu (Emre ONGUN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında en mantıklısını yapmış. Kartı oyun odaklı geliştirmek hem madencilerin ilgisini azaltır hem de hedef kitlenin dikkatini çeker.
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    cherami (Ali -) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Dahası Ürün Müdürü'nün daha sonra da altını çizdiği üzere AMD RX 6000 serisinde oyunculara yönelik optimizasyonları öncelik edinmiş. Örneğin kırmızı ekibin Infinity Cache ve GDDR6 kombinasyonuna gitmesi madenciler için önemli olan VRAM bant genişliğini olumsuz etkileyen bir tercih."

    burdan ne anlamak lazım bant genişliğinin olumsuz etkilenmesi etkileyebilirmi ki madencilerin tercihini?
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlar yazık paraya aç yıllardır napsınlar. son yıllarda az para görür oldular kurdun dişine kan değdi bırakmazlar artık. komünizm parayı, feminizm zengin kocayı bulana kadardır hesabı.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    "bak X, AMD çok son kullanıcı dostu bir firma biğ kereğ tımam mığğğ??!!!! öyle Intel gibi NVIDIA gibi faşist tekel değil biğ kere yhaaaa!!11!!1!!!!!"
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    amd rdna2, amd kripto para kazma limiti ve
    5 etiket daha nvidia kripto para kazma limiti nvidia ampere nvidia rtx 3060 gpu mining Donanım
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