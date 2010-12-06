AMD, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını 8 Aralık'ta lanse edecek [Güncelleme]

AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları için lansman tarihi öne alındı. Kasım ayı için planlanan ancak daha sonra, içerisinde bulunduğumuz Aralık ayına ertelenen Radeon HD 6900 serisinin çıkışı öne alındı. Daha önceki resmi açıklamasında Radeon HD 6900 serisini 13 Aralık'ta çıkaracağını açıklayan AMD, elimize ulaşan bilgilere göre lansman tarihini, GeForce GTX 570'in bir gün sonrasına yani 8 Aralık tarihine çekmiş durumda.

Cayman kod adlı yeni nesil grafik yongasının kullanıldığı Radeon HD 6900 serisinde, Radeon HD 6950 Cayman Pro, Radeon HD 6970 modeli ise Cayman XT GPU'sundan güç alacaklar. Radeon HD 5800 serisinin yerine konumlandırılacak yeni modeller, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 4D ALU tasarımını baz alıyorlar. Radeon HD 6970'in 2GB, Radeon HD 6950'nin ise 1GB/2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenirken, her iki kartta da 256-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor.

AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü grafik yongası olan Cayman'ın, Nvidia'nın GF110'u karşısında neler yapacağını görmek için gözler artık 8 Aralık tarihine çevrilmiş durumda.

[Güncelleme] AMD'nin üst düzey yöneticilerinden birine dayandırdığımız haberimizde Radeon HD 6900 serisinin 8 Aralık'ta lanse edileceğini belirtmiştik. Benzer haber yurt dışında bir kaç internet sitesinde daha çıkmakla birlikte aldığımız son bilgiye göre lansman, daha önceki planda olduğu gibi önümüzdeki hafta içerisinde (15 Aralık) gerçekleştirilecek. Bu noktada AMD, GeForce GTX 570'in performansını görmek ve ona göre son ayarlamaları yapmak istemiş olabilir. Zira FOB fiyatlarına bakılırsa Radeon HD 6950, fiyat olarak GeForce GTX 570 ile benzer fiyat bandına konumlandırılacak gibi görünüyor.