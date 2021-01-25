AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı

Tam Boyutta Gör

Cezanne APU’ları iGPU tarafında halen Vega kümelerine ev sahipliği yapsa da işlemci tarafında Intel’i mobilde zora sokacak geliştirmeyle geldi.

%15 daha büyük yonga

AMD’nin paylaştığı slaytlara göre Cezanne APU’sunun zar alanında Renoir’e kıyasla %15’lık artış söz konusu. 10.78 milyar transistörü barındıran yonga bu açıdan %10 daha fazla transistörden oluşuyor.

Cezanne'nin asıl getirisi: Zen 3, ortak ve daha büyük önbellek

Cezanne’nin Renoir’in üzerine getirdiği en büyük yenilik şüphesiz Zen 3 mimarisi. Nesiller arası %23 tek çekirdek performans artışı sunan Ryzen 5000 ailesi önceki neslin 8 MB’lık L3 önbelleğinin 2 katıyla, 16 MB’lık tampon bellekle desteklenmiş. Ayrıca önbellek tasarımıyla ilgili önemli bir detaya değinmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör

Daha önce CCD’ler arasında 4+4 şeklinde paylaşılan toplam 8 MB önbellek yerine Ryzen 5000’de 16 MB’lık önbellek tüm çekirdeklerin erişimine açık durumda. Ortak kullanıma açılan L3 seviye önbelleğin performansa etkisinin yerine göre tabloyu değiştirecek düzeyde olduğunun altını çizelim.

Yüksek frekanslarda bellek desteği

Mimarisel iyileştirmeler sayesinde daha yüksek frekanslara ulaşabilen yongalar bu sefer ailecek SMT desteğiyle gelmiş durumda. Ayrıca 4266 MHz’e kadar LPDDR4X bellek destekleyen yeni APU’ların DDR4 kitlerle de uyumluluğu da korunmuş.

İlginizi Çekebilir

AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti

Tam Boyutta Gör

Tüm bu iyileştirmeler neticesinde Ryzen 9 5900HX, Intel’in mevcut üst seviye işlemcisi Core i9-10980HK’dan %19’a kadar hızlı konumda. AMD, mobil Ryzen 5000 işlemcilerle birlikte masaüstünün ardından mobil segmentte de en hızlı işlemciye sahip.

Vega iGPU

iGPU tarafında ise Vega’ya devam edildiğini daha önce de belirtmiştik. Kırmızı ekip iGPU’yu 2.1 GHz’e çıkararak frekans artışı ile iyileştirme sunmaya devam etmiş.

Tam Boyutta Gör

2.15 TFLOPS hesaplama kapasitesine ulaşan iGPU için daha fazla güç sağlanırken güç yünetimi başlığında da verimliliği arttıracak optimizasyonlara gidilmiş.

Daha uzun şarj ömrünün arkasındaki geliştirmeler

Konu mobil olduğu için güç tüketimi performans kadar önem arz ediyor. Ryzen 5000’de çekirdek düzeyine indirilen güç yönetimi sayesinde daha her çekirdek daha optimum gerilimde çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir"

Ayrıca Ryzen 4000’de iGPU-CPU çekirdek geriliminin doğru orantılı değiştiği düzenin aksine iki birimin bağımsız hale getirilmesi sayesinde heterojen iş yükü söz konusu olduğunda yonganın verimliliği daha üst seviyelere çekilebilmiş.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-mobile-zen3-architecture-detailed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.