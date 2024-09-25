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Tam Boyutta Gör DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi GreedFall II: The Dying World, Mortal Kombat 1: Khaos Reigns ve daha fazlası için hazır.

Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

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Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Witchfire, The Casting of Frank Stone, Echo Point Nova, GreedFall II: The Dying World, Satisfactory, Call of Duty 6. Sezon ve Mortal Kombat 1: Khaos Reigns oyunları da DLSS destekli oyunlar arasında yerini aldı.

Witchfire Artık DLSS 3 ve Reflex desteğiyle Steam'de mevcut

The Casting of Frank Stone, DLSS 3 desteğiyle çıktı

Echo Point Nova DLSS Süper Çözünürlük ve Işın İzleme ile çıktı

GreedFall II: The Dying World Bugün DLSS Süper Çözünürlükle çıktı

Satisfactory erken erişimden çıktı, DLSS Süper Çözünürlük ve DLAA destekli

Call of Duty 6. Sezon DLSS 3 ve Reflex ile şimdi mevcut

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns DLSS Süper Çözünürlükle şimdi mevcut

Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim.

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Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu