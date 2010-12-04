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AMD işlemciler için yeni dünya rekoru: 7154MHz

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacıların AMD işlemcilerdeki en yüksek saat hızı rekabetinde tansiyon yükseliyor. Kısa bir süre önce AMD'nin henüz piyasaya sürülmemiş Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle 7134MHz'e çıkılarak dünya rekoru kırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu gelişmenin rüzgarı dinmeden NAMEGT rumuzlu hız aşırtmacı yayınladığı yeni bir skor ile çıtayı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorun sahibi oldu. AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini kullanan NAMEGT, Sıvı Azot kullanarak yaptığı çalışmayı Biostar'ın, 890FX çipsetli TA890FX anakartı üzerinde Super Talent'ın Chrome serisi DDR3 bellek kitiyle gerçekleştirdi.

Çarpanı 28.5, bus hızı ise 251.01'e çıkartılan Phenom II X4 955 Black Edition, 7153.9MHz'de çalıştırılarak dünya rekoru kırılmış oldu. Standart hızı 3.2GHz olan ve Sıvı Azot ile 7153.9MHz'e çıkartılan Phenom II X4 955 Black Edition ile elde edilen bu sonuca ek olarak NAMEGT, 7183.9MHz'e kadar çıkmayı başardı ancak henüz CPU-Z onayı al(a)madı.


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DH Misafiri 8 yıl
1090t neden oc olmuyo neden 6 çekirdeklerin cıktığını daha fark edemediler.
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enja 8 yıl
dediklerinizi anlıyorum ama doğru bulmuyorum oc olayını oc sağlıklı bişi olsaydı bunu AMD ve intel kendileri yapardı onlarda biliyorlar cpu ya zarar gelicani çalişabilicekleri en yüksek stabil hıza göre ayarlıyorlar oc yapmadım halde kendi stok fanı bile soğutmaya yetmiyor 6700 RPM çıkıyor değiştirdim tabiki sonunda fanı bende
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DIABLO_WOLF 8 yıl
ben phenom 2 x4 965 kullanıyorum işlemçi standart 3.4 ghz oc ile 4.0 de kullanıyorum 4.5 de çıkardım bir problem olmaldı ama işlemcinin ömrü acısından 4.0 e sabitledim tabi standart soğutucuyla kullanmıyorum amd son zamanlarda iyi işler çıkarıyor oc konusunda bayağı iyi
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enja 8 yıl

DIABLO_WOLF

ben phenom 2 x4 965 kullanıyorum işlemçi standart 3.4 ghz oc ile 4.0 de kullanıyorum 4.5 de çıkardım bir problem olmaldı ama işlemcinin ömrü acısından 4.0 e sabitledim tabi standart soğutucuyla kullanmıyorum amd son zamanlarda iyi işler çıkarıyor oc konusunda bayağı iyi



anlamadım 3.4 neye yetmiyor 4.0 + 4.5 yapıyosunuz bence gereksiz işinize karışmak gibi olmasında bende 965 x4 kulanıyorum buğüne kadar ne bi oyunda nede başka bi şekilde sıkıntı yaratı
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
phenonların c2 si bile acaip oc oluyor ben günlük 3.7 de kuulanıyorum 3.0ghzlik işlemciyi
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gkn_ymz 8 yıl
Red Scorpion CPU soğutucu ile 4.0 GHZ stabil phenom x4 B50

OverClock ile Overclocksuz ısı farkı yükte 3 derece isteyene konu linkini atabilir farklı bir sitedeki üyeliğimde mevcut

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ContEmpor4ry 8 yıl
Dünya rekoru diyor neyle 7154MHz çıkarıldıgı önemli degil sıvı nitrojen 7.2 Ghz yalan :!
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Furkán 8 yıl
AMD Cephesindede böyle yüksek değerlere çıkıldığını duymak güzel oluyor.. Güzel değerler elde etmişler.
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::Ashes:: 8 yıl
zaten phenom II x4 955 ile 7.2ghz seviyesine getirilmişti ve c2 revizyondu..
ama sıvı nitrojendi sanırım..
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devrimdoga 8 yıl
bize de tebrik etmek ve devamını beklemek düşer :) şahsen o işlemciyi 7 ghz e çıkaran ben olmak isterdim,adamlar isim yapıyor :)
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yenerbalcı 8 yıl
sıvı azotla 7154MHz yapmak çok önemli değil önemli olan hava soğutmayla kaç yaptığıdır
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benxlegend 8 yıl
ne kadarda overclock tutkunu olmasamda bu haberler beni neşelendiriyor.. cnku bu pazarı tekel haline getirmeye çalışan intel yerine amd sistem kullanıyorum..:) ve tavsiye ediyorum.
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