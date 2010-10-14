AMD: Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU sattık, DirectX 11'de pazar payımız %90

AMD grafik pazarındaki pazar payıyla ilgili son rakamları açıkladı. DirectX 11 konusunda pazarın öncü ismi olduğunu belirten AMD, şu an yüksek performans segmentinden giriş seviyesine DirectX 11 çözümleri sunan tek firma olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU satan AMD, DirectX 11 konusunda %90 pazar payı ile endüstriye liderlik ediyor. Radeon HD 5000 serisi ile oyunun kurallarını değiştirdiğini belirten AMD, rakibini saf dışı ederek pazara ilk giren üretici olduğunu ve ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için geri sayıma başladığını ifade ediyor.

Harici ekran kartı pazarında %51'in üzerinde pazar payına sahip olduğunu açıklayan AMD, yeni çözümlerle pazar payını daha da yukarılara taşıyacağını belirtiyor..