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    AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur

    Yarı iletken sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olarak gösterilen Robert N. Noyce ödülü; bu yıl Yarı İletken Endüstri Birliği (SIA) tarafından Lisa Su’ya verildi.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur
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    Batmakta olan bir firmayı adeta ipten alarak dişiyle tırnağıyla yarı iletken sektörünün en iyi markalarından birisi haline getiren Lisa Su; bu hafta sektörün onur ödüllerinden birisine layık görüldü.

    Büyük onur

    Yarı İletken Endüstri Birliği (SIA) tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Lisa Su; sektörün en değerli ödüllerinden birisi olarak gösterilen ve her yıl verilen Robert N. Noyce ödülüne layık görüldü.

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    2014 yılında AMD’nin başına geçen Lisa Su; hem grafik hem de işlemci tarafında adeta dibe vuran bir firma ile karşılaşmıştı. Çok kısa sürede kolları sıvayan Su; mühendislerin yeteneklerinden çok iyi faydalanarak işlemci tarafında sıfırdan Zen mimarisini, grafik tarafında da Polaris mimarisini tasarlamıştı.

    Her iki alanda da hızlı bir yükselişin içerisine giren AMD bugün hisselerini neredeyse 40 kat arttırarak 80 dolara çıkardı. Pek çok süper bilgisayar ve kurum ihalesini ayrıca Apple gibi önemli üreticilerin tedariğini üstlenerek gücüne güç kattı. Lisa Su; AMD öncesinde de IBM, TI, Freescale gibi firmalarda yöneticilik yapmıştı.

    Massachusetts Institute of Technology kurumunda doktora yapan Su ayrıca 40’dan fazla teknik makale yayınladı. Geçtiğimiz yıllarda da ünlü isim pek çok yöneticilik ödülüne layık görülmüştü.

    Fairchild ve Intel’in kurucularından olan Robert N. Noyce; yarı iletken sektörünün öncü isimlerinden birisi olarak gösteriliyor ve her yıl bu sektöre en fazla katkıyı yaptığı değerlendirilen yöneticilere adını taşıyan başarı ödülü veriliyor. Dr. Lisa Su ödülünü 19 Kasım tarihindeki sanal bir etkinlikle alacak.



    https://www.techpowerup.com/272223/amd-ceo-dr-lisa-su-to-receive-semiconductor-industrys-top-honor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RAIZEN 3 sa. en beğenilen
    Lisa Su kadar son dönemlerin performans standardını değiştiren başarılı mühendislerin de takdiri hak ettiğini düşünüyorum.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 1 sa.
    Her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyor.umarım Jimmy keller'i tekrar yuvaya döndürür.
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    fhrstw 2 sa. (düzenlendi)
    Çok iyi bir Ceo gerçekten 6 çekirdek main stream olacak neredeyse sayesinde tabi ki intele kalsa 2053’ü beklerdik 14++++++++++++++++ la tabi ki
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    dede17 (amdfusion ) 3 sa.
    Vay be bazılarının da komşusu Lisa Su ha şöyle bir düşündüm de
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    RAIZEN 3 sa. en beğenilen
    Lisa Su kadar son dönemlerin performans standardını değiştiren başarılı mühendislerin de takdiri hak ettiğini düşünüyorum.
    Yanıtla +16
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