AMD işlemciler için yeni dünya rekoru: 7154MHz

Hız aşırtmacıların AMD işlemcilerdeki en yüksek saat hızı rekabetinde tansiyon yükseliyor. Kısa bir süre önce AMD'nin henüz piyasaya sürülmemiş Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle 7134MHz'e çıkılarak dünya rekoru kırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu gelişmenin rüzgarı dinmeden NAMEGT rumuzlu hız aşırtmacı yayınladığı yeni bir skor ile çıtayı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorun sahibi oldu. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini kullanan NAMEGT, Sıvı Azot kullanarak yaptığı çalışmayı Biostar'ın, 890FX çipsetli TA890FX anakartı üzerinde Super Talent'ın Chrome serisi DDR3 bellek kitiyle gerçekleştirdi.

Çarpanı 28.5, bus hızı ise 251.01'e çıkartılan Phenom II X4 955 Black Edition, 7153.9MHz'de çalıştırılarak dünya rekoru kırılmış oldu. Standart hızı 3.2GHz olan ve Sıvı Azot ile 7153.9MHz'e çıkartılan Phenom II X4 955 Black Edition ile elde edilen bu sonuca ek olarak NAMEGT, 7183.9MHz'e kadar çıkmayı başardı ancak henüz CPU-Z onayı al(a)madı.