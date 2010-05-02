AMD Phenom II X6 1090T Black Edition için LN2 ile çıkılmış en yüksek hız rekoru Türkiye'de

Asus tarafından bugün düzenlenen Ekstrem Hız Aşırtma Etkinliği'nde önemli bir başarıya imza atılarak AMD'nin en güçlü işlemcisi unvanını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ile dünya rekoru kırıldı. Sıvı Azot [LN2] kullanılarak oluşturulan ekstrem koşulları altında 6800MHz'e çıkartılan işlemciyle, Phenom II X6 işlemciler için LN2 ile ulaşılan en yüksek saat hızını elde eden Recep Kulan "Hey" önemli bir başarıya imza attı.
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Genelde organizasyonlarda ve CPU-Z validation ile tescilleniyor.
ote yandan sivi nitrojenin litresi sutten bile ucuza geliyor. yazin sicak basarsa yere dokup serinliyorlar. o kadar bol.
bi konuda amd x6 işlemcilerin hava soğutmayla 4.5-4.7ghz gibi seviyelere çıkabileceğinden bahsetmiştiniz bunu deneme şansınız oldumu?
Tebrikler.
Ama özellikle ASUS TR Ekstrem Overclock Toplaşması katılımcı tüm uzman hızaşırtmacı arkadaşlarımı müthiş çabaları ve kırdıkları bir yığın tr rekoru için tebrik ediyorum; ama özellikle beraber geçirdiğimiz vakit benzersizdi.
• hey
• Brandybuck
• ataruz
• tosunermc
• Candostum
• C-timi
• karandiru
• fenomenha
• Erdem Olkun
• Ozan
• Yazıcıoğlu
• Korkut Kaya
Yeni rekorlarını sabırsızlıkla bekliyoruz, üstat...
TEBRİKLER
Hey'in hız aşırtma haberlerini özlemişim başlığı görmek bile akla hemen Recep KULAN'ı getiriyor.
Yeni rekorlara inşaallah. :))
Gönülden tebrikler...
Yine de şu ana kadar amdblackops yarışmasında bile LN2 ile 6.8ghz'e yaklaşılamadı.
Arkadaşımıza tebrikler diyorum keşke Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak blackops organizasyonunda da yer alsalarmış.