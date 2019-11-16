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    AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı

    AMD Ryzen Threadripper ailesinin 3. Nesille güncellerken soket değişikliğine gitti. Aslında pin sayısı değişmezken donanımsal olarak bazı önemli değişikliklere gidilmişe benziyor.
    6 gün
    3,5b
    1
    2
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 2 mimarisiyle Ryzen Threadripper ailesinin performansını bir adım daha ileriye taşıyan AMD yonga içi önemli değişikliklere giderek ilk 2 nesildeki düzeltilmesi gereken başlıkları düzelterek işlemcilerini daha rekabetçi hale getirmeyi başardı.

    Bununla birlikte Ryzen kanadında geriye dönük uyumluluğunu sürdüren firma Ryzen Threadripper ailesinde 3. Nesilde geriye dönük uyumluluk sunmadı. Her ne kadar aynı pin sayısına sahip aynı soket gibi görünse de iki sTRX4 ve TR4 soketleri birbirinden oldukça farklı.

    Pin diziliminde değişiklik

    Bir kullanıcının yayınladığı pin konfigürasyonuna göre AMD sTRX4’te, TR4’te kullanılmayan pinlerden önemli ölçüde kullanmaya başlamış. Buna ek olarak pinlerin diziliminde de kayda değer değişikliğe gidildiği dikkatlerden kaçmıyor.

    AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı
    Tam Boyutta Gör

                                                                                                  sTRX4

    AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı
    Tam Boyutta Gör

                                                                                                    TR4

    Ayrıca Bkz. "Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek"

    Firmanın bu hamlesinin arkasındaki neden olaraksa işlemcideki kontrolcü yonga ve işlemcinin çekirdekleri bulunacak şekilde yeni bir tasarıma gitmesi ve işlemcinin kendi içerisindeki kuzey köprüsü ile arasındaki iletişimin PCIe 4.0 x8 kanalıyla güncellenmesi gösterilebilir.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-strx4-tr4-socket-layout-detailed/ Yorum Yaz
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    Gökay16 6 gün yeni yorumcu
    Bu serideki işlemciler sayedinde üniversitelerde, şirketlerin arge bölümlerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematiksel hesaplama temelli bilimsel araştırmalardaki ihtiyaçlar çok alınabilinir seviyelerde kullanıma sunulmuş olucak. Tek ve en önemli kullanım sürekli bahsedilen video render işlemi değil bu sistemlerin.
    Yanıtla +2
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    interwap 6 gün
    Fiziksel pin yapısı aynı ancak elektriksel farklılıklardan dolayı sokete önceki nesillerden işlemci takıldığında sistem bunu algılayıp çalışmayacak.
    sTRX40 ile PCIe4.0 gibi teknolojiler eklenerek soket yapısı için kullanıcılara uzun vadeli destek sözü verilmiş.

    Ekleme: TRX40 çipsetli anakartlar üreticiler tarafından hazırlanmış ve sitelerine gerekli bilgiler yerleşitirilmiş. Bunları incelediğimizde firmalar üst seviye teknolojilerle donatıldığını görüyoruz. Daha bir kaç ay önce 2.5Gbit ethernet bağlantılarının yaygınlaşmaya başladığından bahsederken üreticilerin en az 1 ürününde 10Gbit ethernet bağlantısını koyduğunu görüyoruz. Hatta Gigabyte çift 10Gbit bağlantılı ürününü sunmuş. Bunun dışında PCIe 4.0 arayüzünü ve bu arayüzü kullanan NVMe portları, 20Gbit destekli "USB 3.2 gen 2 x2" bağlantı noktası gibi özellikleri saymak mümkün.
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