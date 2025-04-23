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Tam Boyutta Gör Nvidia, yakın tarihte duyurduğu DLSS 4.0'a ek olarak DLSS teknolojisi daha fazla yapıma getirmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu. Ölçeklendirme teknolojisi, yeni oyunlar dahil olmak üzere artık DLSS) 769 oyun ve uygulamada bulunuyor.

Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için DLSS, düşük çözünürlükte oluşturulan karelerin yapay zeka tarafından daha yüksek kaliteye çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji. DLSS 4.0 ise bu sisteme Multi Frame Generation ekleyerek, GPU'nun daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini mümkün kılıyor. Bu da hem performansı artırıyor hem de daha düşük VRAM kullanımı sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre DLSS 4.0, bu hafta yeni bir yapım da daha mevcut olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Bu hafta DLSS ve DLSS 4.0 desteği kazanan oyunlar şöyle:

Steel Seed: DLSS 4.0

The Talos Principle: Reawakened DLSS 3.0

RuneScape: Dragonwilds DLSS 3.0

Tempest Rising DLSS

Clair Obscur: Expedition 33 DLSS

Commandos: Origins DLSS

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Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

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Nvidia, DLSS desteği kazanan yeni oyunları duyurdu