AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir

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RX 6000 tanıtımında en dikkat çeken teknolojilerden birisi de DLSS alternatifi FidelityFX’ti. Merakla beklediğimiz teknoloji yakın görünüyor.

AMD FidelityFX yakın

İddialara göre AMD önümüzdeki bahar aylarında duyuracağı yeni büyük sürücü güncellemesiyle birlikte FidelityFX teknolojisini de kullanıma sunacak. İlk başlarda Microsoft’un DirectML tabanlı olması beklenen teknoloji görünüşe göre Nvidia’nın izlediği stratejiye benzer şekilde AMD’nin kendi standartını temel alacak.

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Hali hazırda harekete duyarlı çözünürlük değiştiren Radeon Boost ile sınırlı sayıda oyunda her sahnede olmasa da hareketli sahnelerde çözünürlük düşüşü sayesinde FPS artışı elde edilebiliyor.

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Diğer taraftan AMD’nin iş ortağı Sapphire’ın TriXX Boost teknolojisi sistemde belirlediği çözünürlükte çalıştırdığı oyunu kırmızı ekibin Radeon Sharpening teknolojisinden faydalanarak keskinleştiriyor.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı"

Tüm sahnelerde etkili olan TriXX Boost’ta görüntü kalitesinden ödün verildiğini belirtelim. AMD’nin yeni FidelityFX teknolojisinden beklenti bu açıdan büyük.

https://videocardz.com/newz/amd-fidelityfx-super-resolution-technology-may-launch-this-spring

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