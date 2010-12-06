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AMD, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını 8 Aralık'ta lanse edecek [Güncelleme]

8 yıl
21,2b
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73
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartları için lansman tarihi öne alındı. Kasım ayı için planlanan ancak daha sonra, içerisinde bulunduğumuz Aralık ayına ertelenen Radeon HD 6900 serisinin çıkışı öne alındı. Daha önceki resmi açıklamasında Radeon HD 6900 serisini 13 Aralık'ta çıkaracağını açıklayan AMD, elimize ulaşan bilgilere göre lansman tarihini, GeForce GTX 570'in bir gün sonrasına yani 8 Aralık tarihine çekmiş durumda.

Cayman kod adlı yeni nesil grafik yongasının kullanıldığı Radeon HD 6900 serisinde, Radeon HD 6950 Cayman Pro, Radeon HD 6970 modeli ise Cayman XT GPU'sundan güç alacaklar. Radeon HD 5800 serisinin yerine konumlandırılacak yeni modeller, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 4D ALU tasarımını baz alıyorlar. Radeon HD 6970'in 2GB, Radeon HD 6950'nin ise 1GB/2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenirken, her iki kartta da 256-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor.

AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü grafik yongası olan Cayman'ın, Nvidia'nın GF110'u karşısında neler yapacağını görmek için gözler artık 8 Aralık tarihine çevrilmiş durumda.

[Güncelleme] AMD'nin üst düzey yöneticilerinden birine dayandırdığımız haberimizde Radeon HD 6900 serisinin 8 Aralık'ta lanse edileceğini belirtmiştik. Benzer haber yurt dışında bir kaç internet sitesinde daha çıkmakla birlikte aldığımız son bilgiye göre lansman, daha önceki planda olduğu gibi önümüzdeki hafta içerisinde (15 Aralık) gerçekleştirilecek. Bu noktada AMD, GeForce GTX 570'in performansını görmek ve ona göre son ayarlamaları yapmak istemiş olabilir. Zira FOB fiyatlarına bakılırsa Radeon HD 6950, fiyat olarak GeForce GTX 570 ile benzer fiyat bandına konumlandırılacak gibi görünüyor.


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Hoca 8 yıl
Hele bi test sonuçları netleşsin. Bakalım deyiyor mu ?
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cestvrai 8 yıl
Başlık hala aynı ?
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trooper27 8 yıl
bence yarın lansman olur ama kartlar son kullanıcıya 15 inde satılmaya başlar ben böle yorumladım ama bilemiyorum genede
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sadtneverdie 8 yıl
başlık hala 8 aralık?
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fx57 8 yıl
Haber güncellendi.
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cestvrai 8 yıl
Sn. Fx 57

AMD size 6970-6950 örneği gönderdimi? Benim romanyadan yazıştığım ve
sizi tanıyan Tudor diye bir arkadas var (paristeki gtx480 lansmanından) amd
kendisine 6950 vermiş ancak driverları ulaştırmamış.

DH'nin elinde 6900serisi kartlar varmı?

tşk
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DH Misafiri 8 yıl
o kadar ekran kartı girdi piyasaya fiyatlarda hala gözle görülür bir iyileşme yok buda bizim ülkemizdeki tedarikçilerden kaynaklanıyor galiba.artık 256 bıt i bırakıp 512 standart olsun sadece bıt değil diğer şeylerde yükselsin.bir şirket daha girse piyasaya asıl rekabet ve performans o zaman görcez galiba.
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cestvrai 8 yıl
amd.com/...

şu linke bir girebilsek password koruması var
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CrySystem 8 yıl
5970'imi değiştirme vakti geldi beyler...
Cayman XT *2 ...
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theyapici 8 yıl
şu an kral ati kendi rekorunu egale edecek yani hayırlı olsun
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annihilator 8 yıl
bu kartın 580'i %30 geçmesi gibi bi durum sözkonusu değil onu söyleyeyim...

580'e çok yakın performans verecek ve fiyatı da yakın olacak gibi duruyor.
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Nevfel 8 yıl
Gtx580'den hızlı olacaktır muhtemelen.
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Batuist 8 yıl
yine rekabet kızışıyor.. olan tüketiciye oluyor hadi hayırlısı güzel gelişmeler bunlar.. !! yeni 3dmarkta çıkıyor asıl performans değerlerini görcez...!!!
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FightForBeer 8 yıl
incelemelerini test sonuçlarını merakla bekliyorum..
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