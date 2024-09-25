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    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere DLSS teknolojisine olan yatırımlarını sürdüren Nvidia, yeni dönemde DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...
    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi GreedFall II: The Dying World, Mortal Kombat 1: Khaos Reigns ve daha fazlası için hazır.

    Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Witchfire, The Casting of Frank Stone, Echo Point Nova, GreedFall II: The Dying World, Satisfactory, Call of Duty 6. Sezon ve Mortal Kombat 1: Khaos Reigns oyunları da DLSS destekli oyunlar arasında yerini aldı.

    • Witchfire Artık DLSS 3 ve Reflex desteğiyle Steam'de mevcut
    • The Casting of Frank Stone, DLSS 3 desteğiyle çıktı
    • Echo Point Nova DLSS Süper Çözünürlük ve Işın İzleme ile çıktı
    • GreedFall II: The Dying World Bugün DLSS Süper Çözünürlükle çıktı
    • Satisfactory erken erişimden çıktı, DLSS Süper Çözünürlük ve DLAA destekli
    • Call of Duty 6. Sezon DLSS 3 ve Reflex ile şimdi mevcut
    • Mortal Kombat 1: Khaos Reigns DLSS Süper Çözünürlükle şimdi mevcut

    Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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