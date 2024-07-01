AMD’nin yeni nesil Ryzen 9000X3D serisi tam hız aşırtma ile gelecek

Ryzen 9000X3D için OC desteği
AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte Ryzen 9000X3D ile birlikte kullanıcılara manuel ince ayar yapmalarına olanak sağlanacak ve böylelikle diğer alanlardaki eksikler de biraz törpülenebilecek.
Ryzen 9000X3D ile birlikte ise bu sefer sadece PBO veya CO ayarı değil geleneksel olarak alışılmış tam hız aşırtma desteği tüketicilere sunulacak. Şimdilik bunun detayları belli değil zira halen Zen 5 işlemcilerdeki CDD’lerin üzerine yerleştirilen 3D yığınlar doğaları gereği hassaslar, dolayısıyla bazı kontroller olabilir. Ancak manuel OC yeteneğinin gelecek olması meraklılar için pozitif bir şey.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.