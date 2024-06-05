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    AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı

    AMD, Computex 2024 kapsamında Zen 5 mimarisini temel alan yeni nesil Ryzen 9000 serisini tanıttı. Fuarda Ryzen 9 9900X işlemcisinin ilk oyun performans testleri de görüntülendi.
    AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen 9000 serisi işlemcilerini kısa bir süre önce tanıttı. Teknoloji devi ilk olarak Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerini piyasaya süreceğini de açıkladı. Şimdi ise ailenin en güçlülerinden olan Ryzen 9 9900X’in oyun performansına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

    Ryzen 9 9900X, Avatar'da test edildi

    Computex 2024'te AMD, Zen 5 çekirdek mimarisine dayanan ve önceki nesle göre yüzde 16’lık bir IPC artışı, yani işlemcinin tek bir saat döngüsünde işleyebileceği talimat sayısında kayda değer bir iyileşme elde ettiğini gösterdi. AMD, kendi sunumunda Ryzen 9 9950X ile Core i9-14900K’yı hem oyunlarda hem de üretkenlik uygulamalarında kıyasladı. Görünüşe göre AMD, Ryzen 9 9900X’i de fuar alanındaki standında sergiliyor.

    Firma kendi standında Ryzen 9 9900X işlemcisinin Avatar: Frontiers of Pandora’da Radeon RX 7900 XTX ile sergilediği performansı gösteriyor. Oyun, 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda test edildi. Alınan performans ise ortalama 229 FPS.

    AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin demo gösteriminde yükseltme teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığı şimdilik belirsiz, en azından AMD bu konuda bir bilgi vermiş değil. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcıların Core i9-13900K ve RTX 4090 ile aynı ayarlarda ortalama 205 FPS aldıkları görülüyor. Benzer şekilde Core i7-13700K ve RX 7900 XTX ikilisinin FSR ile 181 FPS, kare üretimi ile birlikte ise 239 FPS aldığı görülüyor. Dolayısıyla AMD’nin demosunda kare üretimi kapalı olmakla birlikte FSR 3’ün aktif olma ihtimali yüksek.

    Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki ay çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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