AMD’nin yeni nesil Ryzen 9000X3D serisi tam hız aşırtma ile gelecek

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yaklaşmakta olan yeni nesil Ryzen 9000X3D işlemcileri piyasaya sürüldüğünde tam hız aşırtma (overclock) desteğine sahip olacak. Bu önemli zira AMD, daha önce X3D işlemcilerinde çok kısıtlı hız aşırtma desteği sunuyordu. Ryzen 9000X3D ile ise sadece normal PBO veya CO ayarı değil, doğrudan tam hız aşırtma desteği kullanıcılara sunulacak.

Ryzen 9000X3D için OC desteği

AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte Ryzen 9000X3D ile birlikte kullanıcılara manuel ince ayar yapmalarına olanak sağlanacak ve böylelikle diğer alanlardaki eksikler de biraz törpülenebilecek.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere AMD, 3D V-Cache teknolojisini ilk olarak Zen 3 tabanlı Ryzen 7 5800X3D modelinde kullanmıştı. O dönemlerde 3D V-Cache teknolojisini daha yeniydi ve termal yönetim ile voltaj konularında hassas olmak gerekiyordu. Bu nedenle herhangi bir hız aşırtma seçeneği sunulmamıştı. Ardından yeni AM5 platformuna Zen 4 ile gelen ikinci nesil 3D V-Cache işlemcileri kullanıcılara Precision Boost Overdrive ve Curve Optimizer desteğinin yanı sıra EXPO bellek hız aşırtma özelliklerini sundu.

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Ryzen 9000X3D ile birlikte ise bu sefer sadece PBO veya CO ayarı değil geleneksel olarak alışılmış tam hız aşırtma desteği tüketicilere sunulacak. Şimdilik bunun detayları belli değil zira halen Zen 5 işlemcilerdeki CDD’lerin üzerine yerleştirilen 3D yığınlar doğaları gereği hassaslar, dolayısıyla bazı kontroller olabilir. Ancak manuel OC yeteneğinin gelecek olması meraklılar için pozitif bir şey.

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