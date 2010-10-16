AMD: Eyefinity teknolojisi, Nvidia 3DVision Surround'dan daha iyi

AMD geçtiğimiz günlerde düzenlediği özel bir etkinlikle Radeon HD 6800 serisi yeni ekran kartlarını tanıttı. Aynı etkinliklte güncellenmiş Eyefinity, yeni 3D teknolojisi HD 3D ve Universal Video Decoder 3.0 motoru ile birlikte EyeSpeed teknolojilerini de lanse eden AMD, 3D destekli Eyefinity teknolojisinin Nvidia 3DVision Surroun'dan çok daha iyi, daha esnek ve daha düşük maliyetli olduğunu belirtti. AMD açıklamasında, Nvidia 3DVision Surround teknolojisinin sadece 3 monitörle sınırlı olduğunu, bu sistemi kurabilmek için yüksek performans sınıfındaki iki ekran kartıyla birlikte SLI destekli anakarta ihtiyaç duyulduğunu yani sadece yüksek maliyetli kurulumlar gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Nvidia 3DVision Surround teknolojisinin yüksek kurulum maliyetleriyle birlikte yüksek güç tükettiğini ve ısı yaydığını belirten AMD, Eyefinity teknolojisinin ise bugün giriş seviyesinden tepe modellere kadar geniş bir yelpazede kullanılabildiğini, herhangi bir anakart üzerinde bu teknolojinin çalıştırılabildiğini ve ayrıca kullanıcıların bütçe ya da ihtiyaçları doğrultusunda farklı konfigürasyonlara kayabildiğini ifade etti. DirectX 11 destekli tüm kartlarının aynı zamanda Eyefinity uyumlu olduğunu ifade eden AMD, Radeon HD 6000 serisi ile Eyefinity kurulum maliyetlerini daha da aşağı çektiklerini ve tüm segmentler için Eyefinity ile çoklu monitör performansında ciddi geliştirmeler yaptıklarını belirtti.