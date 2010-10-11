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AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870 için ilk test sonuçları

8 yıl
10,8b
1
96
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6800 serisi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Firma tarafından DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı ailesi olarak lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisinin pazara giriş yapacak ilk modelleri Radeon HD 6850 ve HD 6870 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro ve Barts XT kod adlı grafik yongalarından güç alacak yeni modeller performans segmentinde yer alacaklar. Arka arkaya yayınlanan Radeon HD 6870 ve HD 6850 görsellerinden sonra kartlara ait olduğu iddia edilen ilk test sonuçları da yayınlandı. Daha önce Radeon HD 6700 olarak isimlendirilmesi beklenen ancak AMD tarafından yapılan bir değişiklik* ile Radeon HD 6800 serisi altında sunulmasına karar verilen Barts tabanlı yeni ekran kartları, yayınlanan 3DMark Vantage sonuçlarına bakılırsa GeForce GTX 460'dan daha hızlı olacaklar.

AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870 için ilk test sonuçları
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AMD Radeon HD 6870

AMD tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 960x paralel işlem birimiyle geleceği iddia edilen ekran kartının, grafik işlem biriminin 900MHz'de, belleklerinin ise 4200MHz'de çalışması muhtemel görünüyor. AMD Radeon HD 6850 ise 960 yerine 800x paralel işlem birimiyle gelecek. Benzer şekilde 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olması beklenen ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında görev yapacak. Revize edilmiş Eyefinity, Crossfire X, yeni nesil Unified Video Decoder 3 motoru ve HD 3D gibi teknolojilere sahip olması beklenen ekran kartları karşılaştırmalı 3DMark Vantage ve 3DMark 2006 sonuçları da yayınlandı. Açıklanan sonuçlar şu şekilde;

3DMark Vantage (Performance Preset) / 3DMark06:

NVIDIA

  • GeForce GTX 480: P18376/19671
  • GeForce GTX 460 (256-bit & 1 GB): P13623/18601
  • GeForce GTX 460 (192-bit & 768 MB): P13386/18259
  • GeForce GTS 450, P9792/15793

AMD

  • ATI Radeon HD 5870: P17924/19433
  • AMD Radeon HD 6870: P16270/19480
  • ATI Radeon HD 5850: P15593/18762
  • AMD Radeon HD 6850: P14872/18750
  • ATI Radeon HD 5830: P14014/17298
  • ATI Radeon HD 5770: P11017/16358
  • ATI Radeon HD 5750 P9124/14966
AMD Radeon HD 6850 ve HD 6870 için ilk test sonuçları
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AMD Radeon HD 6850


http://plaza.fi/muropaketti/ensimmaiset-testitulokset-amd-radeon-hd-6850-ja-6870-naytonohjaimilla Yorum Yaz
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knnkpln 8 yıl
Sıkın dişinizi az kaldı 3gün sonra lansman ertesi gün bütün internetten karşılaştırmalı testle dolup taşar
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zeqh 8 yıl
Testler yanlış değil ise 6xxx serisinin ya çok fazla oc potansiyeli var veya 5xxx serisi kartlarda yazılımsal,donanımsal bir hata bulundu.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
dapzar

Testler yanlış değil ise 6xxx serisinin ya çok fazla oc potansiyeli var veya 5xxx serisi kartlarda yazılımsal,donanımsal bir hata bulundu.
-1.
O kadar hesap ettim, zar zor tutuyor galiba AMD'nin performans verileri. Hd6870, 3dmark Vantage test sonucuna göre hd5850'yi %4.3 oranında geçiyor.
AMD, hd6870 için doku/nokta oranlarını eşit tuttu diyelim, herşey sp sayısından belirleniyor olsun;
960 sp'li bu ekran kart, eski 5 boyutlu hesaplamanın aksine tam verimde çalışıyor diye de kabul edelim. 4 boyutlu işlemcileriyle eski mimarinin %125 daha fazla performans veriyor olsun, hd5850'nin 1/5 performansı dendiği gibi sürücüler dolayısıyla aslında verimsizlik olarak kaybedilmiş olsun, hd5850 yeni mimaride 1152 sp ederinde olsun bu verimsizlikle.
1152sp'li sözde hd5850 725 mhz'deyken yeni hd6870'in 960 sp'li performansının 870 mhz'deki hızını göstermesi gerek. Standart hızındaki hd5850 %20 performansını, kullandığı 5 boyutlu mimarinin sürücülerle uyumsuzluğu sebebiyle kaybediyor dersek hesap AMD'nin sözde resmi verileriyle uyum gösteriyor. 900 mhz'deki hd6870'in 29/30(%96.67) oranında doku kaplama hızında oluyor hd5850. Hd6870, noktasal üretim hızını kıyaslamak için, bellek bantgenişliklerini kıyaslasak hd5850'nin 1000mhz'deki belleklerinden %5 daha hızlı, noktasal başarıma(ROP) %5 avantaj sağlıyor.
Görüldüğü gibi yeni kartın avantajı da göz önünde bulundurunca en iyi senaryoda hd5850'i belirtildiği gibi %4 gibi bir oranda geçiyor. Performansları çok yakın olduğu için hd5850 gibi hd6870 de hız aşırtıldığında hd5870'i geçebileceğinin işaretini veriyor.
Bir başka açıdan baktığımda AMD'de eski seri üretimlerinin (yeni mimarinin çıkışıyla beraber bahsedilmeye başlanan 5 boyut - 4 boyut mimari kıyaslamasında kurgulandığı gibi %80 veriminde çalışması) kaybına nasıl karşı çıkılmadı 3 seridir diye de düşünmeden edemiyorum. Çok daha önceden böyle bir adım atılmıştır, ama hd 5000'lerin başarısıyla konum pekişene kadar bu mimariye girişilmemiştir diyelim.
Aslında bu mesaja başlarken AMD sürücü yeniliklerini eski seri kartlar için boşluyor, bu sp bu belleklerle hd6870 hd5850'i geçemeez diye inat etmeye devam edecektim, yanlışı kendimde buldum.
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funny00 8 yıl
çok garip yha
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tahir40 8 yıl
Kartlar için daha hızlı olmasından ziyade fiyat/performansı ve overclock kapasitesi önemli benim için. En hızlı kart olması bişi ifade etmez param yetişmiyorsa, alınabilirliği mühim... Şu an benim en ideal gördüğüm kart gtx 460 1gb... 6850 daha güzel fiyatla ve overclock kapasitesi ile gelirse tercih edebilirim...
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RCox 8 yıl
Yen kartlar çıksa da GTX 470 in fiyati düşse
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Rwenzori 8 yıl
Akıllıca, doğru hamleler geliyor AMD' den, bir de meselenin driver ayağını düzeltirlerse gerçekten çok güzel olur...
Yeni kartlarda yeni teknolojilerde geliyor bu da güzel bir gelişme...
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knnkpln 8 yıl
Hangi orta paragraf???????
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ajan0744 8 yıl
Şekli var sadece bence amaç hız değilde kalite olmuş Hani soğutma sistemi ve uzun ömür vermeye dayanmış biraz.Elektrikden de tasarruf ederek kullanıslı ,kolay bozulmayacak idareli k bir kart Atı 5970 di galiba en gsliydi bnce herşey en yüksek.Tabi güc kaynagını yiyo biraz :D
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DH Misafiri 8 yıl
6850'de neden hala "ATI" logosu yer alıyor? AMD bırakamıyor sanırım. :)
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lvlono 8 yıl
AMD 6xxx serisindeki isimlendirmenin yerini kaydırarak, Fusion tabanlı işlemcilerindeki entegre grafik birimlerinin performans seviyesini vurgulamakmı istiyor acaba anlamadım :)
"Yerim seni Sandy Bridge" demek böyle birşey olsa gerek :P
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Tolgá 8 yıl
Yeni seri 2. 4800 etkisi yaratacak bence.
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Dovahkiin 8 yıl
Kafa karıştırma konusunda Nvidia ve AMD çok ciddi rekabet içindeler, ikisini de tebrik ediyorum canı gönülden.
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