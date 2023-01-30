AMD daha da ucuz olacak A620 anakart yonga seti üzerinde çalışıyor

AMD A620 anakartların iki versiyonu olabilir
Aktarılanlara göre AMD A620 yongasının Promontory 21 ve Promontory 22 modüllü iki versiyonu olacak. PROM21 zaten B650/X670 serisi tarafından kullanılıyor PROM22 ise ilk defa duyulmuş durumda. Bununla birlikte PROM21 yonga setli A620 anakartlar piyasaya ilk sürülenler olacak. Ardından ise PROM22 gelecek ve daha da ucuz olacak.
AMD A620 anakartlarının ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi yok. Bu anakartlar muhtemelen daha yeni PCIe Gen5 standardı için sınırlı desteğe ve devre dışı bırakılmış hız aşırtma özelliklerine sahip olacak. Daha ucuz A620 serisinin piyasaya sürülmesi, AMD'nin 125 dolardan başlayan AM5 anakart sözünü yerine getirmesine yardımcı olabilir. Şu anda mevcut olan en ucuz B650 anakartlar 160 dolardan başlıyor ki bu hala oldukça fazla. Zira bu anakartlarla birlikte DDR5 bellek de almak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?