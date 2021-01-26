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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı

    Geçtiğimiz gün Zen 3 mimarili mobil APU’larının mimari kanadındaki detayları paylaşan AMD bugün de yeni yongalarının performans verilerinin yer aldığı slaytları paylaştı.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı
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    Zen 3 mimarili mobil Ryzen 5000 APU’larının mimari özelliklerini geçtiğimiz gün paylaşmıştık. AMD şimdi de tanıtımda yer verdiği işlemcilerinin performans testlerini paylaştı.

    Mobil APU Ryzen Threadripper'a karşı

    Üst seviyede AMD’yi temsil eden Ryzen 9 5900HX Chromium derleme ve Cinebench R20 testlerinde selefine hacimli fark attığı görülüyor.

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı
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    Yeni mobil yonganın Ryzen Threadripper 1900X’e Cinebench R20’de sağladığı üstünlüğün yer aldığı tablo en dikkat çeken test olarak öne çıkıyor.

     

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    Render testlerinde rakibine sağladığı üstünlüğü koruyan mobil APU içerik üretimine dayalı uygulamalarda da kullanıcısına hız kazandıracak.

     

    Diğer taraftan önümüzdeki dönemde ince dizüstülere güç verecek düşük TDP’li APU’ların oyun testleri Intel’in çözümünden başarılı durumda. Üretkenlik odaklı uygulamalar ve ofis yazılımlarında AMD’nin kendi testlerine göre yüz güldüren sonuçlar paylaşılmış.

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı"

    AMD Ryzen 5000 ile birlikte performans kanadında bir hayli iddialı. Dolayısıyla geriye dizüstü üreticilerle gidilecek anlaşmalar sonucunda tasarlanabilecek rekabetçi dizüstülerin sunulup sunulmayacağı kalıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-reveals-ryzen-5000h-and-5000u-mobile-series-performance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    zen4 çıksa da artık 5 nm işlemciler kullnabilsek amd tarafında da.
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Galiba x86larin devri kapaniyor. AMD islemciler benzer watta cok daha yuksek performans sergiliyorlar.
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    L leoga66 (Kira qwe) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) spenx01
    Hocam AMD zaten x86 buyruk kümesini kullanıyor. Intel ile aynı buyrukları kullanıyorlar yani
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel değerler fakat Apple M1 işlemci neler yapabileceğini gösterdi. Bundan sonra ki Apple hamlesi artık işlemci dünyasını belirleyecektir. X86 ve Windows mimarisinde radikal değişiklikler gerekiyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişmeler bunlar. Lakin güzel ülkemde 2020-2021 jenerasyonu işlemcili yeni güzel bir laptop artık 15.000TL ' den pahalı satılır oldu. Umarım fiyat konusunda üzücü olmaz.
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