AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870 için ilk test sonuçları

AMD Radeon HD 6800 serisi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Firma tarafından DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı ailesi olarak lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisinin pazara giriş yapacak ilk modelleri Radeon HD 6850 ve HD 6870 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro ve Barts XT kod adlı grafik yongalarından güç alacak yeni modeller performans segmentinde yer alacaklar. Arka arkaya yayınlanan Radeon HD 6870 ve HD 6850 görsellerinden sonra kartlara ait olduğu iddia edilen ilk test sonuçları da yayınlandı. Daha önce Radeon HD 6700 olarak isimlendirilmesi beklenen ancak AMD tarafından yapılan bir değişiklik* ile Radeon HD 6800 serisi altında sunulmasına karar verilen Barts tabanlı yeni ekran kartları, yayınlanan 3DMark Vantage sonuçlarına bakılırsa GeForce GTX 460'dan daha hızlı olacaklar.

AMD Radeon HD 6870

AMD tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 960x paralel işlem birimiyle geleceği iddia edilen ekran kartının, grafik işlem biriminin 900MHz'de, belleklerinin ise 4200MHz'de çalışması muhtemel görünüyor. AMD Radeon HD 6850 ise 960 yerine 800x paralel işlem birimiyle gelecek. Benzer şekilde 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olması beklenen ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapacak. Revize edilmiş Eyefinity, Crossfire X, yeni nesil Unified Video Decoder 3 motoru ve HD 3D gibi teknolojilere sahip olması beklenen ekran kartları karşılaştırmalı 3DMark Vantage ve 3DMark 2006 sonuçları da yayınlandı. Açıklanan sonuçlar şu şekilde;

3DMark Vantage (Performance Preset) / 3DMark06:

NVIDIA

GeForce GTX 480: P18376/19671

GeForce GTX 460 (256-bit & 1 GB): P13623/18601

GeForce GTX 460 (192-bit & 768 MB): P13386/18259

GeForce GTS 450, P9792/15793

AMD

ATI Radeon HD 5870: P17924/19433

AMD Radeon HD 6870: P16270/19480

ATI Radeon HD 5850: P15593/18762

AMD Radeon HD 6850: P14872/18750

ATI Radeon HD 5830: P14014/17298

ATI Radeon HD 5770: P11017/16358

ATI Radeon HD 5750 P9124/14966

AMD Radeon HD 6850