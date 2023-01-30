Tam Boyutta Gör Daha yüksek hızlar ve enerji verimliliği sunan PCIe 5.0 SSD ürünleri ilk etapta kurumsal tarafta boy gösterirken yavaş yavaş tüketici pazarına da atım atmaya başladı. İlk PCIe 5.0 tüketici SSD modeli satışa çıkıyor.

İlk PCIe 5.0 tüketici SSD modeli

İlk PCIe 5.0 tüketici SSD modeli tahminlerin aksine Japonya’da CFD Gaming tarafından piyasaya sürüldü. Micron imzalı 3D TLC NAND modüllerini kullanan sürücü DDR4 DRAM tampon bellek barındırıyor.

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SSD sürücüsü 10GB/s okuma ve 9.5GB/s yazma hızlarına çıkabiliyor. Rastgele erişim performansı 1500K IOPS olarak belirlenirken yüksek performans için 20mm fanlı bir soğutma tasarımı tercih edilmiş. Günlük kullanım için fana ihtiyaç olmadığı da net düşülmüş.

Yeni teknoloji olduğu için fiyatlar biraz yüksek. CSSD-M2M2TPG5NFZ model numarasıyla satışa çıkacak olan 2TB kapasiteli sürücü 4GB DDR4 tampon bellek barındırıyor. Fiyatı ise 385$ civarında. 1TB ve 4TB kapasiteler için fiyat bilgisi bulunmuyor.

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