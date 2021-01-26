AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı

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Zen 3 mimarili mobil Ryzen 5000 APU’larının mimari özelliklerini geçtiğimiz gün paylaşmıştık. AMD şimdi de tanıtımda yer verdiği işlemcilerinin performans testlerini paylaştı.

Mobil APU Ryzen Threadripper'a karşı

Üst seviyede AMD’yi temsil eden Ryzen 9 5900HX Chromium derleme ve Cinebench R20 testlerinde selefine hacimli fark attığı görülüyor.

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Yeni mobil yonganın Ryzen Threadripper 1900X’e Cinebench R20’de sağladığı üstünlüğün yer aldığı tablo en dikkat çeken test olarak öne çıkıyor.

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AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı

Render testlerinde rakibine sağladığı üstünlüğü koruyan mobil APU içerik üretimine dayalı uygulamalarda da kullanıcısına hız kazandıracak.

Diğer taraftan önümüzdeki dönemde ince dizüstülere güç verecek düşük TDP’li APU’ların oyun testleri Intel’in çözümünden başarılı durumda. Üretkenlik odaklı uygulamalar ve ofis yazılımlarında AMD’nin kendi testlerine göre yüz güldüren sonuçlar paylaşılmış.

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Ayrıca Bkz. "AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı"

AMD Ryzen 5000 ile birlikte performans kanadında bir hayli iddialı. Dolayısıyla geriye dizüstü üreticilerle gidilecek anlaşmalar sonucunda tasarlanabilecek rekabetçi dizüstülerin sunulup sunulmayacağı kalıyor.

https://videocardz.com/newz/amd-reveals-ryzen-5000h-and-5000u-mobile-series-performance

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