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AMD: Eyefinity teknolojisi, Nvidia 3DVision Surround'dan daha iyi

8 yıl
16,7b
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20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz günlerde düzenlediği özel bir etkinlikle Radeon HD 6800 serisi yeni ekran kartlarını tanıttı. Aynı etkinliklte güncellenmiş Eyefinity, yeni 3D teknolojisi HD 3D ve Universal Video Decoder 3.0 motoru ile birlikte EyeSpeed teknolojilerini de lanse eden AMD, 3D destekli Eyefinity teknolojisinin Nvidia 3DVision Surroun'dan çok daha iyi, daha esnek ve daha düşük maliyetli olduğunu belirtti. AMD açıklamasında, Nvidia 3DVision Surround teknolojisinin sadece 3 monitörle sınırlı olduğunu, bu sistemi kurabilmek için yüksek performans sınıfındaki iki ekran kartıyla birlikte SLI destekli anakarta ihtiyaç duyulduğunu yani sadece yüksek maliyetli kurulumlar gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Nvidia 3DVision Surround teknolojisinin yüksek kurulum maliyetleriyle birlikte yüksek güç tükettiğini ve ısı yaydığını belirten AMD, Eyefinity teknolojisinin ise bugün giriş seviyesinden tepe modellere kadar geniş bir yelpazede kullanılabildiğini, herhangi bir anakart üzerinde bu teknolojinin çalıştırılabildiğini ve ayrıca kullanıcıların bütçe ya da ihtiyaçları doğrultusunda farklı konfigürasyonlara kayabildiğini ifade etti. DirectX 11 destekli tüm kartlarının aynı zamanda Eyefinity uyumlu olduğunu ifade eden AMD, Radeon HD 6000 serisi ile Eyefinity kurulum maliyetlerini daha da aşağı çektiklerini ve tüm segmentler için Eyefinity ile çoklu monitör performansında ciddi geliştirmeler yaptıklarını belirtti.


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gunescan 8 yıl
Arkadaşlar sanırım bu çerçeve sorununa çare yeni çıkmakta olan organikLD'ler olacak. Tam bir bilgim yok fakat led'lerden bile çok çok az elektrik harcadığını, her yerinden ışık verebildiğini ve incecik oldugunu biliyorum..
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Lacano 8 yıl
@demircibu


AMD' nin böyle bir çalışması zaten var. Üreticileri tam hatırlamıyorum ama 2-3 üretici ile ince kenarlı monitör üretimi için görüştüğünü bir haberde okumuştum. Baya uzun süre oldu o kaynağı bulamıyorum.
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Rock_Rage 8 yıl
Sole 42" 6 tane LCD alıcan evin bi duranı komple kapatıcan sonrada oynucak oyun bulamıcan :) bole teknolojiler adama fantesi yaptırıyor.
SAYGILARLA
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demircibu 8 yıl
Eyefinity için 3lcd alıp kullancak varmı aramızda bende 2tane var 3.yü aynı odaya sığdıramadımda

kenar köşeleri ince olan lcdler tercih edilmeli bunlarda bakalım deniyen olcakmı bu forumda
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leech 8 yıl

fx57

Radeon HD 6000 serisi ile Eyefinity kurulum maliyetlerini daha da aşağı çektiklerini ve tüm segmentler için Eyefinity ile çoklu monitör performansında ciddi geliştirmeler yaptıklarını belirtti.


İnş..
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sadtneverdie 8 yıl
djnuke garantiyi sen devam ettirirsin heralde?
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mhamadko 8 yıl
bir sure kullandiktan sonra cerceveye alisilir, ama gereksiz bir olay bence, 2560 x 1600 cozunurluklu 30" monitor kullanmak daha iyi ve mantikli bence
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djduke 8 yıl
çerçeveyi sökersiniz :D bi tane mdf kesitirisiniz monitörleri ona monte edersiniz :D oldu bitti düşündüğünüz şeye bakın
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lionelmusti 8 yıl
Cam çerçeve kullanılabilir tabi milimetrik inceliklerde olursa ekranları birleştirince farkedilmez :)
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mobylette 8 yıl
guzel hoş da aradaki çerçeve olayı çoklu monitor işini epey bir bozuyor işte.
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KiLLeR© 8 yıl

fraktron

guzel hoş da aradaki çerçeve olayı çoklu monitor işini epey bir bozuyor işte.


Onuda AMD yapacak değil heralde


Şaka bi yana monitör üreticileri bu çerçeve olayına tam bir yenilik getirseler gerçekten süper olur. Güzel haber
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