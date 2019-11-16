AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı

Zen 2 mimarisiyle Ryzen Threadripper ailesinin performansını bir adım daha ileriye taşıyan AMD yonga içi önemli değişikliklere giderek ilk 2 nesildeki düzeltilmesi gereken başlıkları düzelterek işlemcilerini daha rekabetçi hale getirmeyi başardı.

Bununla birlikte Ryzen kanadında geriye dönük uyumluluğunu sürdüren firma Ryzen Threadripper ailesinde 3. Nesilde geriye dönük uyumluluk sunmadı. Her ne kadar aynı pin sayısına sahip aynı soket gibi görünse de iki sTRX4 ve TR4 soketleri birbirinden oldukça farklı.

Pin diziliminde değişiklik

Bir kullanıcının yayınladığı pin konfigürasyonuna göre AMD sTRX4’te, TR4’te kullanılmayan pinlerden önemli ölçüde kullanmaya başlamış. Buna ek olarak pinlerin diziliminde de kayda değer değişikliğe gidildiği dikkatlerden kaçmıyor.

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sTRX4

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TR4

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Firmanın bu hamlesinin arkasındaki neden olaraksa işlemcideki kontrolcü yonga ve işlemcinin çekirdekleri bulunacak şekilde yeni bir tasarıma gitmesi ve işlemcinin kendi içerisindeki kuzey köprüsü ile arasındaki iletişimin PCIe 4.0 x8 kanalıyla güncellenmesi gösterilebilir.

https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-strx4-tr4-socket-layout-detailed/