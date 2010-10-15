AMD, Fusion işlemci ailesini Ocak ayında yapılacak CES 2011 etkinliğinde lanse edecek

AMD, Radeon HD 6800 serisi için Los Angeles'ta düzenlediği teknolojik derin dalış etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Firmanın iki numaralı ismi Rick Bergman, yaklaşık dört yıldır konuşulmakta olan Fusion işlemci ailesinin kullanıldığı sistemlerin Ocak ayında Las Vegas'da yapılacak CES 2011 etkinliği ile birlikte resmi olarak lanse endileceğini belirtti. Sistem üreticilerine yıl sona ermeden verilmeye başlanacak Fusion işlemci ailesi, ilk etapta Zacate ve Ontario kod adlarını taşıyan iki farklı versiyonla pazara giriş yapacak. Bobcat mimarisini temel alan ve modeline göre tek ya da çift çekirdekli versiyonlarıyla sunulacak Fusion işlemci ailesinin, ısıl güç tasarımı 18 Watt olan E serisi Zacate modelleri dizüstü bilgisayarlar ve daha çok nettop kategorisindeki masaüstü sistemlerde, ısıl güç tasarımı 9 Watt olan C serisi Ontario işlemcileri ise netbook'larda (AMD bu sistemleri HD netbook olarak tanımlıyor) kullanılacak.

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerin en önemli özelliği, sahip oldukları entegre grafik birimi. Radeon HD 6300 veya 6400 serisi grafik birimiyle donatılan Fusion işlemci ailesi, 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. AMD'nin yaptığı açıklamalara göre modern pek çok oyunu, çözünürlük ve ayar tercihine bağlı olarak akıcı bir şekilde oynatabilecek olan Fusion işlemcileri, yine AMD'nin açıklamalarına bakılırsa, yüksek işlem gücü sayesinde mini-bilgisayarlar için uygulama geliştiricilere heterojen bilgi-işlem dünyasının kapılarını da aralayacak. AMD'nin L1ano kod adını taşıyan ve yüksek performanslı sistemleri hedef alan Fusion işlemcileri ise 2011'in ortalarına doğru lanse edilecek.