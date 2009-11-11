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AMD Finansal Analist Günü-2: Fusion işlemcilerinde 1 milyar transistör olacak!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Finansal Analist Günü-2: Fusion işlemcilerinde 1 milyar transistör olacak!
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AMD geleneği bozmadı ve güncellenmiş yol haritasını da kapsayan gelecek planlarını yine Kasım ayında düzenlenen yeni bir Finansal Analist Günü etkinliği kapsamında endüstriyle paylaştı. ATi'nin satın alınmasıyla birlikte Fusion konseptini ortaya atan ve 2006 yılından bu ayan CPU+GPU projesi üzerinde çalışan firma, Fusion projesiyle ilgili olarak ilk defa bu kadar net konuştu.

Clarkdale ve Arrendale kod adlarını taşıyan entegre grafik özellikli yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel'in aksine projeyi en azından sesli olarak ilk defa dile getiren AMD rakibinin bir yıl gerisinde ancak firma doğal tasarımla iddialı olmayı hedefliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Fusion tabanlı işlemciler için ilk örnekler 2010'da dağıtılacak ve ilk işlemciler 2011'de gelecek.

AMD'den yapılan açıklamaya göre Fusion jenerasyonunda işlemciler yaklaşık 1 milyar transistöre sahip olacak. Phenom II serisinde 758 milyon transistör olduğu dikkate alındığında Fusion ailesinin pazara sunulacak ilk etap modellerinde giriş seviyesi IGP - entegre grafik birimi - kullanılacağı söylenebilir zira Bulldozer mimarisi 2011'de hazır olacağı için ilk modellerde K10.5 mimarisi kullanılacak.

Fusion jenerasyonu ile CPU ve GPU'yu tek bir çatı altında doğal bir tasarımla (Intel Clarkdale ve Arrendale serisi MCM formunda) bir araya getirilen işlemcilerde bant-genişliğinin de ciddi şekilde arttırılacağı belirtiliyor. Dizüstü bilgisayarlar da dikkate alınarak daha uzun pil ömrü için yük altında ve bekleme durumundaki güç tüketiminin de geliştirildiği işlemciler 2011 yılında lanse edilecekler.


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VenomS 9 yıl
bence yarım yamalak olarak çıkmasındansa tek silikon tasarımı olarak çıkması benim tercih ederim. rev c4 phenom II X6 ve igp olarakta HD4*00 ile birlikte gelse iyi bir yer edinir. asıl fusion (ACPU) olarak bulldozer 4X4 + HD5*00 ile oluşacak ACPU'ları bekliyorum
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MÇKR_06 9 yıl
iyi bir proje
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OverClocK1ng 9 yıl
Güzel tespit.
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KANUNI61 9 yıl
proje cok iyi ama cok gec kalınmış bir poroze
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