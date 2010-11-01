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AMD, Radeon HD 6800 serisi için hazırladığı yeni tanıtım videosunu yayınladı

8 yıl
9,5b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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22 Ekim'de yapılan resmi lansmana paralel olarak kullanıcıların beğenisine sunulan AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının tanıtım videosu da yayınlandı. AMD tarafından hazırlanan resmi tanıtım videosunda Medal of Honor ve Civilization 5 gibi oyunlar ile kartların grafik performansları gösterilirken, aynı zamanda Eyefinity ve EyeSpeed gibi çoklu monitör ve video hızlandırma teknolojilerine de vurgu yapılıyor.

İşte AMD Radeon HD 6800 serisinin tanıtım videosu;

 




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vidoko 8 yıl
6870 ekran kartının yanında medal of honor oyununuda verirlerse çok ikrama geçer beea..
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ghost recon advanced 8 yıl
eve bi zahmet bir kaç tane oyun versinler artık millet dünyanın parasını veriyor çoğunun içinden oyun çıkmıyor ne cimri firmalar bunlar ya
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spaydix 8 yıl
güzel video imiş ama ben hd 6970 serisi için bekliyorum :)
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