AMD Radeon RX 7800 XT özellikleri ve performansı netleşiyor

Radeon RX 7800 XT özellikleri netleşiyor
XT olmayan Radeon RX 7800 varyantında ise aktarılanlara göre 3840 SP (60 CU) birimi ve 16 GB GDDR6 bellek yer alacağı söyleniyor. Fiyatlandırma tarafındaysa Radeon 7800 XT’nin 649 dolar ve RX 7700 XT’nin 449 dolar olacağı tahmin ediliyor. AMD’nin bu kartların duyurusunu Mayıs ayının sonunda yapılacak olan Computex 2023 kapsamında yapması beklenmekte. Firmanın bu etkinlik kapsamında ayrıca özel tasarım Radeon RX 7600 ekran kartlarını da sergilemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)