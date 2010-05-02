AMD Phenom II X6 1090T Black Edition için LN2 ile çıkılmış en yüksek hız rekoru Türkiye'de

Asus tarafından bugün düzenlenen Ekstrem Hız Aşırtma Etkinliği'nde önemli bir başarıya imza atılarak AMD'nin en güçlü işlemcisi unvanını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ile dünya rekoru kırıldı. Sıvı Azot [LN2] kullanılarak oluşturulan ekstrem koşulları altında 6800MHz'e çıkartılan işlemciyle, Phenom II X6 işlemciler için LN2 ile ulaşılan en yüksek saat hızını elde eden Recep Kulan "Hey" önemli bir başarıya imza attı.

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