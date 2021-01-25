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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı

    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan mobil Ryzen 5000 APU’ları Zen 3 mimarisi sayesinde hacimli performans artışı sunuyor. Firma 7 nm yongaların detaylarını paylaştı.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı
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    Cezanne APU’ları iGPU tarafında halen Vega kümelerine ev sahipliği yapsa da işlemci tarafında Intel’i mobilde zora sokacak geliştirmeyle geldi.

    %15 daha büyük yonga

    AMD’nin paylaştığı slaytlara göre Cezanne APU’sunun zar alanında Renoir’e kıyasla %15’lık artış söz konusu. 10.78 milyar transistörü barındıran yonga bu açıdan %10 daha fazla transistörden oluşuyor.

    Cezanne'nin asıl getirisi: Zen 3, ortak ve daha büyük önbellek

    Cezanne’nin Renoir’in üzerine getirdiği en büyük yenilik şüphesiz Zen 3 mimarisi. Nesiller arası %23 tek çekirdek performans artışı sunan Ryzen 5000 ailesi önceki neslin 8 MB’lık L3 önbelleğinin 2 katıyla, 16 MB’lık tampon bellekle desteklenmiş. Ayrıca önbellek tasarımıyla ilgili önemli bir detaya değinmekte fayda var.

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı
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    Daha önce CCD’ler arasında 4+4 şeklinde paylaşılan toplam 8 MB önbellek yerine Ryzen 5000’de 16 MB’lık önbellek tüm çekirdeklerin erişimine açık durumda. Ortak kullanıma açılan L3 seviye önbelleğin performansa etkisinin yerine göre tabloyu değiştirecek düzeyde olduğunun altını çizelim.

    Yüksek frekanslarda bellek desteği

    Mimarisel iyileştirmeler sayesinde daha yüksek frekanslara ulaşabilen yongalar bu sefer ailecek SMT desteğiyle gelmiş durumda. Ayrıca 4266 MHz’e kadar LPDDR4X bellek destekleyen yeni APU’ların DDR4 kitlerle de uyumluluğu da korunmuş.

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    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı
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    Tüm bu iyileştirmeler neticesinde Ryzen 9 5900HX, Intel’in mevcut üst seviye işlemcisi Core i9-10980HK’dan %19’a kadar hızlı konumda. AMD, mobil Ryzen 5000 işlemcilerle birlikte masaüstünün ardından mobil segmentte de en hızlı işlemciye sahip.

    Vega iGPU

    iGPU tarafında ise Vega’ya devam edildiğini daha önce de belirtmiştik. Kırmızı ekip iGPU’yu 2.1 GHz’e çıkararak frekans artışı ile iyileştirme sunmaya devam etmiş.

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı
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    2.15 TFLOPS hesaplama kapasitesine ulaşan iGPU için daha fazla güç sağlanırken güç yünetimi başlığında da verimliliği arttıracak optimizasyonlara gidilmiş.

    Daha uzun şarj ömrünün arkasındaki geliştirmeler

    Konu mobil olduğu için güç tüketimi performans kadar önem arz ediyor. Ryzen 5000’de çekirdek düzeyine indirilen güç yönetimi sayesinde daha her çekirdek daha optimum gerilimde çalışabiliyor.

    AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir"

    Ayrıca Ryzen 4000’de iGPU-CPU çekirdek geriliminin doğru orantılı değiştiği düzenin aksine iki birimin bağımsız hale getirilmesi sayesinde heterojen iş yükü söz konusu olduğunda yonganın verimliliği daha üst seviyelere çekilebilmiş.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-mobile-zen3-architecture-detailed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    22 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Megavolt (Oğuzhan Ekşioğlu) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzelde hiç göremiyoruz kendilerini.
    intel ambargo filan mı koydu markalara, benim üründen başkasıyla satış yapmayacaksın diye?
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    Mxsr 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vegayı bir türlü bırakamadılar..
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