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AMD: Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU sattık, DirectX 11'de pazar payımız %90

8 yıl
34,5b
1
108
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD grafik pazarındaki pazar payıyla ilgili son rakamları açıkladı. DirectX 11 konusunda pazarın öncü ismi olduğunu belirten AMD, şu an yüksek performans segmentinden giriş seviyesine DirectX 11 çözümleri sunan tek firma olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU satan AMD, DirectX 11 konusunda %90 pazar payı ile endüstriye liderlik ediyor. Radeon HD 5000 serisi ile oyunun kurallarını değiştirdiğini belirten AMD, rakibini saf dışı ederek pazara ilk giren üretici olduğunu ve ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için geri sayıma başladığını ifade ediyor.

Harici ekran kartı pazarında %51'in üzerinde pazar payına sahip olduğunu açıklayan AMD, yeni çözümlerle pazar payını daha da yukarılara taşıyacağını belirtiyor..


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vidoko 8 yıl
hoşş sade bir tip olmuş ..
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Lacano 8 yıl
Şu forumda kullandıkları veya sevdikleri marka yüzünden birbirine hakaret eden insanlar başka forumlarda var mı acaba ?


Konunun başlığı ney siz neyi tartışıyorsunuz ?


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setek01 8 yıl
Ticari açıdan mükemmel başarı. Ya son kullanıcı açısından. Forumda ikinci el fiyatlar ortada. 25 Milyon küskün var sanki. Oyun konusunda her zaman Nvidia önde gidiyor. Sadece Mafia II için Nvidia kart alanlar yok mu? Crysis II çıkınca görmek isterim AMD'yi.
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Elmeti 8 yıl
Çok uzun ve güzel yorumlar yapılmış fakat hepsini okuyomadığım için hiçbirine cevap yazmayıp habere kendi yorumumu yapacağım.
Bence ATI gerçekten çok iyi satmış fakat yinede bundan pek memnun olduğum söylenemez.ATI bu saış rakamlarıyla devam ederse önümüzde fiyat konusunda kullanıcıyı bezdiren NVIDIA gibi bir ATI ile karşılaşırız ki bu hiç iyi birşey değil.Neyse çok uzatmayalım.AMD'ye işlemci satışındada başarılar dileyip uzaklaşalım
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fatihcanery 8 yıl
ya bu foruma 18 yaş akıl sınırlaması getirilmeli,dikkat edin 18 yaş üzeri demiyorum yaşça büyük olup akılca çocuk olanlarda var çünkü.Saçma sapan yorumlar havada uçuşuyor gerçekten üzülüyorum.Fan boylar,fan boy olmayıp üzerine fanboy diye söylenenler,onlara verilen cevaplar... Adminlerin şu insanlara uyarı vermesi gerekiyor,yorum okumaktan en önemlisi yazmaktan korkar oldum.Çünkü forumda hemen saçma bi tartışmaya çekecek çok insanlar var...
Konuya gelecek olursak hiç şaşırmadım,gpu sayısı biraz fazla geldi ama.nvdianın pazara geç girmesi amdnin önce davranması bu tabloyu oluşturdu.fermilerin verimsizliği de tabiki.Bu arada nvdiea batacak diyenler hayal kuruyorlar,bir yıl geride kaldı diye hemen batırmak ne kadar akıl karı büyük bir firma için,durun bakalım bi.amdyi de tebrik ediyorum tesselation da geri kalmıştı,fx'in dediğine göre o açığıda kapatmışlar galiba.Kapatmaları da şarttı zaten.Yeni nesil ati ekran kartlarını almayı planlıyorum,gerçekten iyi iş çıkardılar son bi kaç senedir...
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musAKka 8 yıl
@ M@U, Ben her ne kadar umutsuz olsam da umarım senin söylediğin gibi olur ve Dx11'in meyvelerini görebiliriz.
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unixslax 8 yıl

fatihcanery

ya bu foruma 18 yaş akıl sınırlaması getirilmeli,dikkat edin 18 yaş üzeri demiyorum yaşça büyük olup akılca çocuk olanlarda var çünkü.Saçma sapan yorumlar havada uçuşuyor gerçekten üzülüyorum.Fan boylar,fan boy olmayıp üzerine fanboy diye söylenenler,onlara verilen cevaplar... Adminlerin şu insanlara uyarı vermesi gerekiyor,yorum okumaktan en önemlisi yazmaktan korkar oldum.Çünkü forumda hemen saçma bi tartışmaya çekecek çok insanlar var...



Konuya gelecek olursak hiç şaşırmadım,gpu sayısı biraz fazla geldi ama.nvdianın pazara geç girmesi amdnin önce davranması bu tabloyu oluşturdu.fermilerin verimsizliği de tabiki.Bu arada nvdiea batacak diyenler hayal kuruyorlar,bir yıl geride kaldı diye hemen batırmak ne kadar akıl karı büyük bir firma için,durun bakalım bi.amdyi de tebrik ediyorum tesselation da geri kalmıştı,fx'in dediğine göre o açığıda kapatmışlar galiba.Kapatmaları da şarttı zaten.Yeni nesil ati ekran kartlarını almayı planlıyorum,gerçekten iyi iş çıkardılar son bi kaç senedir...





bende artik cevap yazmiyorum öylelerine onlar uyari almazlar
bu arada adminin biri bana surekli uyari veriyor neden oldugunu da yazmiyor en sonunda çikicam birdaha girmicem foruma
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Xantiave 8 yıl
25 milyon gpu sattık diyolar fiyatlar el yakıyor haşa orta seviye ekran kartları bile 300 dolar :S
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cestvrai 8 yıl
AMD 6XXX SERİSİNDE PROGRAMLANABİLİR TESELLATION OLACAK


AMD Radeon ™ HD 6800 Series GPU Detailed Feature Summary

AMD Radeon™ HD 6870 GPU Feature Summary:


GDDR5 memory interface
PCI Express® 2.1 x16 bus interface
Eye-Definition graphics
Second generation graphics with full DirectX® 11 support
Shader Model 5.0
DirectCompute 11
Programmable hardware tessellation unit



Accelerated multi-threading
HDR texture compression
Order-independent transparency
Image quality enhancement technology
AMD Eyefinity multi-display technology
AMD EyeSpeed visual acceleration3

AMD Accelerated Parallel Processing (APP) technology

OpenCLSupport
DirectCompute 11

Accelerated video encoding, transcoding, and upscaling

o UVD 3 dedicated video playback accelerator
o Enhanced Video Quality features


Advanced post-processing and scaling
Dynamic contrast enhancement and color correction
Brighter whites processing (Blue Stretch)
Independent video gamma control
Dynamic video range control

AMD HD3D technology


o Stereoscopic 3D display/glasses support
o Blu-ray 3D support
o Stereoscopic 3D gaming

o 3rd party Stereoscopic 3D middleware software support


AMD CrossFireX™ multi-GPU technology

o Dual GPU scaling

Cutting-edge integrated display support

o Integrated dual-link DVI output with HDCP
o Integrated DisplayPort 1.2 output
o Integrated HDMI 1.4a with support for stereoscopic 3D
o Integrated VGA output

Integrated HD audio controller

o Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI with no additional cables required
o Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formats

AMD PowerPlay™ power management technology

o Dynamic power management with low power idle state
o Ultra-low power state support for multi-GPU configurations
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Batuist 8 yıl
AMDnin başarısı oldukça muazzamdır.. nvidianın 8x serisine doğru düzgün cevap bile veremeyen bir firma öyle bir çıkış yaptı ki gerçekten alkışlamalık.. bravo.. çok iyi ilerliyor. birde nvidia ekstra teknolojilere destek verseler tam olacak...
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Rock_Rage 8 yıl
Yani arkadaslar hemen karsılastırmalara girmisler ama burda baz alınan haber AMD TİCARİ basarısıdır.Oyun performansı degil.Bu noktada 25 milyon gpu satarak kasasını doldurmustur.Yani amd asıl amacına ulasmıs PARA kazanmıstır.Gerisinin onlar için cok onemli oldugunu dusunmuyorum.Nvidia bende 10fps fazla almıs falan gibi kriterleri yoktur.Şirketin var olma nedeni para kazanmaktır bunuda basarmıslar.Simdi sorsanız su foruma 4850 kart nasıldır diye rezil rusva hiç bise yaramaz derler ama hala oynanabilir duzeyde performans sundugunu umarsamazsınız cunku sizin için onemli olan bir oyunda 80 fps vermesidir.Halbuki gozunuz zaten 24 fps den fazlasını goremiyecekken neden performans kavgasına girersiniz.Kendi sistemimde butun oyunları ultra highda oynabiliyorum belki 50 fps belki 30 fps ne fark ederki oynayabiliyorum neden gidip 30 fps veriyor die yeni kart alayımki sonra bole nvidia amd kavgasına giresinizki sonucta ikiside size sunulan optimum basarımı sunuyor uzeri size kalmıs ama bir firmayı kotulemek için cok satmasını elestirecek kadar yeterli nedenler degil bunlar.
SAYGILARLA
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huseyincarnege 8 yıl
herbiden cok sati ATİ ekran kartı 5000 serisinde çok
büçe yaptı.Artık 7000 serisinide çift cpulu cırarda :)bizde görürüz.
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K0rkunc 8 yıl
yALAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN :D
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hellmare 8 yıl
@MoNZaREs
Yazdığın yazıyı tekrar oku ve kimsenin zekasını kendi zavallığınla ölçme. Zekasını sorgulayacak biri arıyorsan kendine uygun düşen bir
yaş gurubuna(10-12 mesela) takıl dostum.
Bilgi eksikliği zeka sorunu değildir sadece basit bir "ezber" sorunudur. Konuyu bu kadar saçma yerlere çekip "tipik" Türk olmaktan çıkın artık...
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scutaro 8 yıl
hellmare

@MoNZaREs

Yazdığın yazıyı tekrar oku ve kimsenin zekasını kendi zavallığınla ölçme. Zekasını sorgulayacak biri arıyorsan kendine uygun düşen bir

yaş gurubuna(10-12 mesela) takıl dostum.

Bilgi eksikliği zeka sorunu değildir sadece basit bir "ezber" sorunudur. Konuyu bu kadar saçma yerlere çekip "tipik" Türk olmaktan çıkın artık...

Zavallı senin gibilere derler, gelde sana zavallıyı göstereyim çocuk. Bilgi sahibi olmamak önemli değil o yorumu yapacak kişinin bu forumda işi ne, sende onunla aynı seviyede bir insansın.
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