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    Anlık Bildirim

    AMD’nin yeni nesil Ryzen 9000X3D serisi tam hız aşırtma ile gelecek

    AMD'nin yaklaşmakta olan yeni nesil Zen 5 tabanlı Ryzen 9000X3D işlemcileri, tam hız aşırtma desteğinin yanı sıra yükseltilmiş 3D V-Cache özelliklerine sahip olacak.
    AMD’nin yeni Ryzen 9000X3D serisi tam hız aşırtma ile gelecek Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan yeni nesil Ryzen 9000X3D işlemcileri piyasaya sürüldüğünde tam hız aşırtma (overclock) desteğine sahip olacak. Bu önemli zira AMD, daha önce X3D işlemcilerinde çok kısıtlı hız aşırtma desteği sunuyordu. Ryzen 9000X3D ile ise sadece normal PBO veya CO ayarı değil, doğrudan tam hız aşırtma desteği kullanıcılara sunulacak.

    Ryzen 9000X3D için OC desteği

    AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte Ryzen 9000X3D ile birlikte kullanıcılara manuel ince ayar yapmalarına olanak sağlanacak ve böylelikle diğer alanlardaki eksikler de biraz törpülenebilecek.

    AMD’nin yeni Ryzen 9000X3D serisi tam hız aşırtma ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere AMD, 3D V-Cache teknolojisini ilk olarak Zen 3 tabanlı Ryzen 7 5800X3D modelinde kullanmıştı. O dönemlerde 3D V-Cache teknolojisini daha yeniydi ve termal yönetim ile voltaj konularında hassas olmak gerekiyordu. Bu nedenle herhangi bir hız aşırtma seçeneği sunulmamıştı. Ardından yeni AM5 platformuna Zen 4 ile gelen ikinci nesil 3D V-Cache işlemcileri kullanıcılara Precision Boost Overdrive ve Curve Optimizer desteğinin yanı sıra EXPO bellek hız aşırtma özelliklerini sundu.

    Ryzen 9000X3D ile birlikte ise bu sefer sadece PBO veya CO ayarı değil geleneksel olarak alışılmış tam hız aşırtma desteği tüketicilere sunulacak. Şimdilik bunun detayları belli değil zira halen Zen 5 işlemcilerdeki CDD’lerin üzerine yerleştirilen 3D yığınlar doğaları gereği hassaslar, dolayısıyla bazı kontroller olabilir. Ancak manuel OC yeteneğinin gelecek olması meraklılar için pozitif bir şey.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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