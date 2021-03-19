AMD ekran kartlarında madenciliği kısıtlamayacağını doğruladı

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Yeşil ekibin kripto para kazma limitiyle ilgili son haftalarda yaşananlar kullanıcıların canını bir hayli sıktı. Diğer taraftan AMD konuyla ilgili şimdiye kadar sessiz kalmayı tercih etmişti.

AMD kripto para kazma kısıtı hakkında görüşünü açıkladı

AMD'nin Ürün Müdürü Nish Neelalojanan'a yöneltilen sorular merak edilen bir konuyu netleştirdi. Neelalojanan'a göre AMD kullanıcıların donanımıyla ne yapıp yapmayacağına karar vermeyecek.

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Bu da firmanın Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde donanımsal olduğunu iddia etmesine karşın yanlışlıkla sürücü ile kaldırdığı kripto para kazma kısıtına benzer bir adım atmayacağını doğruluyor.

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Dahası Ürün Müdürü'nün daha sonra da altını çizdiği üzere AMD RX 6000 serisinde oyunculara yönelik optimizasyonları öncelik edinmiş. Örneğin kırmızı ekibin Infinity Cache ve GDDR6 kombinasyonuna gitmesi madenciler için önemli olan VRAM bant genişliğini olumsuz etkileyen bir tercih.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi"

Ayrıca GPU mimarisinde de uygulanan tasarım tercihleri neticesinde RX 6900 XT bir önceki nesil RX 5700 XT ile benzer bir kazma performansı sergiliyor.

https://www.techpowerup.com/279884/amd-confirms-it-wont-block-any-workloads-on-its-graphics-cards-including-mining

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