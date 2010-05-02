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AMD Phenom II X6 1090T Black Edition için LN2 ile çıkılmış en yüksek hız rekoru Türkiye'de

9 yıl
69,3b
1
38
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tarafından bugün düzenlenen Ekstrem Hız Aşırtma Etkinliği'nde önemli bir başarıya imza atılarak AMD'nin en güçlü işlemcisi unvanını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ile dünya rekoru kırıldı. Sıvı Azot [LN2] kullanılarak oluşturulan ekstrem koşulları altında 6800MHz'e çıkartılan işlemciyle, Phenom II X6 işlemciler için LN2 ile ulaşılan en yüksek saat hızını elde eden Recep Kulan "Hey" önemli bir başarıya imza attı.

Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD'nin yeni yonga setlerinden 890FX'i temel alan Asus Crosshair IV Formula üzerinde gerçekleştirilen testlerde, çalışma gerilimi 1.82v'ye çıkartılan işlemci, Black Edition serisi olduğu için çarpanı 28.5'e çıkartıldı ve -190 derecede yapılan denemelerde işlemci ile 6800MHz görüldü. Daha önce Phenom II X4 965 Black Edition ile rekor kıran Recep Kulan, rekorun geliştirilerek 7GHz'in zorlanabileceğini söyledi.


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tg2601 9 yıl
Bu rekorlar nerede tescil edilip siralamaya konuluyor?
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leech 9 yıl
Tebrik ederim "Hey" ve başarılarının devamını dilerim
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Lethian 9 yıl

tg2601

Bu rekorlar nerede tescil edilip siralamaya konuluyor?


Genelde organizasyonlarda ve CPU-Z validation ile tescilleniyor.
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stradivardi 9 yıl
tamamen anlamsız ve gereksiz bir konu ln2 ile hız aşırtma işleri ego dan başka bişey değil ama hey i de tebrik ederim en azından uğraştığı işte birinci olmakta büyük başarı
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doctorfizik 9 yıl
tebrikler...
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darkaura 9 yıl
Turkiyenin belli basli arge lablarinda calisan arkadaslar bile sivi helyum bulamamakdan sikayetciler. arkadasin dedigi gibi once bulun sonra konusuruz.
ote yandan sivi nitrojenin litresi sutten bile ucuza geliyor. yazin sicak basarsa yere dokup serinliyorlar. o kadar bol.
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atyay 9 yıl
@hey

bi konuda amd x6 işlemcilerin hava soğutmayla 4.5-4.7ghz gibi seviyelere çıkabileceğinden bahsetmiştiniz bunu deneme şansınız oldumu?
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DH Misafiri 9 yıl
Sıvı helyum mu? -270 derecede yani he? Bul getir, sonra düşünürüz.
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dellino 9 yıl
Çok güzel değerler.
Tebrikler.
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hey 9 yıl
Hepinize teşekkürler arkadaşlar
Ama özellikle ASUS TR Ekstrem Overclock Toplaşması katılımcı tüm uzman hızaşırtmacı arkadaşlarımı müthiş çabaları ve kırdıkları bir yığın tr rekoru için tebrik ediyorum; ama özellikle beraber geçirdiğimiz vakit benzersizdi.
• hey
• Brandybuck
• ataruz
• tosunermc
• Candostum
• C-timi
• karandiru
• fenomenha
• Erdem Olkun
• Ozan
• Yazıcıoğlu
• Korkut Kaya
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slidestar 9 yıl
(Mükemmel İşlemci+Asus Crosshair IV+LN2)X"hey"=Dünya Rekoru


Yeni rekorlarını sabırsızlıkla bekliyoruz, üstat...
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yusufcik82 9 yıl
donanım haberden birde video inceleme tadında adım adım hızaşırtma serüveninin inceliklerini bizlerle paylaşmasını isteriz.TEBRİKLER HEY...
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yasar_lives 9 yıl
"Hey"
TEBRİKLER
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yelkowan 9 yıl

Hey'in hız aşırtma haberlerini özlemişim başlığı görmek bile akla hemen Recep KULAN'ı getiriyor.
Yeni rekorlara inşaallah. :))
Gönülden tebrikler...
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Lethian 9 yıl
LHe kullanarak bu frekansı geçtiler. amd-zine.blogspot.com/...
Yine de şu ana kadar amdblackops yarışmasında bile LN2 ile 6.8ghz'e yaklaşılamadı.
Arkadaşımıza tebrikler diyorum keşke Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak blackops organizasyonunda da yer alsalarmış.
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alpa07 9 yıl
recep kulanı tebrik ediyorum.forever hey...
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artenis 9 yıl
sertacaygun sen merak etme bizim işimize her türlü yarar ;)
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hapocod 9 yıl
sıvı helyum olsa iş değişir
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