AMD, Radeon HD 6800 serisi için hazırladığı yeni tanıtım videosunu yayınladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
22 Ekim'de yapılan resmi lansmana paralel olarak kullanıcıların beğenisine sunulan AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının tanıtım videosu da yayınlandı. AMD tarafından hazırlanan resmi tanıtım videosunda Medal of Honor ve Civilization 5 gibi oyunlar ile kartların grafik performansları gösterilirken, aynı zamanda Eyefinity ve EyeSpeed gibi çoklu monitör ve video hızlandırma teknolojilerine de vurgu yapılıyor.
İşte AMD Radeon HD 6800 serisinin tanıtım videosu;
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