Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.
Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Witchfire, The Casting of Frank Stone, Echo Point Nova, GreedFall II: The Dying World, Satisfactory, Call of Duty 6. Sezon ve Mortal Kombat 1: Khaos Reigns oyunları da DLSS destekli oyunlar arasında yerini aldı.
- Witchfire Artık DLSS 3 ve Reflex desteğiyle Steam'de mevcut
- The Casting of Frank Stone, DLSS 3 desteğiyle çıktı
- Echo Point Nova DLSS Süper Çözünürlük ve Işın İzleme ile çıktı
- GreedFall II: The Dying World Bugün DLSS Süper Çözünürlükle çıktı
- Satisfactory erken erişimden çıktı, DLSS Süper Çözünürlük ve DLAA destekli
- Call of Duty 6. Sezon DLSS 3 ve Reflex ile şimdi mevcut
- Mortal Kombat 1: Khaos Reigns DLSS Süper Çözünürlükle şimdi mevcut
Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu