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    AMD daha da ucuz olacak A620 anakart yonga seti üzerinde çalışıyor

    AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 serisi işlemcileri beraberinde AM5 platformunu ve yeni anakartları getirmişti. Yeni bilgiler ise AMD’nin daha da ucuz bir A620 anakart yonga seti planladığını gösteriyor.
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    AMD’nin yaklaşan A620 anakartları beklenenden ucuz olabilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin mevcut Ryzen 7000 serisi işlemciler yeni AM5 soketli anakartları zorunlu kılıyor. Fakat halihazırda piyasada olan B650 ve X670 yonga setli anakartların fiyatını yüksek bulan kullanıcılar gözlerini yakında çıkacak olan uygun fiyatlı A620 anakartlara çevirmiş durumda. Yeni bilgiler ise bekleyenleri sevindirecek cinsten.

    AMD A620 anakartların iki versiyonu olabilir

    Aktarılanlara göre AMD A620 yongasının Promontory 21 ve Promontory 22 modüllü iki versiyonu olacak. PROM21 zaten B650/X670 serisi tarafından kullanılıyor PROM22 ise ilk defa duyulmuş durumda. Bununla birlikte PROM21 yonga setli A620 anakartlar piyasaya ilk sürülenler olacak. Ardından ise PROM22 gelecek ve daha da ucuz olacak.

    AMD’nin yaklaşan A620 anakartları beklenenden ucuz olabilir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan hem PROM21 hem de PROM22 yonga setlerinin aynı özellikleri sunması bekleniyor. Zaten 600 serisi AM5 anakartlar diğer üst düzey anakartların kırpılmış birer versiyonları olduğundan karmaşık bir tasarım olmaması muhtemel. Bununla birlikte AMD'nin güncellenmiş yonga seti ile kullanılmayan işlevselliği silikondan tamamen kaldırma ihtimali de var. Zaten “daha da ucuz” olmasını sağlayacak şey bazı kısımların atılıp maliyetin düşürülmesine dayanıyor.

    AMD A620 anakartlarının ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok. Bu anakartlar muhtemelen daha yeni PCIe Gen5 standardı için sınırlı desteğe ve devre dışı bırakılmış hız aşırtma özelliklerine sahip olacak. Daha ucuz A620 serisinin piyasaya sürülmesi, AMD'nin 125 dolardan başlayan AM5 anakart sözünü yerine getirmesine yardımcı olabilir. Şu anda mevcut olan en ucuz B650 anakartlar 160 dolardan başlıyor ki bu hala oldukça fazla. Zira bu anakartlarla birlikte DDR5 bellek de almak gerekiyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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