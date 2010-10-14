AMD: Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU sattık, DirectX 11'de pazar payımız %90

AMD grafik pazarındaki pazar payıyla ilgili son rakamları açıkladı. DirectX 11 konusunda pazarın öncü ismi olduğunu belirten AMD, şu an yüksek performans segmentinden giriş seviyesine DirectX 11 çözümleri sunan tek firma olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Radeon HD 5000 serisi 25 milyon GPU satan AMD, DirectX 11 konusunda %90 pazar payı ile endüstriye liderlik ediyor. Radeon HD 5000 serisi ile oyunun kurallarını değiştirdiğini belirten AMD, rakibini saf dışı ederek pazara ilk giren üretici olduğunu ve ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için geri sayıma başladığını ifade ediyor.
Harici ekran kartı pazarında %51'in üzerinde pazar payına sahip olduğunu açıklayan AMD, yeni çözümlerle pazar payını daha da yukarılara taşıyacağını belirtiyor..
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Konunun başlığı ney siz neyi tartışıyorsunuz ?
Bence ATI gerçekten çok iyi satmış fakat yinede bundan pek memnun olduğum söylenemez.ATI bu saış rakamlarıyla devam ederse önümüzde fiyat konusunda kullanıcıyı bezdiren NVIDIA gibi bir ATI ile karşılaşırız ki bu hiç iyi birşey değil.Neyse çok uzatmayalım.AMD'ye işlemci satışındada başarılar dileyip uzaklaşalım
Konuya gelecek olursak hiç şaşırmadım,gpu sayısı biraz fazla geldi ama.nvdianın pazara geç girmesi amdnin önce davranması bu tabloyu oluşturdu.fermilerin verimsizliği de tabiki.Bu arada nvdiea batacak diyenler hayal kuruyorlar,bir yıl geride kaldı diye hemen batırmak ne kadar akıl karı büyük bir firma için,durun bakalım bi.amdyi de tebrik ediyorum tesselation da geri kalmıştı,fx'in dediğine göre o açığıda kapatmışlar galiba.Kapatmaları da şarttı zaten.Yeni nesil ati ekran kartlarını almayı planlıyorum,gerçekten iyi iş çıkardılar son bi kaç senedir...
bende artik cevap yazmiyorum öylelerine onlar uyari almazlar bu arada adminin biri bana surekli uyari veriyor neden oldugunu da yazmiyor en sonunda çikicam birdaha girmicem foruma
AMD Radeon ™ HD 6800 Series GPU Detailed Feature Summary
AMD Radeon™ HD 6870 GPU Feature Summary:
GDDR5 memory interface
PCI Express® 2.1 x16 bus interface
Eye-Definition graphics
Second generation graphics with full DirectX® 11 support
Shader Model 5.0
DirectCompute 11
Programmable hardware tessellation unit
Accelerated multi-threading
HDR texture compression
Order-independent transparency
Image quality enhancement technology
AMD Eyefinity multi-display technology
AMD EyeSpeed visual acceleration3
AMD Accelerated Parallel Processing (APP) technology
OpenCLSupport
DirectCompute 11
Accelerated video encoding, transcoding, and upscaling
o UVD 3 dedicated video playback accelerator
o Enhanced Video Quality features
Advanced post-processing and scaling
Dynamic contrast enhancement and color correction
Brighter whites processing (Blue Stretch)
Independent video gamma control
Dynamic video range control
AMD HD3D technology
o Stereoscopic 3D display/glasses support
o Blu-ray 3D support
o Stereoscopic 3D gaming
o 3rd party Stereoscopic 3D middleware software support
AMD CrossFireX™ multi-GPU technology
o Dual GPU scaling
Cutting-edge integrated display support
o Integrated dual-link DVI output with HDCP
o Integrated DisplayPort 1.2 output
o Integrated HDMI 1.4a with support for stereoscopic 3D
o Integrated VGA output
Integrated HD audio controller
o Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI with no additional cables required
o Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formats
AMD PowerPlay™ power management technology
o Dynamic power management with low power idle state
o Ultra-low power state support for multi-GPU configurations
SAYGILARLA
büçe yaptı.Artık 7000 serisinide çift cpulu cırarda :)bizde görürüz.
Yazdığın yazıyı tekrar oku ve kimsenin zekasını kendi zavallığınla ölçme. Zekasını sorgulayacak biri arıyorsan kendine uygun düşen bir
yaş gurubuna(10-12 mesela) takıl dostum.
Bilgi eksikliği zeka sorunu değildir sadece basit bir "ezber" sorunudur. Konuyu bu kadar saçma yerlere çekip "tipik" Türk olmaktan çıkın artık...
Zavallı senin gibilere derler, gelde sana zavallıyı göstereyim çocuk. Bilgi sahibi olmamak önemli değil o yorumu yapacak kişinin bu forumda işi ne, sende onunla aynı seviyede bir insansın.