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AMD en güçlü işlemcisini duyurdu: Phenom II X6 1100T Black Edition

8 yıl
31b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı açıklamayla şimdiye kadar hazırladığı en güçlü masaüstü işlemci modeli olan Phenom II X6 1100T Black Editon modelini duyurdu. Yeni işlemci, tasarım ve mimari açıdan serinin diğer üyeleriyle aynı özellikleri taşırken, en büyük farkın çalışma frekanslarında olduğunu görüyoruz. Standart olarak 3.3GHz'de görev yapan Phenom II X6 1100T Black Edition, TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. 45nm DSL SOI üretim teknolojisiyle, GlobalFoundries'in Dresden'deki Fab 1 (eski adıyla AMD Fab36) tesisinde üretilen yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Çekirdekler arası ortak kullanıma açıkolan üçüncü seviye bellek kapasitesi 6MB olan işlemci aynı zamanda 768Kb Seviye 1 bellekle donatılmış.

AMD en güçlü işlemcisini duyurdu: Phenom II X6 1100T Black Edition
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128-bit genişliğinde (çift kanalda eş zamanlı okuma için çift 64-bit olarak) entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, 1066MHz'e kadar DDR2 ve 1333MHz'e kadar da DDR3 bellek desteği sunuyor. Bellek kontrolcü hızı 2GHz olan ve Çift Dinamik Güç Yönetimi ile desteklenen Phenom II X6 1100T Black Edition, HyperTransport 3.0 spesifikasyonu kapsamında bir adet 16-bit/16-bit hattı ile 4GHz'e kadar full duplex veri yolu hızı sunan Phenom II X6 1100T Black Edition'ın işlemci-sistem toplam bant genişliği ise 1066MHz DDR2 bellek için 17.1 GB/saniye ve HyperTransport 3.0 ara birimi ile 16.0GB/sn olmak üzere 33.1GB/saniyeye kadar çıkabiliyor. Zar alanı 346mm2 olan işlemci, Istanbul kod adını taşıyan Opteron serisi 6 çekirdekli sunucu işlemcileriyle benzer şekilde 904 milyon civarında transitör içeriyor ve 125 Watt TDP ile geliyor.

AMD en güçlü işlemcisini duyurdu: Phenom II X6 1100T Black Edition
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AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1110T Black Edition, Avrupa'da 235 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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DH Misafiri 7 yıl
i5 i geçebilmiş deil diyen arkadaşlar pc ile olan bağını koparsın bence konuşmak için konuşuyonuz phenom x4 965 bile i7 yi oyun performansında geçior i7 940 a kadar x6 yı yapmalarındaki amaçda oyundaki performansı,rendering vs amd bunlarda i7 den daha iyi
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Ectilase 8 yıl
hiç unutmuyorum 6yıl önce.pcden şöyle böyle anladığım halde amd athlon64 derlerdi dururdum.olsa da yesek derdim :)
Soranlara zaten tavsiyemdi.amd sistem derdim.performansı süper derdim.sonra ne oldu?
Bi ara dediler çok ısınıyor.intel 40nm geliştirdi core2yle.amd yapmaya çalıştı ama fazla transistör koymuş dediler.çok ısınıyor verim yok dedier.

Amd'nin gerçekten bukadar atak işlemcilerinden sonra.birden böyle durmasının sebebi neydi tam olarak.

Şu an intelin bütçesi amd'de olsa diye dua ediyorum.

Edit:çekirdekten vazgeçtim.ghz haricinde işlemcinin performansını etkileyen şeyler nelerdir?
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6Clas 8 yıl
İntel bence testlerde bi oyun oynuyor galiba bu işlemcilerde intelin extrem işlemcilerine denk fp ürünü AMD garip adamlar İntel zengin ne yapsa satıyor adam tutturmuş.
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ozkan_tpc 8 yıl
Malesef amd nin 6 çekirdekleri intel karşısında başarılı değiller :(
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Batuist 8 yıl
bu işlemcilerin en çekici tarafı fiyatları.. ama 6 çekirdek olmasına rağmen 4 çekirdekli nehalemlere render işlemlerinde bile yeniliyor... burası da çok ilnginç..!! çünkü çekirdeklerden en fazla verim alınan uygulamaların başında render gelir tüm çekirdeklere %100 yük bindiği zaman o zaman fazla çekirdeğin faydasını görürsün.. ama bunlar balon çekirdek olmalı ki 4 çekirdekli nehalemler render işlemlerinde daha başarılı..!!
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TuVNeRa 8 yıl

Batuist

bu işlemcilerin en çekici tarafı fiyatları.. ama 6 çekirdek olmasına rağmen 4 çekirdekli nehalemlere render işlemlerinde bile yeniliyor... burası da çok ilnginç..!! çünkü çekirdeklerden en fazla verim alınan uygulamaların başında render gelir tüm çekirdeklere %100 yük bindiği zaman o zaman fazla çekirdeğin faydasını görürsün.. ama bunlar balon çekirdek olmalı ki 4 çekirdekli nehalemler render işlemlerinde daha başarılı..!!

Zaten resimden de son 2 iki çekirdeğin emaneten durduğu, sırf adı 6 çekirdekli olsun diye konduğu belli.
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
bu işlemcilerin en çekici tarafı fiyatları.. ama 6 çekirdek olmasına rağmen 4 çekirdekli nehalemlere render işlemlerinde bile yeniliyor... burası da çok ilnginç..!! çünkü çekirdeklerden en fazla verim alınan uygulamaların başında render gelir tüm çekirdeklere %100 yük bindiği zaman o zaman fazla çekirdeğin faydasını görürsün.. ama bunlar balon çekirdek olmalı ki 4 çekirdekli nehalemler render işlemlerinde daha başarılı..!!

Ondan değil de açıkçası Core i7 işlemcilerde mimari çok iyi ondan dolayı. Verimi çok yüksek.
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atyay 8 yıl
Batuist

bu işlemcilerin en çekici tarafı fiyatları.. ama 6 çekirdek olmasına rağmen 4 çekirdekli nehalemlere render işlemlerinde bile yeniliyor... burası da çok ilnginç..!! çünkü çekirdeklerden en fazla verim alınan uygulamaların başında render gelir tüm çekirdeklere %100 yük bindiği zaman o zaman fazla çekirdeğin faydasını görürsün.. ama bunlar balon çekirdek olmalı ki 4 çekirdekli nehalemler render işlemlerinde daha başarılı..!!


Batuist i7 de kulanılan smt nin nasıl avantaj sağladığı ortadayken niye normal 4 çekirdek gibi kabul ediyosunki?
4modüllü 8 çekirdekli bulldozerinde aslında gerçek 4 çekirdekli olduğunu kabul ediyosun ozaman?

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edit:bunlarda smt nin single thread de nasıl dezavantaj sağladığına güzel bi örnek

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amd bu yüzden bulldozerde smt kulanmıyo,onun yerine birbirinin kopyası 2 integer core kulanıyo bu sayede single thread de integer core lardan biri kapanıp tüm kaynaklar tek bi integer core için atanıyo buda single thread de daha fazla performans vermesini sağlıyo
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homebird 8 yıl
Bence i7 diya kasmaya gerek yok bir 1100T alınır paşa paşa kullanılır.f/p olarak başarılı.
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eneshatipoglu 8 yıl
ya bu turbo core olayını nasıl yapıyorsun nasıl mesala 3.7 çıkartılıyor bi programı felanmı var bi bilir arkadaş varmı cevap vericek :)
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CrySystem 8 yıl
eneshatipoglu

ya bu turbo core olayını nasıl yapıyorsun nasıl mesala 3.7 çıkartılıyor bi programı felanmı var bi bilir arkadaş varmı cevap vericek :)


intelde bu teknoloji : Turbo boost
amd de turbo core
egitim.pclabs.com.tr/...
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Master_Evil 8 yıl

eneshatipoglu

ya bu turbo core olayını nasıl yapıyorsun nasıl mesala 3.7 çıkartılıyor bi programı felanmı var bi bilir arkadaş varmı cevap vericek :)

biostan turbo olayını açıp kapatıyorsun, işlemci kendi halinde seyir ederken (3.3te iken) zorlayıcı bir uygulama açtığında kendisini 3.7ye çıkarıyor (oyun açtığında direk yükseliyor)
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::Ashes:: 8 yıl
bellek desteği 1600mhz olsaydı tutardı...
hala i5760ı bile geçebilmiş değil amd..
buldozer bakalım nolacak.
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X-FI 8 yıl
dronegd
hala i5760ı bile geçebilmiş değil amd..

+1
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vidoko 8 yıl
intelin üstseviye işlemcilerine kaafa tutar bu f/p olarak.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Benimkinden güçsüz.
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nitrox23 8 yıl

MÜŞAVİR

Benimkinden güçsüz.




benimkinden güçlü




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