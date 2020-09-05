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    AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi

    Kırmızı ekip RTX Ampere tanıtımının ardından duyuru öncesinde bazı adımlar atmaya başladı. AMD sponsorluğunda düzenlenen yayında RX 6000 kartlara göz kırpıldı.
    5 gün
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi

    RTX 3000 tanıtımının ardından gözler AMD’nin üzerinde. Firmadan rekabetçi bir kart bekleyen sistem toplayacakların çok fazla beklemesi gerekmeyebilir.

    AMD'nin haritasında süpriz yumurta

    AMD sponsorluğunda düzenlenen Fortnite yayınında haritada bulunan sürpriz yumurta RDNA2 kartları akla getirdi. Gizli bölümdeki kod kısmına 6000’in yazılmasıyla ulaşılan bölümde ‘’AMD savaş alanına büyük bir şey geliyor’’ ifadesi açılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı"

    AMD temalı haritada bulunan detayın bu açıdan Big Navi’ye işaret ettiği düşünülüyor. MissGinaDarling’in yayında bulunan sürpriz yumurta donanım severlerin beklentisini alevlendirdi. Lisa SU en son RDNA2 kartların bu yıl geleceğini doğrulamıştı.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-big-navi-teased-in-fornites-easter-egg Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VETERINARY (Eren Çalışkan) 5 gün en beğenilen
    AMD sonunda hangi kitleye hitap edeceğini bulmuş bol şans.
    5 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Perturbator (Mehmetcan ) 5 gün
    Boş işlerle uğraşmayı kesse de nvidia ya rakip olabilse
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 5 gün en beğenilen
    AMD sonunda hangi kitleye hitap edeceğini bulmuş bol şans.
    5 Yanıt Yanıtla +21
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    bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 5 gün VETERINARY
    Ahahdjkhsdfbdfsgh

    gercekten cok saglam yorumdu hocam, dusunmeden okuyunca guluyorsunuz ama dusunup okuyunca kahkaha atiyorsunuz.

    bu kadar kitle - performans belirleyen yorum gormemistim
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    Mion 5 gün VETERINARY
    döverim seni! hala 10 yıllık HD5770 kullanıyorum ben :_(
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün VETERINARY
    Madencilere hitap etmesinden iyidir.
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