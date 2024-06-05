AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen 9000 serisi işlemcilerini kısa bir süre önce tanıttı. Teknoloji devi ilk olarak Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X modellerini piyasaya süreceğini de açıkladı. Şimdi ise ailenin en güçlülerinden olan Ryzen 9 9900X’in oyun performansına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Ryzen 9 9900X, Avatar'da test edildi

Computex 2024'te AMD, Zen 5 çekirdek mimarisine dayanan ve önceki nesle göre yüzde 16’lık bir IPC artışı, yani işlemcinin tek bir saat döngüsünde işleyebileceği talimat sayısında kayda değer bir iyileşme elde ettiğini gösterdi. AMD, kendi sunumunda Ryzen 9 9950X ile Core i9-14900K’yı hem oyunlarda hem de üretkenlik uygulamalarında kıyasladı. Görünüşe göre AMD, Ryzen 9 9900X’i de fuar alanındaki standında sergiliyor.

Firma kendi standında Ryzen 9 9900X işlemcisinin Avatar: Frontiers of Pandora’da Radeon RX 7900 XTX ile sergilediği performansı gösteriyor. Oyun, 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda test edildi. Alınan performans ise ortalama 229 FPS.

Tam Boyutta Gör AMD’nin demo gösteriminde yükseltme teknolojilerinin kullanılıp kullanılmadığı şimdilik belirsiz, en azından AMD bu konuda bir bilgi vermiş değil. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcıların Core i9-13900K ve RTX 4090 ile aynı ayarlarda ortalama 205 FPS aldıkları görülüyor. Benzer şekilde Core i7-13700K ve RX 7900 XTX ikilisinin FSR ile 181 FPS, kare üretimi ile birlikte ise 239 FPS aldığı görülüyor. Dolayısıyla AMD’nin demosunda kare üretimi kapalı olmakla birlikte FSR 3’ün aktif olma ihtimali yüksek.

Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki ay çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.

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AMD Ryzen 9 9900X için ilk oyun testi ortaya çıktı