Tam Boyutta Gör AMD yakın zamanda yepyeni Radeon Pro W7000 serisi ekran kartları olan Radeon Pro W7900 ve Pro 7800’ü tanıtmıştı. Radeon Pro W7800, yalnızca güçlü iş istasyonu ve içerik oluşturma yetenekleriyle değil, aynı zamanda çekirdek yapılandırmasında RDNA 3 grafik mimarisine dayalı Navi 31 GPU kullandığı için ilginç bir ürün oldu. Zira bu hafif kırpılmış GPU’nun Radeon RX 7800 XT’de kullanılması bekleniyor.

Radeon RX 7800 XT özellikleri netleşiyor

Tam Boyutta Gör AMD'nin geçmişte Radeon Pro ve Radeon RX varyantları arasında aynı özellikleri paylaştığını biliyoruz. AMD Pro Pro W6900X ve W6800’de ana akım kartlarıyla aynı yapılandırmayı kullanmış ve sadece bellek miktarını iki katına çıkarmıştı. Aynı hamlenin Radeon RX 7800 XT için de uygulanacağını varsayarsak yaklaşmakta olan kartın 4480 SP (70 CU) birimi, 16 GB GDDR6 bellek ve 64 MB Infinity Cache ile geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla kağıt üzerinde RX 7800 XT, RTX 4070 Ti ile eşit veya daha hızlı bir performansa sahip olabilir.

AMD Radeon RX 7700 ve RX 7600 çıkış tarihi netleşiyor 12 sa. önce eklendi

XT olmayan Radeon RX 7800 varyantında ise aktarılanlara göre 3840 SP (60 CU) birimi ve 16 GB GDDR6 bellek yer alacağı söyleniyor. Fiyatlandırma tarafındaysa Radeon 7800 XT’nin 649 dolar ve RX 7700 XT’nin 449 dolar olacağı tahmin ediliyor. AMD’nin bu kartların duyurusunu Mayıs ayının sonunda yapılacak olan Computex 2023 kapsamında yapması beklenmekte. Firmanın bu etkinlik kapsamında ayrıca özel tasarım Radeon RX 7600 ekran kartlarını da sergilemesi bekleniyor.

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AMD Radeon RX 7800 XT özellikleri ve performansı netleşiyor