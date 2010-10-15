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AMD, Fusion işlemci ailesini Ocak ayında yapılacak CES 2011 etkinliğinde lanse edecek

8 yıl
15,3b
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14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Radeon HD 6800 serisi için Los Angeles'ta düzenlediği teknolojik derin dalış etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Firmanın iki numaralı ismi Rick Bergman, yaklaşık dört yıldır konuşulmakta olan Fusion işlemci ailesinin kullanıldığı sistemlerin Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak CES 2011 etkinliği ile birlikte resmi olarak lanse endileceğini belirtti. Sistem üreticilerine yıl sona ermeden verilmeye başlanacak Fusion işlemci ailesi, ilk etapta Zacate ve Ontario kod adlarını taşıyan iki farklı versiyonla pazara giriş yapacak. Bobcat mimarisini temel alan ve modeline göre tek ya da çift çekirdekli versiyonlarıyla sunulacak Fusion işlemci ailesinin, ısıl güç tasarımı 18 Watt olan E serisi Zacate modelleri dizüstü bilgisayarlar ve daha çok nettop kategorisindeki masaüstü sistemlerde, ısıl güç tasarımı 9 Watt olan C serisi Ontario işlemcileri ise netbook'larda (AMD bu sistemleri HD netbook olarak tanımlıyor) kullanılacak.

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerin en önemli özelliği, sahip oldukları entegre grafik birimi. Radeon HD 6300 veya 6400 serisi grafik birimiyle donatılan Fusion işlemci ailesi, 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. AMD'nin yaptığı açıklamalara göre modern pek çok oyunu, çözünürlük ve ayar tercihine bağlı olarak akıcı bir şekilde oynatabilecek olan Fusion işlemcileri, yine AMD'nin açıklamalarına bakılırsa, yüksek işlem gücü sayesinde mini-bilgisayarlar için uygulama geliştiricilere heterojen bilgi-işlem dünyasının kapılarını da aralayacak. AMD'nin L1ano kod adını taşıyan ve yüksek performanslı sistemleri hedef alan Fusion işlemcileri ise 2011'in ortalarına doğru lanse edilecek.


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VenomS 8 yıl
@IvIono
arkadaşım bir yanlışın var amd HD67** serisi olarak çıkaracağını HD68** serisi olarak çıkartıyor ve 67** seriside HD57** serisinde kullanılan gpu olacak fusion için HD63** HD66** arasındaki chipleri kullanmayı yada öyle isimlendirmeyi seçiyor.
vallahi bende ısıl güç tasarımı 18 Watt olan E serisi Zacate modelleri dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorum. masaüstü içide L1ano kod isimli fusion yada buldozer kodlu tamamen yeri seri bir cpu ile yenilemeyi düşünüyorum tabii ki testleri bir çıksın ondan sonra iyi günler
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lvlono 8 yıl
@VenomS, hocam yanlış algıladınız. AMD, orta segmentin seviyesini yükseltiyor. HD5700'ün modellemesini bir üst seriye taşırken HD6800 olarak değiştirdi ki performansı da beklenenin üstünde yükseltti (hiçbirşey yok ortada ama öyle zannediyorum). Bu ne demektir peki? Alt-giriş seviyesi için APU'yu konumlandırıyor hesapta. Bu, Sandy Bridge'e kinaye niteliği taşıyor bence.

Öte yandan, demek istediğinizi anlayamadım. AMD, HD5700 Gpu'sunu hiç bozmadan 6700 olarak, yani harici bir model olarakmı çıkartacak acaba sizce?
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vidoko 8 yıl
notebok pazrıda hayırlı olsun baya tutulur bu sistem ..
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sahafiec 8 yıl
Fusion ve SandyBridge 2011'e damgalarını vuracaklar gibi görünüyor.
onlarla irlikte ekran kartı piyasası da nasibini alacak.
bana kalırsa tarihi gelişmeler bunlar...
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lvlono 8 yıl
AMD, Fusion işlemcilerine entegre grafik birimlerinin modellemesini, HD6300'den HD6700'e kadar çıkaracak sanıyorum. Boşu boşuna HD5770'in model numarasını, yeni versiyonda HD6870 olarak değiştirmedi galiba. Sandy Bridge'in vay haline :)
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Hobar 8 yıl
Acer ferrari one ın fusionlu modeli çıkarsa ilk alıcılarından biri benim
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Batuist 8 yıl
5x serisi değilmiydi dahili grafik yongası??
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Wilson Fisk 8 yıl
intel'in bakin oc ile 5450'yi geciyoruz grafikleri yalan mi oldu?fusion daha cikmadan suprizlerle geliyor.
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