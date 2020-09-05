AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi

RTX 3000 tanıtımının ardından gözler AMD’nin üzerinde. Firmadan rekabetçi bir kart bekleyen sistem toplayacakların çok fazla beklemesi gerekmeyebilir.

AMD'nin haritasında süpriz yumurta

AMD sponsorluğunda düzenlenen Fortnite yayınında haritada bulunan sürpriz yumurta RDNA2 kartları akla getirdi. Gizli bölümdeki kod kısmına 6000’in yazılmasıyla ulaşılan bölümde ‘’AMD savaş alanına büyük bir şey geliyor’’ ifadesi açılıyor.

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AMD temalı haritada bulunan detayın bu açıdan Big Navi’ye işaret ettiği düşünülüyor. MissGinaDarling’in yayında bulunan sürpriz yumurta donanım severlerin beklentisini alevlendirdi. Lisa SU en son RDNA2 kartların bu yıl geleceğini doğrulamıştı.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-big-navi-teased-in-fornites-easter-egg

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