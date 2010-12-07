AMD en güçlü işlemcisini duyurdu: Phenom II X6 1100T Black Edition

AMD bugün yaptığı açıklamayla şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci modeli olan Phenom II X6 1100T Black Editon modelini duyurdu. Yeni işlemci, tasarım ve mimari açıdan serinin diğer üyeleriyle aynı özellikleri taşırken, en büyük farkın çalışma frekanslarında olduğunu görüyoruz. Standart olarak 3.3GHz'de görev yapan Phenom II X6 1100T Black Edition, TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. 45nm DSL SOI üretim teknolojisiyle, GlobalFoundries'in Dresden'deki Fab 1 (eski adıyla AMD Fab36) tesisinde üretilen yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Çekirdekler arası ortak kullanıma açıkolan üçüncü seviye bellek kapasitesi 6MB olan işlemci aynı zamanda 768Kb Seviye 1 bellekle donatılmış.

128-bit genişliğinde (çift kanalda eş zamanlı okuma için çift 64-bit olarak) entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, 1066MHz'e kadar DDR2 ve 1333MHz'e kadar da DDR3 bellek desteği sunuyor. Bellek kontrolcü hızı 2GHz olan ve Çift Dinamik Güç Yönetimi ile desteklenen Phenom II X6 1100T Black Edition, HyperTransport 3.0 spesifikasyonu kapsamında bir adet 16-bit/16-bit hattı ile 4GHz'e kadar full duplex veri yolu hızı sunan Phenom II X6 1100T Black Edition'ın işlemci-sistem toplam bant genişliği ise 1066MHz DDR2 bellek için 17.1 GB/saniye ve HyperTransport 3.0 ara birimi ile 16.0GB/sn olmak üzere 33.1GB/saniyeye kadar çıkabiliyor. Zar alanı 346mm2 olan işlemci, Istanbul kod adını taşıyan Opteron serisi 6 çekirdekli sunucu işlemcileriyle benzer şekilde 904 milyon civarında transitör içeriyor ve 125 Watt TDP ile geliyor.

AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1110T Black Edition, Avrupa'da 235 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.