AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı

Ryzen 9 9900X, Avatar'da test edildi
Computex 2024'te AMD, Zen 5 çekirdek mimarisine dayanan ve önceki nesle göre yüzde 16’lık bir IPC artışı, yani işlemcinin tek bir saat döngüsünde işleyebileceği talimat sayısında kayda değer bir iyileşme elde ettiğini gösterdi. AMD, kendi sunumunda Ryzen 9 9950X ile Core i9-14900K’yı hem oyunlarda hem de üretkenlik uygulamalarında kıyasladı. Görünüşe göre AMD, Ryzen 9 9900X’i de fuar alanındaki standında sergiliyor.
Firma kendi standında Ryzen 9 9900X işlemcisinin Avatar: Frontiers of Pandora’da Radeon RX 7900 XTX ile sergilediği performansı gösteriyor. Oyun, 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda test edildi. Alınan performans ise ortalama 229 FPS.
Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki ay çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.